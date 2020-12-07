Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов оценил результаты введения карантина выходного дня.
Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Кто бы, что не говорил, что он не сработал, что что-то не так с карантином выходного дня. ... Он сработал и это мы видим по цифрах, как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных", - отметил министр.
По словам главы Минздрава, "максимальный эффект" получить не удалось.
"Да, мы не получили максимальный эффект, на который мы рассчитывали. Мы рассчитывали на снижение до 20% от количества заболевших. Но мы получили уменьшение динамики, то есть мы сбили эту ураганную волну распространения болезни и даже получили положительную динамику по количеству заболевших", - объяснил Степанов.
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А чо скорая не выезжает на температуру 39.5??
И в сраку тебе парацетамол.. Он не работает.....
Превратили страну черт знает во сколько что....
Кто будет заниматься перебооевшими ковид?
У них счас бол, чек целый букет?
А врачи говорят что вы хотите.. Это на полгода..
Вы там вообще адекватный ные??
Хотя что я спрашиваю.. Вы дебилы и вам наплевать
Спасибо зебилам.. Достойный у нас министр и все остальное.. Да и людишки соответственно..
Вопрос: если есть снижение и карантин "выходного дня" работает(ключевое слово "если") и это эффективно, то зачем нужен тотальный карантин да еще с отсрочкой в месяц? Не правильнее было бы оставить то, что есть?
Ответ: если ты от жизни от своей устал, может быть заглянешь к нам....
мировая общественность трясется в догадках - а шо там Украине так фартит с карантинами.. (или подфартило с маладой ******** преЗЕдента?))))
07.12.20 09:34 Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов... То дал или не дал?