Приоритет развития энергетической отрасли - увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости, - глава Госгеонедр Опимах
Украине необходимо в ближайшее время сделать все для преодоления урановой зависимости от России.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Госслужбы геологии и недр Украины об этом в интервью "Правительственном курьеру" рассказал Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.
По его словам, Украина входит в десятку стран с крупнейшими запасами урана. Но внешнее поставки составляют 70% сырьевых потребностей атомных электростанций, львиную долю импорта сосредоточила в своих руках Россия.
"Фактически речь идет о том, что мы позволяем северному соседу и в дальнейшем контролировать базовый сектор жизнедеятельности нашего государства, к которому принадлежит отечественная энергетика. АЭС обеспечивают 50% внутреннего производства электроэнергии. Поэтому увеличение добычи урана можно отнести к приоритетам развития энергетической отрасли и в целом экономики страны, - рассказал Роман Опимах журналистам.
"Только привлекая в промышленное освоение новых урановых месторождения, можно достичь импортозамещения энергетически важного сырья. Это один из приоритетов государственной политики, определенный в Энергетической стратегии-2035", - подчеркнул он.
Госгеослужба выдала специальные разрешения на разработку девяти участков недр с залежами урановой руды. Четыре из них разрабатывает государственное предприятие "ВостГОК" (г.. Желтые Воды).
Многомиллионные инвестиции в наращивание добычи урана на дополнительных объектах готовы сделать и частные украинские компании.
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После этого колонна военных машин развернулись и уехала.
https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
Запад твердо стоит на принципах нераспространения ядерных технологий и даст по шапке любому кто хотя бы заикнется об этом.
Но писать это не стал т.к. выглядит все слишком дико. Даже последний имбецил знает что Украина топливо для АЭС не производит, ну даже дла Зеленского найопка должна быть видна невооруженным глазом.
Хотя, если принять за аксиому что власть разваливается и бюджет рвут на куски каждый кто может, не особо заморачиваясь придумыванием каких-то благородных целей, то может так оно и есть.
Если для тебе фармацевтическая центрифуга и газовая центрифуга (работающая непрерывно 25-30 лет в агрессивной среде!) это устройства одного уровня, то с тобой точно все ясно!
Так что твой пример мимо кассы.
а не возобновляемая зеленая энергетика - солнечные батареи и ветровые генераторы?
их же можно налепить везде...на каждом пустыре, терриконе, в степи и на крыше...
уран в естественном виде содержит всего лишь один процент радиоактивного, расщепляющегося, урана - 235, который используется в атомной промышленности и при изготовлении ядерного оружия...
но для того чтобы выделить из урановой руды уран-235, руда подвергают специальной химической обработке... оставшиеся после выделения урана-235... 99 процентов руды называют "обедненным ураном". .
обедненный уран содержит менее радиоактивный уран-238, какие-то остатки урана-235, совсем незначительное количество урана-236 (он получается при переработке, в природных условиях его не существует) и токсичные тяжелые металлы.
куда девать горы отходов, шлаков и урановой пыли ?????
ВостГОК (г. Желтые Воды) кроме добычи урана (еще со времен совка..."химия" для ЗеКов) что-то там...умеет... но экологии и людям от этого мало счастья !
поэтому, не могу понять о чем спор???
" Всего в 2019 году в ОЭС произведено 153 млрд 949,6 млн кВт-ч
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2019 году произвели 7 млрд 866,6 млн кВт-ч"
ну как-то ж они до сих пор пыхтят)))
Зимой СЭС практически ничего не генерируют,
1 кВт СЭС за сутки генерирует летом 6-8 кВт*час а зимой 0,1 - 0,2 кВт*час.
Зимой Украине нужно 550 млн.кВт*час в сутки
???
Кхе, кхе.....ну что? Попробуем догнать строителей пирамид? Теперь задача не гундосить слобо тебе Илон Маск? Теперь задача...а слабо тебе вот так!,,....бог Ра????!