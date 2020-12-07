Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил результаты введения карантина выходного дня.

Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто бы, что не говорил, что он не сработал, что что-то не так с карантином выходного дня. ... Он сработал и это мы видим по цифрах, как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных", - отметил министр.

По словам главы Минздрава, "максимальный эффект" получить не удалось.

"Да, мы не получили максимальный эффект, на который мы рассчитывали. Мы рассчитывали на снижение до 20% от количества заболевших. Но мы получили уменьшение динамики, то есть мы сбили эту ураганную волну распространения болезни и даже получили положительную динамику по количеству заболевших", - объяснил Степанов.

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