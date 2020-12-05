Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура. ФОТО

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об их аресте.

Столичные правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры N 6 следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, оперативниками управления уголовного розыска Печерского УП и Управления стратегических расследований ГУ НП в Киевской области задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений", - сказано в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина, а именно его денежными средствами, двумя квартирами и другими материальными ценностями, разработали преступный план по его убийству.

Так, 22.11.2020 злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И. Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушилы.

"Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, преступники намеревались спрятать тело, залив бетоном, - отмечено в сообщении.

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Также подчеркивается, что по результатам проведенных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить злоумышленников и задержать их. В настоящий момент им сообщено о подозрении в совершении уголовного праворушення, предусмотренного п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.





Отметим, имени убитого музыканта прокуратура не называет. Однако ранее в СМИ писали о том, что тело 65-летнего известного аранжировщика Александра Деревянко нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов.