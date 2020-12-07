МТБ БАНК присоединился к Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" (реклама)

С первого декабря 2020 ПАО "МТБ БАНК" вошел в перечень банков, при содействии которых государство поддерживает бизнес в рамках программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%".

В этом году Кабинет Министров Украины несколько раз менял условия Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Внесенные изменения касались либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса. Сейчас Минфином анонсированы еще некоторые изменения - возможный пересмотр условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в связи с предполагаемым введением более жестких карантинных мер. Поэтому ждем дальнейшей либерализациию условий в реалиях коронакризиса.



- Самыми активными участниками программы являются предприниматели в области сельского хозяйства (57%), торговли и производства (16%), а также промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами программы является Львовская, Харьковская и Одесская области, в которых активно работает МТБ БАНК. Благодаря кредитам от МТБ Банка в рамках государственной программы кредитования МТБ БАНК поможет рефинансировать существующую задолженность по действующим бизнес-кредитам и предотвратить возникновение и распространение COVID-19 в Украине, а также преодолеть его последствия, - подчеркнула начальница департамента корпоративного бизнеса ПАО "МТБ БАНК" Людмила Каюда.

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