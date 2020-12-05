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Київ (13837) вбивство (2869) прокурор (546)

Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура. ФОТО

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. До суду направлено клопотання про їхній арешт.

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою в скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №6 слідчими Печерського управління поліції ГУ НП у Києві, оперативниками управління карного розшуку Печерського УП та Управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Київській області затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів", - сказано в повідомленні прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків (1985 і 1989 років народження) з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина, зокрема його грошима, двома квартирами й іншими матеріальними цінностями, розробили злочинний план його вбивства.

Зокрема, 22.11.2020 р. зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого в будинку на вул. І.Мазепи, де він давав уроки музики, завдали йому тілесних ушкоджень, після чого задушили.

"Скоївши вбивство, підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири, які належать потерпілому. Потім, аби приховати сліди злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами і вивезли в один із гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, злочинці мали намір заховати тіло, заливши бетоном", - зазначено в повідомленні.

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Також підкреслюється, що за результатами проведених розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального праворушення, передбаченого п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі спільники підозрюваних.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура 01

Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура 02
Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура 03

Зазначимо, імені вбитого музиканта прокуратура не називає. Однак раніше в ЗМІ писали про те, що тіло 65-річного відомого аранжувальника Олександра Дерев'янка знайшли зі слідами насильницької смерті в Борисполі, в одному з гаражних кооперативів.
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Топ коментарі
+14
казнить сук!! за такое никакого заключения, только смерть! На нулевой и выгнать на минное поле, пусть разминируют бегом!
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05.12.2020 14:05
+12
группой лиц по предварительному сговору с отягчающими и материальной выгодой - пожизненное однозначно! какие 15 ? Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4404
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05.12.2020 14:34
+8
Чому за навмисне вбивство у нас до 15 років? Має бути як в США - від 20 до пожиттєвого.
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05.12.2020 13:59
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Чому за навмисне вбивство у нас до 15 років? Має бути як в США - від 20 до пожиттєвого.
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05.12.2020 13:59 Відповісти
Ты еще спроси почему в Швеции или Англии не то что убийство - просто покушение почти автоматически пожизненное .....
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05.12.2020 14:17 Відповісти
Ужас чТо творится
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05.12.2020 13:59 Відповісти
казнить сук!! за такое никакого заключения, только смерть! На нулевой и выгнать на минное поле, пусть разминируют бегом!
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05.12.2020 14:05 Відповісти
ты уверен, что суки поймали именно тех сук, что надо?
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05.12.2020 20:37 Відповісти
группой лиц по предварительному сговору с отягчающими и материальной выгодой - пожизненное однозначно! какие 15 ? Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4404
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05.12.2020 14:34 Відповісти
Самый гуманный суд...
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05.12.2020 15:28 Відповісти
Эх-прощай новые штаны без дырок...
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05.12.2020 17:16 Відповісти
А что они могли бы сделать с документами?
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05.12.2020 17:33 Відповісти
Піти до знайомого нотаріуса - і все, квартира змінила б власника...
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05.12.2020 17:37 Відповісти
да, есть продажные нотариусы.
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05.12.2020 17:47 Відповісти
То есть поддельный договор дарения или продажи или завещание? И что никаких гарантий нет? Обалдеть
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05.12.2020 18:54 Відповісти
ця схема ще з 90-х працює. Чорні ріелтори+продажні нотаріуси+куплені дільничі поліцейські. Нічого святого в таких виродків не залишилось. Викидають людей на вулицю, або вбивають, як в цьому випадку. І найстрашніше те, що зовсім нічого не бояться, ні людського суду, ні Божого.
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05.12.2020 22:15 Відповісти
звичайне рейдерство. Так само, як віджимали свого часу корбан з каломойським цілі підприємства.
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05.12.2020 22:16 Відповісти
А чому ви так не затримуєте великий бізнес,який ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах????????????????????????
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05.12.2020 19:03 Відповісти
виродки !!
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05.12.2020 22:12 Відповісти
літні люди завжди незахищені, а самотні літні люди, то взагалі дуже вразливі. Вони як діти іноді бувають, і коли нікому за ними приглянути, для будь якої мразоти то ласий шматок. А от наше законодавство не дуже то квапиться захистити самотніх старих людей.
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05.12.2020 22:21 Відповісти
https://plus.obozrevatel.com/crime/dushili-grifom-ot-gitaryi-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-muzyikanta-v-kieve.htm
больше инфо здесь
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06.12.2020 12:54 Відповісти
 
 