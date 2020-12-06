Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники
У різних районах Мінська удень відбулися акції протесту. Силовики проводили масові затримання. Однак увечері люди знову вийшли на акції солідарності.
За даними правозахисної организації "Вясна", затримано щонайменше 313 осіб, інформує Цензор.НЕТ. Крім Мінська, є затримані в Вітебську, Логойську, Смолевичах, Бресті, Хатежино і Гродно.
Водночас БЕЛТА в ГУВС Мінміськвиконкому повідомили про затримання понад 300 осіб тільки в столиці.
У публікації наголошується, що "деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь в несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив законним вимогам правоохоронців".
Санкція статей за участь в несанкціонованих масових заходах і непокору законним вимогам співробітників міліції в Білорусі передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності 30 діб арешту. Тому у затриманих "є реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції".
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Вони крутіші за от цих.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/6/403082/
Про це вона повідомила в інтерв'ю «Радіо Свобода», передають Патріоти України.
«Я говорю: "Конечно, я понимаю - он очень и очень близок с белорусским (с российским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга".
- "Ну хорошо". Вот такой быстротечный разговор был у нас, мы вспоминали», - сказала Тіхановська.»
https://gordonua.com/news/worldnews/tihanovskaya-merkel-pri-vstreche-sprosila-vy-ponimaete-ukrainskiy-1529399.html Тихановская: Меркель при встрече спросила: "Вы понимаете украинский?" / ГОРДОН (gordonua.com)
https://www.radiosvoboda.org/a/tykhanovska-protesty/30973678.html
«- Ви знаєте, вони дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку. Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову...
Вона каже: ви розумієте українську?
- В якому контексті? Вона ж володіє російською, наскільки відомо, Ангела Меркель? І як з нею ви спілкувалися? Через перекладача чи російською з нею спілкувалися?
- Англійською. Гарно спілкувалися.
- І що вона...?
- Вона каже: ви розумієте українську? Я кажу: звісно, я розумію - вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного. Ну, добре. Ось така швидкоплинна розмова була у нас, ми згадували.»
https://censor.net/ru/comments/locate/3235297/01921498-4b8e-73d7-8ac9-003253bed930
...другое дело, что такой политик, как Лукашенко -- мечта не каждого демонстранта...
«- Ну что, жыве Беларусь?
- Героям слава!
- Это же из другой песни.
- Да? Что-то я запуталась в этих революциях.
- Вот вы поставили Лукашенко ультиматум.
- Я матом вообще не ругаюсь!
-.......
- Слушай, мужик. Я человек подневольный. Мне что в Европе сказали, я то и сделала.
- А что вы будете делать, если Лукашенко не выполнит ваши требования?
- Объявлю ультиматум еще раз!
....
- Лично мне все понятно. Спасибо, что зашли. Желаю вам снизить градус протеста и повысить пышность теста. Ну, всего вам доброго. И мирных шествий по магазинам.»
(диалог Тиграна Кеосаяна и актрисы, изображавшей Светлану Тихановскую).
Судячи з тексті тут місцеві *********, і корисні ідіоти, згодні з творчістю московських пропагандонів
Оно до ***** прийшли в бункер гості: Паркінсон і Альцгеймер.
Без новин не зостанешся.