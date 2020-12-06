Более 300 человек задержали на массовых акциях в Беларуси, - правозащитники

В разных районах Минска днем прошли акции протеста. Силовики проводили массовые задержания. Однако вечером люди снова вышли на акции солидарности.

По данным правозащитной организации "Вясна", задержаны не менее 313 человек, информирует Цензор.НЕТ. Кроме Минска, есть задержанные в Витебске, Логойске, Смолевичах, Бресте, Хатежино и Гродно.

В то же время, БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании более 300 человек только в столице. В публикации отмечается, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей". Санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции в Беларуси предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста. Поэтому у задержанных "есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции".

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