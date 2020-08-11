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Приоритет развития энергетической отрасли - увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости, - глава Госгеонедр Опимах

Приоритет развития энергетической отрасли - увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости, - глава Госгеонедр Опимах

Украине необходимо в ближайшее время сделать все для преодоления урановой зависимости от России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  сайт Госслужбы геологии и недр Украины об этом в интервью "Правительственном курьеру" рассказал Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

По его словам, Украина входит в десятку стран с крупнейшими запасами урана. Но внешнее поставки составляют 70% сырьевых потребностей атомных электростанций, львиную долю импорта сосредоточила в своих руках Россия.

"Фактически речь идет о том, что мы позволяем северному соседу и в дальнейшем контролировать базовый сектор жизнедеятельности нашего государства, к которому принадлежит отечественная энергетика. АЭС обеспечивают 50% внутреннего производства электроэнергии. Поэтому увеличение добычи урана можно отнести к приоритетам развития энергетической отрасли и в целом экономики страны, - рассказал Роман Опимах журналистам.

"Только привлекая в промышленное освоение новых урановых месторождения, можно достичь импортозамещения энергетически важного сырья. Это один из приоритетов государственной политики, определенный в Энергетической стратегии-2035", - подчеркнул он.

Госгеослужба выдала специальные разрешения на разработку девяти участков недр с залежами урановой руды. Четыре из них разрабатывает государственное предприятие "ВостГОК" (г.. Желтые Воды).

Многомиллионные инвестиции в наращивание добычи урана на дополнительных объектах готовы сделать и частные украинские компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов

Автор: 

уран (86) Опимах Роман (10)


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Топ комментарии
+4
Без мощностей по обогащению урана и собственного производства ТВС расчитывать на независимость нереально. Нужно опираться на инвестиции США, пока есть благоприятное время.
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11.08.2020 19:29 Ответить
+4
А обогащать уран будем в молочных центрифугах?
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11.08.2020 19:34 Ответить
+3
Зато в твоем посту интеллект прослеживается ого го!
Если для тебе фармацевтическая центрифуга и газовая центрифуга (работающая непрерывно 25-30 лет в агрессивной среде!) это устройства одного уровня, то с тобой точно все ясно!
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11.08.2020 19:55 Ответить
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«Я никого не ударю» - сказал военнослужащий из Бреста.
После этого колонна военных машин развернулись и уехала.

https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
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11.08.2020 19:23 Ответить
для майнинга биткоинов на аэс уран категорически не пригоден
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11.08.2020 19:25 Ответить
Нароют урановых карьеров, будут людей облучать и в могилы закапывать, а уран начнут продавать заграницу и денежки олигархам в карманьчик, а те их отмывают и за границу. Страна опять остается нищая. Это называется делать из страны сырьевую грязную нищую колонию. Не предлагают строить предприятия, производящие высокотехнологичный продукт. Не развивают науку, не развивают альтернативную энергетику, не строят мусороперерабатывающие заводы, а искромсать страну урановыми карьерами у них желание. Ублюдки и проходимцы.
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11.08.2020 19:37 Ответить
Не говорите глупости. Вернитесь в школу и доучитесь, недоучка.
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11.08.2020 19:42 Ответить
Не хами хамло. Я с тобой коров не пасла.
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11.08.2020 19:48 Ответить
Еще раз перечитал и не увидел где он Вам хамил?
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11.08.2020 20:01 Ответить
Недоучка, пишущий глупости, вернись в школу и доучись и все увидишь. Ну как?
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11.08.2020 20:15 Ответить
Ну а я с вами в Реакторном цеху четвертого блока не работал.
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11.08.2020 20:25 Ответить
Вопрос чего ты влез в мой комментарий? Хочешь уран добывать? Вперед, мне таких не жалко, мне жалко нормальных человечных людей.
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11.08.2020 20:28 Ответить
уран в шахтах роют..
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12.08.2020 07:58 Ответить
Есть и открытый способ добычи. В любом случае -это не экологичный бизнес и вреден для людей.
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12.08.2020 08:33 Ответить
Для чого нам Опімах розповідає? Ми уран в сумках будемо возити чи розробляти проекти АЕС?
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11.08.2020 19:25 Ответить
Пан не в курсе. Ни одна цивилизованная страна не позволит у себя строить АЭС без лицензии Комиссии по ядерному регулированию США. Пану бы не мешало более детально с этим вопросом ознакомиться.
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11.08.2020 19:35 Ответить
Це ви про кого?
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11.08.2020 19:38 Ответить
Я о разработке проектов АЭС.
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11.08.2020 19:43 Ответить
Те, що МАГАТЕ контролює розробку АЕС відомо.
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11.08.2020 19:46 Ответить
Вопрос не в МАГАТЭ, параллельных структур хватает, а о комиссии NRC
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11.08.2020 19:53 Ответить
Без мощностей по обогащению урана и собственного производства ТВС расчитывать на независимость нереально. Нужно опираться на инвестиции США, пока есть благоприятное время.
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11.08.2020 19:29 Ответить
не будет никакого "собственного производства ТВС".
Запад твердо стоит на принципах нераспространения ядерных технологий и даст по шапке любому кто хотя бы заикнется об этом.
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11.08.2020 19:58 Ответить
На основании сказанного Вами и комментатором выше, а также того что сказано в статье составим пазл. Что собственно хочет очередной чинуша естественно не без пользы для себя любимого. Тупо добывать урановую руду и продавать ее в другие страны. Естественно через кучу фирм прокладок как у нас водится. Результат - руда тютю. Для страны шишь без масла. Мало того. Не исключаю, что еще из бюджета помогать будем отечественному т.с. производителю. Картинка знакомая. Кста, а где там дешевые украинские нефть и газ что у нас добываются и что как любые полезные ископаемые принадлежат украинскому народу согласно конституции?
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11.08.2020 21:47 Ответить
У меня с первых строк статьи возникло впечатление, что чинуша (или кто там у него в хозяевах) продали Зеленскому идею про "энергонезависимость" чтобы им выделили бабла на эту благородную цель, а они его успешно распилят.
Но писать это не стал т.к. выглядит все слишком дико. Даже последний имбецил знает что Украина топливо для АЭС не производит, ну даже дла Зеленского найопка должна быть видна невооруженным глазом.
Хотя, если принять за аксиому что власть разваливается и бюджет рвут на куски каждый кто может, не особо заморачиваясь придумыванием каких-то благородных целей, то может так оно и есть.
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11.08.2020 22:00 Ответить
Та тут даже не бабло. Тут энергетические ресурсы. Как с тем же газом и нефтью. Мы газа к примеру по словам того же министра энергетики добываем порядка 15 млрд. кубов. Что практически полностью перекрывает потребности населения и промышленности. Цена на этот газ абсолютна другая. Но все мы и население и промышленность платим за газ такую цену, как якобы весь потребляемый Украиной газ импортный. До Порошенко подобного не было никогда. Даже при том же бандюке Овоще. Всегда цена газа по крайней мере для населения рассчитывалась с учетом собственной добычи. А вот куда сейчас газ собственной добычи идет смотрю большое табу. Никто ничего не знает и не говорит.
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12.08.2020 10:15 Ответить
Мы про уран ващета. Уран свой Украина потребить не может.
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12.08.2020 11:18 Ответить
Так я и не возражаю. Уран естественно Украина потребить не может, хотя и имеет все возможности реализовать обогащение урана и производство топливных сборок. Только кто даст? Вопрос риторический. Посему никакой энергонезависимости это недаст. Но липкие лапки чинушам хочется и сюда запустить и гешефт с этого поиметь.
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12.08.2020 11:27 Ответить
Вы прослушали бла бла бла, которые повторяются ежегодно уже тридцатый сезон".
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11.08.2020 19:30 Ответить
А обогащать уран будем в молочных центрифугах?
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11.08.2020 19:34 Ответить
У нас есть производство ультрацентрифуг для фармацевтики, да такое, что Швейцария, Германия и т.д. этим пользуются. Ваш сарказм не от большого ума.
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11.08.2020 19:39 Ответить
І ці центрифуги годяться для збагачення урану?
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11.08.2020 19:44 Ответить
Конечно, это вопрос насколько их можно раскрутить. Ирану в разумных пределах это не удалось.
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11.08.2020 19:57 Ответить
Насмішив.
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11.08.2020 20:07 Ответить
это мимо кассы, к обогащению урана отношения не имеют.
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11.08.2020 19:46 Ответить
Зато в твоем посту интеллект прослеживается ого го!
Если для тебе фармацевтическая центрифуга и газовая центрифуга (работающая непрерывно 25-30 лет в агрессивной среде!) это устройства одного уровня, то с тобой точно все ясно!
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11.08.2020 19:55 Ответить
Віддамо Ірану, який під санкціями.
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11.08.2020 19:40 Ответить
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12.08.2020 08:00 Ответить
Украина не производит топливные элементы , для чего нужно "увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости "?
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11.08.2020 19:40 Ответить
Ми їх закуповували в росії і США.
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11.08.2020 19:41 Ответить
и будем дальше закупать. Украина не делает ТВЭЛы и не будет делать в ближайшее время, а скорее всего и вообще никогда.
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11.08.2020 19:47 Ответить
Украина не делает ТВЭЛы и не будет делать в ближайшее время, а скорее всего и вообще никогда./ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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11.08.2020 20:17 Ответить
но еще помню при Хряке надувались, планировали в Смолино завод строить по изготовлению топлиа..но скорей всего просто чтоб своровать сотню-другую миллионов денег..
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12.08.2020 08:08 Ответить
Да, потому что ЧАЭС работала на реакторах РБМК, одноконтурных, с положительным коэффициентом реактивности, которые запрещены во всем цивилизованном мире.
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11.08.2020 19:49 Ответить
І який зв'язок вашого коментаря з моїм?
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11.08.2020 19:53 Ответить
Про уран. Премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявляет(2006 г.) , что полный ядерный цикл по производству топлива может быть создан в Украине за 12 лет./ США выступают против создания в Украине замкнутого ядерного цикла. Об этом после встречи с Премьер-министром Украины Юрием Ехануровым сообщил Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст.
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11.08.2020 19:45 Ответить
Естественно против. США и Европа против расползания ядерных технологий.
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11.08.2020 19:49 Ответить
США и Европа против расползания ядерных технологий./В 1940 году сотрудниками УФТИ Ф.Ланге, В. А. Масловым была подана заявка на «Способ приготовления урановой смеси, обогащенной ураном с массовым числом 235. Многокамерная центрифуга», на которую выдано авторское свидетельство № 6359с/ Технологиями обогащения урана обладают все ядерные державы, а также Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Япония
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11.08.2020 20:00 Ответить
"расползание" означает появление ядерных технологий в странах в которых их на сегодня нет.
Так что твой пример мимо кассы.
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11.08.2020 20:08 Ответить
нормально? а чего урана?
а не возобновляемая зеленая энергетика - солнечные батареи и ветровые генераторы?
их же можно налепить везде...на каждом пустыре, терриконе, в степи и на крыше...
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11.08.2020 19:47 Ответить
ты готов платить за "возобновляемую" энергию в 4 раза больше?
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11.08.2020 19:48 Ответить
я не готов дышать урановой пылью

уран в естественном виде содержит всего лишь один процент радиоактивного, расщепляющегося, урана - 235, который используется в атомной промышленности и при изготовлении ядерного оружия...
но для того чтобы выделить из урановой руды уран-235, руда подвергают специальной химической обработке... оставшиеся после выделения урана-235... 99 процентов руды называют "обедненным ураном". .
обедненный уран содержит менее радиоактивный уран-238, какие-то остатки урана-235, совсем незначительное количество урана-236 (он получается при переработке, в природных условиях его не существует) и токсичные тяжелые металлы.
куда девать горы отходов, шлаков и урановой пыли ?????
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11.08.2020 19:59 Ответить
так не дыши. В Украине уран не обогащают и никогда не будут.
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11.08.2020 20:09 Ответить
кто знает?
ВостГОК (г. Желтые Воды) кроме добычи урана (еще со времен совка..."химия" для ЗеКов) что-то там...умеет... но экологии и людям от этого мало счастья !

поэтому, не могу понять о чем спор???
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11.08.2020 20:20 Ответить
я тоже не понимаю о чем ты споришь ВостГОК делает первичное обогащение руды. Производить ТВЭЛы они не могут. Точка.
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11.08.2020 20:23 Ответить
я про экология и сравнимо несравнимый вред от уранового производства или от производства электроэнергии зеленой... точка.
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11.08.2020 20:26 Ответить
Ты готов платить за "экологию" в 4 раза дороже?
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11.08.2020 21:01 Ответить
а ты готов работать на урановом руднике ?
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11.08.2020 21:16 Ответить
если будут нормально платить и обеспечивать средствами защиты - то да. Это не опасней чем в супермаркете на кассе сидеть.
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11.08.2020 22:03 Ответить
никогда не будут./ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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11.08.2020 20:22 Ответить
а де ти візьмеш електроенергію в тиху українську ніч ?
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11.08.2020 20:01 Ответить
а на ДнепроГЭС... Кременчугской, Каневской, Киевской...Каховской...может отсыпят в тихую украинскую ночь
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11.08.2020 20:08 Ответить
де ти для них води набереш?
" Всего в 2019 году в ОЭС произведено 153 млрд 949,6 млн кВт-ч

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2019 году произвели 7 млрд 866,6 млн кВт-ч"

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11.08.2020 20:30 Ответить
так я ж про ночь ))) чисто перетерпеть до рассвета))))
ну как-то ж они до сих пор пыхтят)))
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11.08.2020 20:32 Ответить
Перетерпеть ночь и перетерпеть Зиму
Зимой СЭС практически ничего не генерируют,
1 кВт СЭС за сутки генерирует летом 6-8 кВт*час а зимой 0,1 - 0,2 кВт*час.
Зимой Украине нужно 550 млн.кВт*час в сутки
???
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12.08.2020 08:30 Ответить
ой, сколько той зимы )))
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12.08.2020 09:12 Ответить
ПЗДЖ
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11.08.2020 19:50 Ответить
Главу Госгеонедр уволить за профнепригодность. Украина не производит топливо для АЭС и производить не собирается. Сколько урана не добывай, на "энергетической независимости" это никак не отразится.
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11.08.2020 19:56 Ответить
Не про кляту Юльку? Не цікаво.
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11.08.2020 19:59 Ответить
независимости./Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой.Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой.Рукой в которой будет атомная бомба.По примеру Израиля. Премьер- министр которого Голда Меир сказала. «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим». Кодлан Коломойского будет вредить -выслать его к Путину, К.е.м.ь. Чтобы Украина не исчезла как исчезла УНР.
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11.08.2020 20:04 Ответить
не будет бонбы в Украине никогда.
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11.08.2020 20:09 Ответить
никогда./ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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11.08.2020 20:19 Ответить
норм, в реакторы лопатой его закидывать и усе, ТВЭЛы придумали трусы !
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11.08.2020 20:28 Ответить
Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.- ну вот первый зеленый дегенерат претендент на полировку рожи. эта правящая мразь хочет засрать территорию Украины урановыми разработками. добытый уран будут продавать за бало и прятать бабло по офшорам. для производства топливных элементов в Украине нет инфраструктуры , нет специалистов. зеленной мрази главное добыть и продать. а там трава не рости.
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11.08.2020 20:52 Ответить
Ладно. Уран добыли. А обогащать где? В Украине - нельзя. С вероятностью в 90% - в РФ. Ну или продавать в виде руды тем кто сделает ТВЕЛы. (скорее всего - РФ).
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11.08.2020 20:58 Ответить
НЕПРАВИЛЬНО! ....приоритет - добыча трития. И его использование в малогабаритных автономных источниках энергии.
Кхе, кхе.....ну что? Попробуем догнать строителей пирамид? Теперь задача не гундосить слобо тебе Илон Маск? Теперь задача...а слабо тебе вот так!,,....бог Ра????!
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11.08.2020 21:01 Ответить
 
 