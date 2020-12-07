3 урановых шахты прекратили работу на Кировоградщине
Из-за отсутствия финансирования остановили работу уранодобывающих шахт госпредприятия "Восток ГОК".
Об этом сообщает в Фейсбуке Независимый профсоюз горняков Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"7 декабря из-за нехватки средств все подразделения предприятия выводят в простой и полностью останавливают производственный процесс, что приведет к банкротству предприятия в начале 2021, а также к экологической катастрофе в регионе, где находятся три урановые шахты", - сказано в сообщении.
Шахтеры "Восток ГОК" собираются в среду, 9 декабря устроить в Киеве акцию протеста, отметили в профсоюзе. Они будут требовать выплаты долгов по зарплате и организации безопасных условий труда.
Также на Цензор.НЕТ: Приоритет развития энергетической отрасли - увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости, - глава Госгеонедр Опимах
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это ж две большие разницы!
https://censor.net/ru/news/375952/ukraina_doljna_stat_agrarnoyi_sverhderjavoyi_payiett
путь развития страны давно определен белым сахибом, туземцы должны подчиняться
Много брешешь?
Мы ш правда такие богатые, что нам не надо ничего добывать -- оно само у нас было, есть и будет? Или она нам и нафиг не нужно?-- тогда чего копошились раньше...
Это ваще пипец какой-то!