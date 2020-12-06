Более 300 человек задержали на массовых акциях в Беларуси, - правозащитники
В разных районах Минска днем прошли акции протеста. Силовики проводили массовые задержания. Однако вечером люди снова вышли на акции солидарности.
По данным правозащитной организации "Вясна", задержаны не менее 313 человек, информирует Цензор.НЕТ. Кроме Минска, есть задержанные в Витебске, Логойске, Смолевичах, Бресте, Хатежино и Гродно.
В то же время, БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании более 300 человек только в столице. В публикации отмечается, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей". Санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции в Беларуси предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста. Поэтому у задержанных "есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции".
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Вони крутіші за от цих.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/6/403082/
Про це вона повідомила в інтерв'ю «Радіо Свобода», передають Патріоти України.
«Я говорю: "Конечно, я понимаю - он очень и очень близок с белорусским (с российским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга".
- "Ну хорошо". Вот такой быстротечный разговор был у нас, мы вспоминали», - сказала Тіхановська.»
https://gordonua.com/news/worldnews/tihanovskaya-merkel-pri-vstreche-sprosila-vy-ponimaete-ukrainskiy-1529399.html Тихановская: Меркель при встрече спросила: "Вы понимаете украинский?" / ГОРДОН (gordonua.com)
https://www.radiosvoboda.org/a/tykhanovska-protesty/30973678.html
«- Ви знаєте, вони дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку. Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову...
Вона каже: ви розумієте українську?
- В якому контексті? Вона ж володіє російською, наскільки відомо, Ангела Меркель? І як з нею ви спілкувалися? Через перекладача чи російською з нею спілкувалися?
- Англійською. Гарно спілкувалися.
- І що вона...?
- Вона каже: ви розумієте українську? Я кажу: звісно, я розумію - вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного. Ну, добре. Ось така швидкоплинна розмова була у нас, ми згадували.»
https://censor.net/ru/comments/locate/3235297/01921498-4b8e-73d7-8ac9-003253bed930
...другое дело, что такой политик, как Лукашенко -- мечта не каждого демонстранта...
«- Ну что, жыве Беларусь?
- Героям слава!
- Это же из другой песни.
- Да? Что-то я запуталась в этих революциях.
- Вот вы поставили Лукашенко ультиматум.
- Я матом вообще не ругаюсь!
-.......
- Слушай, мужик. Я человек подневольный. Мне что в Европе сказали, я то и сделала.
- А что вы будете делать, если Лукашенко не выполнит ваши требования?
- Объявлю ультиматум еще раз!
....
- Лично мне все понятно. Спасибо, что зашли. Желаю вам снизить градус протеста и повысить пышность теста. Ну, всего вам доброго. И мирных шествий по магазинам.»
(диалог Тиграна Кеосаяна и актрисы, изображавшей Светлану Тихановскую).
Судячи з тексті тут місцеві *********, і корисні ідіоти, згодні з творчістю московських пропагандонів
Оно до ***** прийшли в бункер гості: Паркінсон і Альцгеймер.
Без новин не зостанешся.