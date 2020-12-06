Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники

У різних районах Мінська удень відбулися акції протесту. Силовики проводили масові затримання. Однак увечері люди знову вийшли на акції солідарності.

За даними правозахисної организації "Вясна", затримано щонайменше 313 осіб, інформує Цензор.НЕТ. Крім Мінська, є затримані в Вітебську, Логойську, Смолевичах, Бресті, Хатежино і Гродно.

Водночас БЕЛТА в ГУВС Мінміськвиконкому повідомили про затримання понад 300 осіб тільки в столиці.

У публікації наголошується, що "деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь в несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив законним вимогам правоохоронців".

Санкція статей за участь в несанкціонованих масових заходах і непокору законним вимогам співробітників міліції в Білорусі передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності 30 діб арешту. Тому у затриманих "є реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції".

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