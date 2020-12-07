Карантин вихідного дня спрацював, знизилася кількість захворілих і госпіталізованих, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оцінив результати запровадження карантину вихідного дня.

Про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто би що не казав, що він не спрацював, що щось не так з карантином вихідного дня. ... Він спрацював і це ми бачимо за цифрами, як за кількістю захворілих, так і за кількістю госпіталізованих", - зазначив міністр.

За словами глави МОЗ, "максимальний ефект" отримати не вдалося.

"Так, ми не отримали максимальний ефект, на який ми розраховували. Ми розраховували на зниження до 20% від кількості захворілих. Але ми отримали зменшення динаміки, тобто ми збили цю ураганну хвилю поширення хвороби і навіть отримали позитивну динаміку за кількістю захворілих", - пояснив Степанов.

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