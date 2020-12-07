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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин вихідного дня спрацював, знизилася кількість захворілих і госпіталізованих, - Степанов

Карантин вихідного дня спрацював, знизилася кількість захворілих і госпіталізованих, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оцінив результати запровадження карантину вихідного дня.

Про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто би що не казав, що він не спрацював, що щось не так з карантином вихідного дня. ... Він спрацював і це ми бачимо за цифрами, як за кількістю захворілих, так і за кількістю госпіталізованих", - зазначив міністр.

За словами глави МОЗ, "максимальний ефект" отримати не вдалося.

"Так, ми не отримали максимальний ефект, на який ми розраховували. Ми розраховували на зниження до 20% від кількості захворілих. Але ми отримали зменшення динаміки, тобто ми збили цю ураганну хвилю поширення хвороби і навіть отримали позитивну динаміку за кількістю захворілих", - пояснив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі запровадження локдауну недоцільно закривати кордони й аеропорти, як ми робили навесні, - Кулеба

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Врет, как дышит

Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 2148
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07.12.2020 09:37
+11
Они нас считает идиотами, сделали половину от обычного числа тестов и рапортуют о снижении числа заболевших.
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07.12.2020 09:36
+11
Нет тестов - нет пандемии. Об этом говорят все более менее вменяемые люди. Но параноикам хочется в фильма катастрофу и их не остановить.
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07.12.2020 09:42
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Ага, так тобі і повірили: так саме як обіцянкам Зе на виборах Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
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07.12.2020 09:36 Відповісти
Та не вір. Тільки що від цього зміниться?
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07.12.2020 09:37 Відповісти
Они нас считает идиотами, сделали половину от обычного числа тестов и рапортуют о снижении числа заболевших.
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07.12.2020 09:36 Відповісти
Кварталу нужно дать все корпоративы провести
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07.12.2020 09:38 Відповісти
Врет, как дышит

Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 2148
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07.12.2020 09:37 Відповісти
Майстерний заголовок- не вперше. Степанов сказав інше.
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07.12.2020 09:38 Відповісти
Ти брешеш. І це не вперше!
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08.12.2020 00:56 Відповісти
)))
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08.12.2020 04:50 Відповісти
так просто у него тогда вырвали из контекста
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07.12.2020 09:38 Відповісти
Брехня від зелених шулерів! Всі знайомі, колеги, родичі хворіють навколо, в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас - Степанов молодець! Брехуни в усьому: як в обіцянках на виборах, так і в роботі! Наказали сімейним не тестувати легкі та середні випадки- ось весь секрет "перемоги" Стебанову ж треба у кріслі міністра втриматись...
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07.12.2020 09:38 Відповісти
Маски носите, меняйте часто, закрывайте рот и нос, руки мойте, не кучкуйтесь, забейте на рестораны и кофейни. В Украине 40% народа не хотят вакцину от короны. Не верят что поможет и считают что она не нужна. Потому как считают корону гриппом и ангиной. Тогда парадокс: какого возмущаться, что ты и друзья с родными болеют? Если живешь как раньше, маску считаешь тряпкой и снимаешь когда не боишься что оштрафуют. Одну маску носишь неделю вместо менять каждые 2 часа. Руки и телефон не дезенфицируешь постоянно, причем желательно спиртом 96%. Пожимаешь руки, потом берешь телефон или бутерброд. Родственники спокойно раньше могли с улицы сесть за стол, не моя рук. Или на улице есть мороженое, пирожки без салфеток, хотя только вышли из метро. Так навалом таких, им пофиг что так больше нельзя.
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07.12.2020 10:48 Відповісти
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07.12.2020 09:38 Відповісти
Шото трясет Степанова не подеццки, то так, то эдак.
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07.12.2020 09:40 Відповісти
Биполярка
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07.12.2020 09:43 Відповісти
свершилось чудо, он сработал когда его уже отменили))
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07.12.2020 09:42 Відповісти
Нет тестов - нет пандемии. Об этом говорят все более менее вменяемые люди. Но параноикам хочется в фильма катастрофу и их не остановить.
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07.12.2020 09:42 Відповісти
Да ты что?
А чо скорая не выезжает на температуру 39.5??
И в сраку тебе парацетамол.. Он не работает.....
Превратили страну черт знает во сколько что....
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07.12.2020 09:51 Відповісти
Посмотриш во вторник и среду.
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07.12.2020 09:56 Відповісти
И еще вопрос дебильный
Кто будет заниматься перебооевшими ковид?
У них счас бол, чек целый букет?
А врачи говорят что вы хотите.. Это на полгода..
Вы там вообще адекватный ные??
Хотя что я спрашиваю.. Вы дебилы и вам наплевать
Спасибо зебилам.. Достойный у нас министр и все остальное.. Да и людишки соответственно..
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07.12.2020 09:56 Відповісти
Есть Баба Колясочница. Теперь есть Дед Коечник
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07.12.2020 10:02 Відповісти
воно б краще привело статистику кількості тестувань за цей період, маніпуляції для зевлади - ВСЕ!
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07.12.2020 10:02 Відповісти
Косо, криво, лишь бы живо.Себя старается переубедить? Может хватит уже людей терзать, своими брифингами.Люди и так видят, что происходит в реальности.
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07.12.2020 10:04 Відповісти
Хотілося би побачити як кількість тестування за 3 тижні зросла, і статистику звернень в лікарню. Без всіх графіків брехунам на чолі з брехливим кловуном довіри не може бути.
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07.12.2020 10:12 Відповісти
Если сработал, зачем локдаун? Лучше карантин выходного дня.
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07.12.2020 10:20 Відповісти
Снизилось количество заболевших и госпитализированных(пока обойдем это спорное утверждение стороной).
Вопрос: если есть снижение и карантин "выходного дня" работает(ключевое слово "если") и это эффективно, то зачем нужен тотальный карантин да еще с отсрочкой в месяц? Не правильнее было бы оставить то, что есть?
Ответ: если ты от жизни от своей устал, может быть заглянешь к нам....
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07.12.2020 10:28 Відповісти
вау! а это ж еще интеллектуальный карантин на подходе...
мировая общественность трясется в догадках - а шо там Украине так фартит с карантинами.. (или подфартило с маладой ******** преЗЕдента?))))
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07.12.2020 10:35 Відповісти
Навіщо відмінили?
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07.12.2020 10:36 Відповісти
Не удивительно! Количество "заболевших" столько и не было - всё идет по программе. Всё направлено на развал страны под руководством поставленной власти! Для этого нужно немного - убить малый и средний бизнес, которые фактически наполняют бюджет и спасают от безработицы. А сейчас ещё планируют подграбить народ скороспелой вакциной не известного происхождения и назначения. В мире ни одно самое простое лекарство за такой мизерный срок не создается! Когда-то всё вылезет наружу!
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07.12.2020 11:04 Відповісти
30.11.20 20:22 Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов...

07.12.20 09:34 Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов... То дал или не дал?
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Как долго мы еще будем слушать эту брехню? Зеленые мрази уже повязли в брехне по самые уши !!!! Не пора ли им на выход?
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07.12.2020 12:02 Відповісти
Вчора в Харкові на стоянках перед Епіцентром і Ашаном вільних місць не було, аншлаг. За тиждень, дякувати КМУ, матимемо аншлаг в лікарнях.
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07.12.2020 12:56 Відповісти
 
 