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3 урановых шахты прекратили работу на Кировоградщине

3 урановых шахты прекратили работу на Кировоградщине

Из-за отсутствия финансирования остановили работу уранодобывающих шахт госпредприятия "Восток ГОК".

Об этом сообщает в Фейсбуке Независимый профсоюз горняков Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"7 декабря из-за нехватки средств все подразделения предприятия выводят в простой и полностью останавливают производственный процесс, что приведет к банкротству предприятия в начале 2021, а также к экологической катастрофе в регионе, где находятся три урановые шахты", - сказано в сообщении.

Шахтеры "Восток ГОК" собираются в среду, 9 декабря устроить в Киеве акцию протеста, отметили в профсоюзе. Они будут требовать выплаты долгов по зарплате и организации безопасных условий труда.

Также на Цензор.НЕТ: Приоритет развития энергетической отрасли - увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости, - глава Госгеонедр Опимах

Автор: 

уран (84) шахта (960)


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Топ комментарии
+17
Атомные станции остановили , уран не добываем . Тарифы на электроэнергию будут повышать . Процветаем ?
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07.12.2020 17:16
+11
мабуть не вистача робочих рук..можу порадити: ахмет, бойко, бєня, мертвячук, петя, новінський..та інша наволоч..
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07.12.2020 17:16
+10
про це і мова..але зазвичай розуміння проблематики обмежується - "петя-вор" та "зєля-сцикун"..напівштика глибше копнути розуму не вистача..
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07.12.2020 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Атомные станции остановили , уран не добываем . Тарифы на электроэнергию будут повышать . Процветаем ?
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07.12.2020 17:16 Ответить
Шо, все остановили?
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07.12.2020 17:17 Ответить
скоро будуть всі, ці постараються
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07.12.2020 17:24 Ответить
Так скоро или уже?
Это ж две большие разницы!
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07.12.2020 17:27 Ответить
(хрипатим голосом)акакаяразніца.....
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07.12.2020 21:55 Ответить
на самом деле все закономерно, Украина слезла с газовой иглы её вешают на энергетическую, вопрос кто это делает?
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07.12.2020 17:29 Ответить
Еще как!!!
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07.12.2020 17:54 Ответить
шахты загоняют в жопу точнее идёт предпродажная подготовка.
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08.12.2020 10:32 Ответить
Значит, бомбе не быть.
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07.12.2020 17:16 Ответить
А что скажет Эвропа?
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07.12.2020 17:24 Ответить
та у тебе і так бомбить, без урану
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07.12.2020 17:25 Ответить
А у тебя всё слиплось от шоколада, бандеривець?
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07.12.2020 17:28 Ответить
а ти полижи, може розлипнеться, копрофіл лишньохромосомний
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07.12.2020 21:54 Ответить
мабуть не вистача робочих рук..можу порадити: ахмет, бойко, бєня, мертвячук, петя, новінський..та інша наволоч..
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07.12.2020 17:16 Ответить
Якраз уся ця компанія і знищує все в Україні. Функція в них така.
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07.12.2020 17:25 Ответить
про це і мова..але зазвичай розуміння проблематики обмежується - "петя-вор" та "зєля-сцикун"..напівштика глибше копнути розуму не вистача..
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07.12.2020 17:29 Ответить
Вам слово "компанія" вірніше буде замінити на слово "мафія"
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07.12.2020 21:42 Ответить
Ті, що в Смоліно?
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07.12.2020 17:16 Ответить
нє блін, в мукачево
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07.12.2020 17:26 Ответить
Смоліно також . ковід там щас гуляє добряче !
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07.12.2020 17:28 Ответить
ще є в самому Кропивницькому( пос.Кізельгур)
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07.12.2020 19:31 Ответить
РФ - это провернула, через своих агентов.
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07.12.2020 17:18 Ответить
Немедленно должно быть восстановлено финансирование государством, а тем кто стоит за попыткой закрытия шахт, тот должен быть арестован за диверсию против государства Украина и должен получить огромный срок и обыски и проверки счетов и переводов ибо там деньги РФ.
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07.12.2020 17:21 Ответить
Локдаун... В стране. Уголек из ОРДЛО и тарифы на электроэнергию! Зачем уран остановленным АЭС?
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07.12.2020 17:22 Ответить
пилять.. власть не способна навести порядок, сделать экономически прибыльными единичные предприятия, а хочет сделать процветание целой страны!!! хотя чему удивляться.. за все 30 лет ни одна власть даже этого не смогла, вернее не желала, это делать..... Украине походу действитель наступит пифдец, какая бы власть не6 пришла - результат будет тот же - не желание и неспособность!
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07.12.2020 17:25 Ответить
Украина должна стать аграрной сверхдержавой, - Пайетт

https://censor.net/ru/news/375952/ukraina_doljna_stat_agrarnoyi_sverhderjavoyi_payiett

путь развития страны давно определен белым сахибом, туземцы должны подчиняться
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07.12.2020 20:48 Ответить
да на моей памяти мы кем только не должны были стать, но так никем и не стали)))
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07.12.2020 20:56 Ответить
Вугільні шахти на Дніпропетровщині теж на останньому диханні. Скоро закриють.
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07.12.2020 17:26 Ответить
хоу нагадати хто в цьому винен: ви, ті хто вибрав це зелене убожество!!!!!
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07.12.2020 17:28 Ответить
Почему у тебя всё время буквы выпадают?
Много брешешь?
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07.12.2020 17:36 Ответить
много тєкста, козломорде. рожай м'ясо або плати дань ботоксу
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07.12.2020 21:56 Ответить
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07.12.2020 17:29 Ответить
"приведет к банкротству предприятия в начале 2021, а также к экологической катастрофе в регионе, где находятся три урановые шахты" - которые после очень дёшево купят Коломойский, Фирташ и Пинчук.
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07.12.2020 17:36 Ответить
Это ш правда хорошая новость?
Мы ш правда такие богатые, что нам не надо ничего добывать -- оно само у нас было, есть и будет? Или она нам и нафиг не нужно?-- тогда чего копошились раньше...
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07.12.2020 17:53 Ответить
Ну раньше копошились потому что при совке мы сами изготавливали топливо для АЭС. Сейчас добываемый уран можно рассматривать только как экспортируемое сырье потому как собственно ТВЕЛы мы закупаем за границей.
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07.12.2020 19:08 Ответить
і коли це ти само ТВСи виготовляло???? і де? на кухні? чи в сараї? паливо завжди ішло з підорашки, а з 2006- ще й з заходу
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07.12.2020 21:58 Ответить
Хуже нє будєт, казало зебільйо😁
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07.12.2020 18:03 Ответить
Не понел, у нас шо уже уран добывать убыточно?
Это ваще пипец какой-то!
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07.12.2020 18:14 Ответить
У нас все может быть убыточным, да и не пипец это. Пипец это когда рядом с такой шахтой в 9-ти этажках из силикатного кирпича нет отопления, газа тоже нет. Городок стоит в степи и за окном -20. Центр Украины, Смолино, 90-е.
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07.12.2020 18:40 Ответить
смоліно, 90-ті.... чувак, у тебе явно провали в часі, зараз 20-ті вже. позвоню корешам в смоліно, нехай поржуть з тебе
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07.12.2020 22:06 Ответить
Не будет денег и 90-е резко окажутся в 2021. Ты позвони "корешам", спроси насколько смешно без зарплаты сидеть, когда больше негде работать. Хотя, ты ведь тоже из под польского флага не просто так тут строчишь.
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08.12.2020 10:57 Ответить
Очередное кошерное жидло прикупит себе урановые рудники,территория жидовского фашизма,где проводят геноцид титульной нации,никакого государства нет,есть опг под вывесками госорганов.
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07.12.2020 18:32 Ответить
Є й плюси. По перше на світовому ринку стало на одного конкурента меньше, а по друге Європа отримає ще одну партію заробітчан, згодних працювати по 12-14 годин без вихідних за копійки.
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07.12.2020 18:55 Ответить
Якщо в Європі за "копійки", то в Україні виходить - "практично безплатно"?
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07.12.2020 20:07 Ответить
В Україні ти ще й всім винен.
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07.12.2020 20:11 Ответить
хрипатим голосом: я атвєчаю, я вам нічєго нє должен....
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07.12.2020 22:01 Ответить
А то ещё не дай Бог "хохлы" изделают бимбу ятомную, и ****** по кацапам.
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07.12.2020 19:39 Ответить
так вся підорасєєя виглядає так, ніби по ній 50 років ядєрними бімбами хєрячат
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07.12.2020 22:02 Ответить
Еще одно зеленое достижение.Еще больше одобрения со стороны старца с миром в глазах.Еще теплее струя божьей росы на рыло.
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07.12.2020 20:29 Ответить
Все до чого не торкаються "зелені" перетворюється в мотлох. Відчувається лапа бородатого ляльковода. Може вже час видати його чи то в США чи в Британію?
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08.12.2020 01:17 Ответить
Я практично впевнений, що шахтарі голосували в основному за зе. Так що хай жруть і не обляпаються.
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08.12.2020 10:41 Ответить
 
 