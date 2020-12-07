РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости
9 071 22

Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК

Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК

Печерский суд по жалобе Центра Противодействия Коррупции (ЦПК) обязал Генерального прокурора Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Дубинским и Деркачем.

Об этом говорится в сообщении ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

"Венедиктова единственная, кто может инициировать возбуждение дел в отношении народных депутатов (вот такое феерическое снятия депутатской неприкосновенности). Но она отказалась это делать, мол, ЦПК "не предоставил фактических данных о совершении преступления".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК

Мы обжаловали бездеятельность Генпрокурора и обратились в Печерский суд с этим вопросом. В конце концов суд обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского. Также Генпрокурора обязали открыть инициированное ЦПК дело о вероятной ложе в декларации (уже невозможно привлечь из-за решения КСУ), отмывание средств и уклонения от уплаты налогов Дубинского.

Как и обещали, будем идти до конца и выводить изменников на чистую воду", - говорится в сообщении.

Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК 01

Автор: 

Деркач Андрей (134) Центр противодействия коррупции (247) Венедиктова Ирина (726) Дубинский Александр (429) Офис Генпрокурора (2461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 190
показать весь комментарий
07.12.2020 15:36
+10
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3381
показать весь комментарий
07.12.2020 15:32
+10
Ну шо сказать...дермач воистину счастливчик года))))
показать весь комментарий
07.12.2020 15:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...відразу після того у Бєнядіктової виявили коронавірус.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:28 Ответить
Штопаный зеленый шабунин надеется заработать пару пунктов у Байдена)
показать весь комментарий
07.12.2020 15:28 Ответить
Пофиг какой-там шабунин, а рашиста деркача и дубинского давно пора в клетку.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:26 Ответить
Я не про "будку Порошенко" . я про борцуна Шабуніна . Ти будиночок свій відбудував ?
показать весь комментарий
07.12.2020 16:30 Ответить
Побачимо.Хоча як відкриє так і закриє))),не вперше)))Чоловік не дасть збрехати-"плавалізнаєм")))
показать весь комментарий
07.12.2020 15:30 Ответить
А Веденіктова так хоче ці діла відкривати, аж горить
показать весь комментарий
07.12.2020 15:31 Ответить
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3381
показать весь комментарий
07.12.2020 15:32 Ответить
Пастор Криворогого братства.
показать весь комментарий
07.12.2020 19:15 Ответить
румына хотят посадить??????????
показать весь комментарий
07.12.2020 15:32 Ответить
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 190
показать весь комментарий
07.12.2020 15:36 Ответить
Ну шо сказать...дермач воистину счастливчик года))))
показать весь комментарий
07.12.2020 15:36 Ответить
сейчас венедиктова много чего о себе узнает.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:38 Ответить
Венедиктова - холостой патрон. С таким войну не выиграть.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:46 Ответить
Венедиктова теж піде по статті держзради !
показать весь комментарий
07.12.2020 16:43 Ответить
Якщо доживе ...
показать весь комментарий
07.12.2020 16:45 Ответить
шо? печерский суд? та порешаем.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:52 Ответить
анекдот?
показать весь комментарий
07.12.2020 18:22 Ответить
анекдот?
показать весь комментарий
07.12.2020 18:23 Ответить
Как посмели так наехать на "око государево"!
показать весь комментарий
07.12.2020 19:13 Ответить
Хамелеони.Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 663
показать весь комментарий
07.12.2020 22:01 Ответить
 
 