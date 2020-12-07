Карантин вихідного дня спрацював, знизилася кількість захворілих і госпіталізованих, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оцінив результати запровадження карантину вихідного дня.
Про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Хто би що не казав, що він не спрацював, що щось не так з карантином вихідного дня. ... Він спрацював і це ми бачимо за цифрами, як за кількістю захворілих, так і за кількістю госпіталізованих", - зазначив міністр.
За словами глави МОЗ, "максимальний ефект" отримати не вдалося.
"Так, ми не отримали максимальний ефект, на який ми розраховували. Ми розраховували на зниження до 20% від кількості захворілих. Але ми отримали зменшення динаміки, тобто ми збили цю ураганну хвилю поширення хвороби і навіть отримали позитивну динаміку за кількістю захворілих", - пояснив Степанов.
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А чо скорая не выезжает на температуру 39.5??
И в сраку тебе парацетамол.. Он не работает.....
Превратили страну черт знает во сколько что....
Кто будет заниматься перебооевшими ковид?
У них счас бол, чек целый букет?
А врачи говорят что вы хотите.. Это на полгода..
Вы там вообще адекватный ные??
Хотя что я спрашиваю.. Вы дебилы и вам наплевать
Спасибо зебилам.. Достойный у нас министр и все остальное.. Да и людишки соответственно..
Вопрос: если есть снижение и карантин "выходного дня" работает(ключевое слово "если") и это эффективно, то зачем нужен тотальный карантин да еще с отсрочкой в месяц? Не правильнее было бы оставить то, что есть?
Ответ: если ты от жизни от своей устал, может быть заглянешь к нам....
мировая общественность трясется в догадках - а шо там Украине так фартит с карантинами.. (или подфартило с маладой ******** преЗЕдента?))))
07.12.20 09:34 Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов... То дал или не дал?