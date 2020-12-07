МТБ БАНК приєднався до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" (реклама)

З першого грудня 2020 року ПАТ "МТБ БАНК" увійшов до переліку банків, за сприяння яких держава підтримує бізнес у рамках програми кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

Цьогоріч Кабінет міністрів України кілька разів змінював умови Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Внесені зміни стосувалися лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їхнього річного доходу до еквіваленту 10 млн євро та виключення з Порядку вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу. Наразі Мінфіном анонсовані ще деякі зміни – можливий перегляд умов програми "Доступні кредити 5-7-9%" у зв’язку з ймовірним запровадженням більш жорстких карантинних заходів. Тож чекаємо на подальшу лібералізацію умов в реаліях коронакризи.

- Найактивнішими учасниками програми є підприємці в галузі сільського господарства (57%), торгівлі та виробництва (16%), а також промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами програми є Львівська, Харківська та Одеська області, в яких активно працює МТБ БАНК. Завдяки кредитам від МТБ БАНКу в рамках державної програми кредитування МТБ БАНК допоможе рефінансувати існуючу заборгованість за діючими бізнес-кредитами та запобігти виникненню та поширенню COVID-19 в Україні, а також подолати його наслідки, - підкреслила начальниця департаменту корпоративного бізнесу ПАТ "МТБ БАНК" Людмила Каюда.

Новина публікується на правах реклами