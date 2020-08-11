Приоритет развития энергетической отрасли - увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости, - глава Госгеонедр Опимах

Украине необходимо в ближайшее время сделать все для преодоления урановой зависимости от России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Госслужбы геологии и недр Украины об этом в интервью "Правительственном курьеру" рассказал Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

По его словам, Украина входит в десятку стран с крупнейшими запасами урана. Но внешнее поставки составляют 70% сырьевых потребностей атомных электростанций, львиную долю импорта сосредоточила в своих руках Россия.

"Фактически речь идет о том, что мы позволяем северному соседу и в дальнейшем контролировать базовый сектор жизнедеятельности нашего государства, к которому принадлежит отечественная энергетика. АЭС обеспечивают 50% внутреннего производства электроэнергии. Поэтому увеличение добычи урана можно отнести к приоритетам развития энергетической отрасли и в целом экономики страны, - рассказал Роман Опимах журналистам.

"Только привлекая в промышленное освоение новых урановых месторождения, можно достичь импортозамещения энергетически важного сырья. Это один из приоритетов государственной политики, определенный в Энергетической стратегии-2035", - подчеркнул он.

Госгеослужба выдала специальные разрешения на разработку девяти участков недр с залежами урановой руды. Четыре из них разрабатывает государственное предприятие "ВостГОК" (г.. Желтые Воды).

Многомиллионные инвестиции в наращивание добычи урана на дополнительных объектах готовы сделать и частные украинские компании.

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