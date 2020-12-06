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Новини Революція в Білорусі
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Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники

Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники

У різних районах Мінська удень відбулися акції протесту. Силовики проводили масові затримання. Однак увечері люди знову вийшли на акції солідарності.

За даними правозахисної организації "Вясна", затримано щонайменше 313 осіб, інформує Цензор.НЕТ. Крім Мінська, є затримані в Вітебську, Логойську, Смолевичах, Бресті, Хатежино і Гродно.

Водночас БЕЛТА в ГУВС Мінміськвиконкому повідомили про затримання понад 300 осіб тільки в столиці.

У публікації наголошується, що "деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь в несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив законним вимогам правоохоронців".

Санкція статей за участь в несанкціонованих масових заходах і непокору законним вимогам співробітників міліції в Білорусі передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності 30 діб арешту. Тому у затриманих "є реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції".

Також дивіться: Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено). ВIДЕО

Білорусь (7925) затримання (4336) правозахисники (377)


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Топ коментарі
+3
А вы бы не запускали флаги в Крым и в Донбасс, а лучше бы бомбы. Один раз в самом начале подарили цветок и всё, нечего трепаться, сколько уже дурачится?
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06.12.2020 22:14
+3
Такие демонстранты, как в Беларуси -- мечта любого политика...
...другое дело, что такой политик, как Лукашенко -- мечта не каждого демонстранта...
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06.12.2020 22:34
+2
От що буває, коли винишують всю еліту
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06.12.2020 21:52
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От що буває, коли винишують всю еліту
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06.12.2020 21:52 Відповісти
Розкажи про мазохістів, котрі 21.04.2019 проголосували за Зеленського.
Вони крутіші за от цих.
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06.12.2020 22:06 Відповісти
поставив лайк, але це не цирк...
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06.12.2020 22:56 Відповісти
В России определились с вакциной: народу Спутник V, а элите Pfizer . 😜😜😜😜

https://charter97.org/ru/news/2020/12/6/403082/
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06.12.2020 21:59 Відповісти
"Она спросила: "Вы понимаете украинский?" - Тіхановська про перше питання, котре почула на зустрічі з Меркель.
Про це вона повідомила в інтерв'ю «Радіо Свобода», передають Патріоти України.
«Я говорю: "Конечно, я понимаю - он очень и очень близок с белорусским (с российским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга".
- "Ну хорошо". Вот такой быстротечный разговор был у нас, мы вспоминали», - сказала Тіхановська.»
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06.12.2020 22:04 Відповісти
Нащо ви брешете?
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06.12.2020 22:17 Відповісти
Попроси свою маму муділо, хай вона тобі прочитає:
https://gordonua.com/news/worldnews/tihanovskaya-merkel-pri-vstreche-sprosila-vy-ponimaete-ukrainskiy-1529399.html Тихановская: Меркель при встрече спросила: "Вы понимаете украинский?" / ГОРДОН (gordonua.com)
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06.12.2020 22:27 Відповісти
А оце попроси, хай тобі прочитає тато:

https://www.radiosvoboda.org/a/tykhanovska-protesty/30973678.html

«- Ви знаєте, вони дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку. Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову...
Вона каже: ви розумієте українську?
- В якому контексті? Вона ж володіє російською, наскільки відомо, Ангела Меркель? І як з нею ви спілкувалися? Через перекладача чи російською з нею спілкувалися?
- Англійською. Гарно спілкувалися.
- І що вона...?
- Вона каже: ви розумієте українську? Я кажу: звісно, я розумію - вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного. Ну, добре. Ось така швидкоплинна розмова була у нас, ми згадували.»
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06.12.2020 22:34 Відповісти
Голову собі полікуйте, бо у вас якісь заскоки, то про маму, то про тата. Де сказано, що це було перше питання? Я не відкидаю того, що така розмова була, але було би дуже дивно починати знайомство з такого питання. Саме це я і ставлю під сумнів.
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06.12.2020 22:44 Відповісти
Яке ж ти зелене і мабуть таки смердюче.
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06.12.2020 22:55 Відповісти
А просто треба з квітами,та повітряними кульками виходили. Бо по іншому ніяк... Лука сміється...
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06.12.2020 22:04 Відповісти
А вы бы не запускали флаги в Крым и в Донбасс, а лучше бы бомбы. Один раз в самом начале подарили цветок и всё, нечего трепаться, сколько уже дурачится?
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06.12.2020 22:14 Відповісти
ДурачитЬся.
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06.12.2020 22:15 Відповісти
ДурачитЪся.
https://censor.net/ru/comments/locate/3235297/01921498-4b8e-73d7-8ac9-003253bed930
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06.12.2020 22:21 Відповісти
Дядя,нах- це туди . І перед цим поцілуй луку в сраку...
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06.12.2020 22:17 Відповісти
У нас на Хрещатику жінок не задовільняють бо багато радників таких як ти.
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06.12.2020 22:22 Відповісти
Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3822
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06.12.2020 22:08 Відповісти
А ведь Беларусь - сильно централизованное государство. Стоит только сябрам перестать ходить на работу и платить налоги, как режим рухнет. То, что они не делают этого, свидетельствует либо о том, что подавляющее большинство поддерживает Лукашенко (а, следовательно, он прав в том, что остаётся у власти), либо о том, что подавляющее большинство боится потерять работу, не доверяя никому из остальных (а это значит, что Лукашенко опять прав, оставаясь у власти с таким разобщенным стадом). Славься, Саша Бессрочный!
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06.12.2020 22:20 Відповісти
ua Valentin Nasus зау'седы пiша рускаю. З чаго раблю выснову - альбо ен кацап, альбо украiнцы зусiм моваю не размау'ляюць.
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07.12.2020 06:32 Відповісти
Такие демонстранты, как в Беларуси -- мечта любого политика...
...другое дело, что такой политик, как Лукашенко -- мечта не каждого демонстранта...
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06.12.2020 22:34 Відповісти
А от які скетчі про Тихановську висмоктує з 21 пальця, чоловік пропанандонки Симаньян, Кєосаян:
«- Ну что, жыве Беларусь?
- Героям слава!
- Это же из другой песни.
- Да? Что-то я запуталась в этих революциях.
- Вот вы поставили Лукашенко ультиматум.
- Я матом вообще не ругаюсь!
-.......
- Слушай, мужик. Я человек подневольный. Мне что в Европе сказали, я то и сделала.
- А что вы будете делать, если Лукашенко не выполнит ваши требования?
- Объявлю ультиматум еще раз!
....
- Лично мне все понятно. Спасибо, что зашли. Желаю вам снизить градус протеста и повысить пышность теста. Ну, всего вам доброго. И мирных шествий по магазинам.»Понад 300 людей затримали на масових акціях у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4378

(диалог Тиграна Кеосаяна и актрисы, изображавшей Светлану Тихановскую).

Судячи з тексті тут місцеві *********, і корисні ідіоти, згодні з творчістю московських пропагандонів
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06.12.2020 22:43 Відповісти
Белорусские менты разгоняют бездельников и будущих соросят, а наши менты ловят молодежь, подкидывают им наркоту и доят их на бабки! Демократия!!!
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06.12.2020 22:44 Відповісти
Балалайкін, ти серйойозно?
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06.12.2020 22:46 Відповісти
Да, серьезно, набор букв!
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06.12.2020 22:52 Відповісти
Як ми будемо жити без таких щотижневих новин- навіть не уявляю... адже колись білоруси таки закінчаться.
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06.12.2020 23:01 Відповісти
Будь спок товарісчь !
Оно до ***** прийшли в бункер гості: Паркінсон і Альцгеймер.
Без новин не зостанешся.
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06.12.2020 23:13 Відповісти
Нубірою я також не цікавлюся.
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06.12.2020 23:17 Відповісти
Тихие мирные.долго еще будут протестовать .пока лука от старости не согнется))
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06.12.2020 23:09 Відповісти
Псы усатого вурдалака-Таргана сегодня арестовали активиста прямо на похоронах умершего активиста ... Аднако христиане , ёпсель .
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06.12.2020 23:23 Відповісти
 
 