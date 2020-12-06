РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13265 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 207 30

Более 300 человек задержали на массовых акциях в Беларуси, - правозащитники

Более 300 человек задержали на массовых акциях в Беларуси, - правозащитники

В разных районах Минска днем прошли акции протеста. Силовики проводили массовые задержания. Однако вечером люди снова вышли на акции солидарности.

По данным правозащитной организации "Вясна", задержаны не менее 313 человек, информирует Цензор.НЕТ. Кроме Минска, есть задержанные в Витебске, Логойске, Смолевичах, Бресте, Хатежино и Гродно.

В то же время, БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании более 300 человек только в столице. В публикации отмечается, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей". Санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции в Беларуси предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста. Поэтому у задержанных "есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силовики Лукашенко задержали 69 человек на акциях протеста в Беларуси (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7888) задержание (6673) правозащитники (678)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
А вы бы не запускали флаги в Крым и в Донбасс, а лучше бы бомбы. Один раз в самом начале подарили цветок и всё, нечего трепаться, сколько уже дурачится?
показать весь комментарий
06.12.2020 22:14
+3
Такие демонстранты, как в Беларуси -- мечта любого политика...
...другое дело, что такой политик, как Лукашенко -- мечта не каждого демонстранта...
показать весь комментарий
06.12.2020 22:34
+2
От що буває, коли винишують всю еліту
показать весь комментарий
06.12.2020 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От що буває, коли винишують всю еліту
показать весь комментарий
06.12.2020 21:52 Ответить
Розкажи про мазохістів, котрі 21.04.2019 проголосували за Зеленського.
Вони крутіші за от цих.
показать весь комментарий
06.12.2020 22:06 Ответить
поставив лайк, але це не цирк...
показать весь комментарий
06.12.2020 22:56 Ответить
В России определились с вакциной: народу Спутник V, а элите Pfizer . 😜😜😜😜

https://charter97.org/ru/news/2020/12/6/403082/
показать весь комментарий
06.12.2020 21:59 Ответить
"Она спросила: "Вы понимаете украинский?" - Тіхановська про перше питання, котре почула на зустрічі з Меркель.
Про це вона повідомила в інтерв'ю «Радіо Свобода», передають Патріоти України.
«Я говорю: "Конечно, я понимаю - он очень и очень близок с белорусским (с российским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга".
- "Ну хорошо". Вот такой быстротечный разговор был у нас, мы вспоминали», - сказала Тіхановська.»
показать весь комментарий
06.12.2020 22:04 Ответить
Нащо ви брешете?
показать весь комментарий
06.12.2020 22:17 Ответить
Попроси свою маму муділо, хай вона тобі прочитає:
https://gordonua.com/news/worldnews/tihanovskaya-merkel-pri-vstreche-sprosila-vy-ponimaete-ukrainskiy-1529399.html Тихановская: Меркель при встрече спросила: "Вы понимаете украинский?" / ГОРДОН (gordonua.com)
показать весь комментарий
06.12.2020 22:27 Ответить
А оце попроси, хай тобі прочитає тато:

https://www.radiosvoboda.org/a/tykhanovska-protesty/30973678.html

«- Ви знаєте, вони дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку. Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову...
Вона каже: ви розумієте українську?
- В якому контексті? Вона ж володіє російською, наскільки відомо, Ангела Меркель? І як з нею ви спілкувалися? Через перекладача чи російською з нею спілкувалися?
- Англійською. Гарно спілкувалися.
- І що вона...?
- Вона каже: ви розумієте українську? Я кажу: звісно, я розумію - вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного. Ну, добре. Ось така швидкоплинна розмова була у нас, ми згадували.»
показать весь комментарий
06.12.2020 22:34 Ответить
Голову собі полікуйте, бо у вас якісь заскоки, то про маму, то про тата. Де сказано, що це було перше питання? Я не відкидаю того, що така розмова була, але було би дуже дивно починати знайомство з такого питання. Саме це я і ставлю під сумнів.
показать весь комментарий
06.12.2020 22:44 Ответить
Яке ж ти зелене і мабуть таки смердюче.
показать весь комментарий
06.12.2020 22:55 Ответить
А просто треба з квітами,та повітряними кульками виходили. Бо по іншому ніяк... Лука сміється...
показать весь комментарий
06.12.2020 22:04 Ответить
А вы бы не запускали флаги в Крым и в Донбасс, а лучше бы бомбы. Один раз в самом начале подарили цветок и всё, нечего трепаться, сколько уже дурачится?
показать весь комментарий
06.12.2020 22:14 Ответить
ДурачитЬся.
показать весь комментарий
06.12.2020 22:15 Ответить
ДурачитЪся.
https://censor.net/ru/comments/locate/3235297/01921498-4b8e-73d7-8ac9-003253bed930
показать весь комментарий
06.12.2020 22:21 Ответить
Дядя,нах- це туди . І перед цим поцілуй луку в сраку...
показать весь комментарий
06.12.2020 22:17 Ответить
У нас на Хрещатику жінок не задовільняють бо багато радників таких як ти.
показать весь комментарий
06.12.2020 22:22 Ответить
Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3822
показать весь комментарий
06.12.2020 22:08 Ответить
А ведь Беларусь - сильно централизованное государство. Стоит только сябрам перестать ходить на работу и платить налоги, как режим рухнет. То, что они не делают этого, свидетельствует либо о том, что подавляющее большинство поддерживает Лукашенко (а, следовательно, он прав в том, что остаётся у власти), либо о том, что подавляющее большинство боится потерять работу, не доверяя никому из остальных (а это значит, что Лукашенко опять прав, оставаясь у власти с таким разобщенным стадом). Славься, Саша Бессрочный!
показать весь комментарий
06.12.2020 22:20 Ответить
ua Valentin Nasus зау'седы пiша рускаю. З чаго раблю выснову - альбо ен кацап, альбо украiнцы зусiм моваю не размау'ляюць.
показать весь комментарий
07.12.2020 06:32 Ответить
Такие демонстранты, как в Беларуси -- мечта любого политика...
...другое дело, что такой политик, как Лукашенко -- мечта не каждого демонстранта...
показать весь комментарий
06.12.2020 22:34 Ответить
А от які скетчі про Тихановську висмоктує з 21 пальця, чоловік пропанандонки Симаньян, Кєосаян:
«- Ну что, жыве Беларусь?
- Героям слава!
- Это же из другой песни.
- Да? Что-то я запуталась в этих революциях.
- Вот вы поставили Лукашенко ультиматум.
- Я матом вообще не ругаюсь!
-.......
- Слушай, мужик. Я человек подневольный. Мне что в Европе сказали, я то и сделала.
- А что вы будете делать, если Лукашенко не выполнит ваши требования?
- Объявлю ультиматум еще раз!
....
- Лично мне все понятно. Спасибо, что зашли. Желаю вам снизить градус протеста и повысить пышность теста. Ну, всего вам доброго. И мирных шествий по магазинам.»Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4378

(диалог Тиграна Кеосаяна и актрисы, изображавшей Светлану Тихановскую).

Судячи з тексті тут місцеві *********, і корисні ідіоти, згодні з творчістю московських пропагандонів
показать весь комментарий
06.12.2020 22:43 Ответить
Белорусские менты разгоняют бездельников и будущих соросят, а наши менты ловят молодежь, подкидывают им наркоту и доят их на бабки! Демократия!!!
показать весь комментарий
06.12.2020 22:44 Ответить
Балалайкін, ти серйойозно?
показать весь комментарий
06.12.2020 22:46 Ответить
Да, серьезно, набор букв!
показать весь комментарий
06.12.2020 22:52 Ответить
Як ми будемо жити без таких щотижневих новин- навіть не уявляю... адже колись білоруси таки закінчаться.
показать весь комментарий
06.12.2020 23:01 Ответить
Будь спок товарісчь !
Оно до ***** прийшли в бункер гості: Паркінсон і Альцгеймер.
Без новин не зостанешся.
показать весь комментарий
06.12.2020 23:13 Ответить
Нубірою я також не цікавлюся.
показать весь комментарий
06.12.2020 23:17 Ответить
Тихие мирные.долго еще будут протестовать .пока лука от старости не согнется))
показать весь комментарий
06.12.2020 23:09 Ответить
Псы усатого вурдалака-Таргана сегодня арестовали активиста прямо на похоронах умершего активиста ... Аднако христиане , ёпсель .
показать весь комментарий
06.12.2020 23:23 Ответить
 
 