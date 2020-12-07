Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК
Печерский суд по жалобе Центра Противодействия Коррупции (ЦПК) обязал Генерального прокурора Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Дубинским и Деркачем.
Об этом говорится в сообщении ЦПК, передает Цензор.НЕТ.
"Венедиктова единственная, кто может инициировать возбуждение дел в отношении народных депутатов (вот такое феерическое снятия депутатской неприкосновенности). Но она отказалась это делать, мол, ЦПК "не предоставил фактических данных о совершении преступления".
Мы обжаловали бездеятельность Генпрокурора и обратились в Печерский суд с этим вопросом. В конце концов суд обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского. Также Генпрокурора обязали открыть инициированное ЦПК дело о вероятной ложе в декларации (уже невозможно привлечь из-за решения КСУ), отмывание средств и уклонения от уплаты налогов Дубинского.
Как и обещали, будем идти до конца и выводить изменников на чистую воду", - говорится в сообщении.
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