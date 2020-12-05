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Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура. ФОТО

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об их аресте.

Столичные правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. 

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры N 6 следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, оперативниками управления уголовного розыска Печерского УП и Управления стратегических расследований ГУ НП в Киевской области задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений", - сказано в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина, а именно его денежными средствами, двумя квартирами и другими материальными ценностями, разработали преступный план по его убийству.

Так, 22.11.2020 злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И. Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушилы.

"Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, преступники намеревались спрятать тело, залив бетоном, - отмечено в сообщении.

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Также подчеркивается, что по результатам проведенных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить злоумышленников и задержать их. В настоящий момент им сообщено о подозрении в совершении уголовного праворушення, предусмотренного п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура 01
Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура 02
Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура 03

Отметим, имени убитого музыканта прокуратура не называет. Однако ранее в СМИ писали о том, что тело 65-летнего известного аранжировщика Александра Деревянко нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
казнить сук!! за такое никакого заключения, только смерть! На нулевой и выгнать на минное поле, пусть разминируют бегом!
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05.12.2020 14:05
+12
группой лиц по предварительному сговору с отягчающими и материальной выгодой - пожизненное однозначно! какие 15 ? Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4404
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05.12.2020 14:34
+8
Чому за навмисне вбивство у нас до 15 років? Має бути як в США - від 20 до пожиттєвого.
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05.12.2020 13:59
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Чому за навмисне вбивство у нас до 15 років? Має бути як в США - від 20 до пожиттєвого.
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05.12.2020 13:59 Ответить
Ты еще спроси почему в Швеции или Англии не то что убийство - просто покушение почти автоматически пожизненное .....
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05.12.2020 14:17 Ответить
Ужас чТо творится
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05.12.2020 13:59 Ответить
казнить сук!! за такое никакого заключения, только смерть! На нулевой и выгнать на минное поле, пусть разминируют бегом!
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05.12.2020 14:05 Ответить
ты уверен, что суки поймали именно тех сук, что надо?
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05.12.2020 20:37 Ответить
группой лиц по предварительному сговору с отягчающими и материальной выгодой - пожизненное однозначно! какие 15 ? Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4404
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05.12.2020 14:34 Ответить
Самый гуманный суд...
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05.12.2020 15:28 Ответить
Эх-прощай новые штаны без дырок...
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05.12.2020 17:16 Ответить
А что они могли бы сделать с документами?
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05.12.2020 17:33 Ответить
Піти до знайомого нотаріуса - і все, квартира змінила б власника...
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05.12.2020 17:37 Ответить
да, есть продажные нотариусы.
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05.12.2020 17:47 Ответить
То есть поддельный договор дарения или продажи или завещание? И что никаких гарантий нет? Обалдеть
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05.12.2020 18:54 Ответить
ця схема ще з 90-х працює. Чорні ріелтори+продажні нотаріуси+куплені дільничі поліцейські. Нічого святого в таких виродків не залишилось. Викидають людей на вулицю, або вбивають, як в цьому випадку. І найстрашніше те, що зовсім нічого не бояться, ні людського суду, ні Божого.
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05.12.2020 22:15 Ответить
звичайне рейдерство. Так само, як віджимали свого часу корбан з каломойським цілі підприємства.
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05.12.2020 22:16 Ответить
А чому ви так не затримуєте великий бізнес,який ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах????????????????????????
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05.12.2020 19:03 Ответить
виродки !!
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05.12.2020 22:12 Ответить
літні люди завжди незахищені, а самотні літні люди, то взагалі дуже вразливі. Вони як діти іноді бувають, і коли нікому за ними приглянути, для будь якої мразоти то ласий шматок. А от наше законодавство не дуже то квапиться захистити самотніх старих людей.
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05.12.2020 22:21 Ответить
https://plus.obozrevatel.com/crime/dushili-grifom-ot-gitaryi-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-muzyikanta-v-kieve.htm
больше инфо здесь
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06.12.2020 12:54 Ответить
 
 