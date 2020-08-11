Пріоритет розвитку енергетичної галузі - збільшення видобутку урану для досягнення енергонезалежності, - глава Держгеонадр Опімах
Україні необхідно найближчим часом зробити все для подолання уранової залежності від Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби геології і надр України про це в інтерв'ю "Урядовому кур'єру" розповів Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.
За його словами, Україна входить до десятки країн з найбільшими запасами урану. Але зовнішнє постачання уранового концентрату становлять 70% сировинних потреб атомних електростанцій — стратегічно важливих енергетичних об’єктів. Левову частку імпорту зосередила у своїх руках Росія.
"Фактично йдеться про те, що ми дозволяємо північному сусідові й надалі контролювати базовий сектор життєдіяльності нашої держави, до якого належить вітчизняна енергетика. АЕС забезпечують 50% внутрішнього виробництва електроенергії. Тому збільшення видобутку урану можна зарахувати до пріоритетів розвитку енергетичної галузі й загалом економіки країни", - розповів Роман Опімах журналістам.
"Тільки залучаючи в промислове освоєння нових уранових родовища, можна досягти імпортозаміщення енергетично важливої сировини. Це один з пріоритетів державної політики, визначений у Енергетичної стратегії-2035", - підкреслив він.
"Тільки залучивши у промислове освоєння нові уранові родовища, можна досягти імпортозаміщення енергетично важливої сировини. Це один із пріоритетів державної політики, визначений в Енергетичній стратегії-2035", - підкреслив він.
Держгеослужба видала спеціальні дозволи на розроблення дев’яти ділянок надр із покладами уранової руди. Чотири з них розробляє державне підприємство "СхідГЗК" (м. Жовті Води).
Багатомільйонні інвестиції в нарощення видобутку урану на додаткових об’єктах готові зробити і приватні українські компанії.
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После этого колонна военных машин развернулись и уехала.
https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
Запад твердо стоит на принципах нераспространения ядерных технологий и даст по шапке любому кто хотя бы заикнется об этом.
Но писать это не стал т.к. выглядит все слишком дико. Даже последний имбецил знает что Украина топливо для АЭС не производит, ну даже дла Зеленского найопка должна быть видна невооруженным глазом.
Хотя, если принять за аксиому что власть разваливается и бюджет рвут на куски каждый кто может, не особо заморачиваясь придумыванием каких-то благородных целей, то может так оно и есть.
Если для тебе фармацевтическая центрифуга и газовая центрифуга (работающая непрерывно 25-30 лет в агрессивной среде!) это устройства одного уровня, то с тобой точно все ясно!
Так что твой пример мимо кассы.
а не возобновляемая зеленая энергетика - солнечные батареи и ветровые генераторы?
их же можно налепить везде...на каждом пустыре, терриконе, в степи и на крыше...
уран в естественном виде содержит всего лишь один процент радиоактивного, расщепляющегося, урана - 235, который используется в атомной промышленности и при изготовлении ядерного оружия...
но для того чтобы выделить из урановой руды уран-235, руда подвергают специальной химической обработке... оставшиеся после выделения урана-235... 99 процентов руды называют "обедненным ураном". .
обедненный уран содержит менее радиоактивный уран-238, какие-то остатки урана-235, совсем незначительное количество урана-236 (он получается при переработке, в природных условиях его не существует) и токсичные тяжелые металлы.
куда девать горы отходов, шлаков и урановой пыли ?????
ВостГОК (г. Желтые Воды) кроме добычи урана (еще со времен совка..."химия" для ЗеКов) что-то там...умеет... но экологии и людям от этого мало счастья !
поэтому, не могу понять о чем спор???
" Всего в 2019 году в ОЭС произведено 153 млрд 949,6 млн кВт-ч
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2019 году произвели 7 млрд 866,6 млн кВт-ч"
ну как-то ж они до сих пор пыхтят)))
Зимой СЭС практически ничего не генерируют,
1 кВт СЭС за сутки генерирует летом 6-8 кВт*час а зимой 0,1 - 0,2 кВт*час.
Зимой Украине нужно 550 млн.кВт*час в сутки
???
Кхе, кхе.....ну что? Попробуем догнать строителей пирамид? Теперь задача не гундосить слобо тебе Илон Маск? Теперь задача...а слабо тебе вот так!,,....бог Ра????!