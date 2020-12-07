3 урановых шахты прекратили работу на Кировоградщине

Из-за отсутствия финансирования остановили работу уранодобывающих шахт госпредприятия "Восток ГОК".

Об этом сообщает в Фейсбуке Независимый профсоюз горняков Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"7 декабря из-за нехватки средств все подразделения предприятия выводят в простой и полностью останавливают производственный процесс, что приведет к банкротству предприятия в начале 2021, а также к экологической катастрофе в регионе, где находятся три урановые шахты", - сказано в сообщении.

Шахтеры "Восток ГОК" собираются в среду, 9 декабря устроить в Киеве акцию протеста, отметили в профсоюзе. Они будут требовать выплаты долгов по зарплате и организации безопасных условий труда.

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