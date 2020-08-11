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Пріоритет розвитку енергетичної галузі - збільшення видобутку урану для досягнення енергонезалежності, - глава Держгеонадр Опімах

Пріоритет розвитку енергетичної галузі - збільшення видобутку урану для досягнення енергонезалежності, - глава Держгеонадр Опімах

Україні необхідно найближчим часом зробити все для подолання уранової залежності від Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби геології і надр України про це в інтерв'ю "Урядовому кур'єру" розповів Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.

За його словами, Україна входить до десятки країн з найбільшими запасами урану. Але зовнішнє постачання уранового концентрату становлять 70% сировинних потреб атомних електростанцій — стратегічно важливих енергетичних об’єктів. Левову частку імпорту зосередила у своїх руках Росія.

"Фактично йдеться про те, що ми дозволяємо північному сусідові й надалі контролювати базовий сектор життєдіяльності нашої держави, до якого належить вітчизняна енергетика. АЕС забезпечують 50% внутрішнього виробництва електроенергії. Тому збільшення видобутку урану можна зарахувати до пріоритетів розвитку енергетичної галузі й загалом економіки країни", - розповів Роман Опімах журналістам.

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"Тільки залучаючи в промислове освоєння нових уранових родовища, можна досягти імпортозаміщення енергетично важливої ​​сировини. Це один з пріоритетів державної політики, визначений у Енергетичної стратегії-2035", - підкреслив він.

"Тільки залучивши у промислове освоєння нові уранові родовища, можна досягти імпортозаміщення енергетично важливої сировини. Це один із пріоритетів державної політики, визначений в Енергетичній стратегії-2035", - підкреслив він.

Держгеослужба видала спеціальні дозволи на розроблення дев’яти ділянок надр із покладами уранової руди. Чотири з них розробляє державне підприємство "СхідГЗК" (м. Жовті Води).

Багатомільйонні інвестиції в нарощення видобутку урану на додаткових об’єктах готові зробити і приватні українські компанії.

Автор: 

уран (118) Опімах Роман (20)


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Топ коментарі
+4
Без мощностей по обогащению урана и собственного производства ТВС расчитывать на независимость нереально. Нужно опираться на инвестиции США, пока есть благоприятное время.
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11.08.2020 19:29 Відповісти
+4
А обогащать уран будем в молочных центрифугах?
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11.08.2020 19:34 Відповісти
+3
Зато в твоем посту интеллект прослеживается ого го!
Если для тебе фармацевтическая центрифуга и газовая центрифуга (работающая непрерывно 25-30 лет в агрессивной среде!) это устройства одного уровня, то с тобой точно все ясно!
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11.08.2020 19:55 Відповісти
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«Я никого не ударю» - сказал военнослужащий из Бреста.
После этого колонна военных машин развернулись и уехала.

https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
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11.08.2020 19:23 Відповісти
для майнинга биткоинов на аэс уран категорически не пригоден
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11.08.2020 19:25 Відповісти
Нароют урановых карьеров, будут людей облучать и в могилы закапывать, а уран начнут продавать заграницу и денежки олигархам в карманьчик, а те их отмывают и за границу. Страна опять остается нищая. Это называется делать из страны сырьевую грязную нищую колонию. Не предлагают строить предприятия, производящие высокотехнологичный продукт. Не развивают науку, не развивают альтернативную энергетику, не строят мусороперерабатывающие заводы, а искромсать страну урановыми карьерами у них желание. Ублюдки и проходимцы.
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11.08.2020 19:37 Відповісти
Не говорите глупости. Вернитесь в школу и доучитесь, недоучка.
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11.08.2020 19:42 Відповісти
Не хами хамло. Я с тобой коров не пасла.
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11.08.2020 19:48 Відповісти
Еще раз перечитал и не увидел где он Вам хамил?
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11.08.2020 20:01 Відповісти
Недоучка, пишущий глупости, вернись в школу и доучись и все увидишь. Ну как?
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11.08.2020 20:15 Відповісти
Ну а я с вами в Реакторном цеху четвертого блока не работал.
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11.08.2020 20:25 Відповісти
Вопрос чего ты влез в мой комментарий? Хочешь уран добывать? Вперед, мне таких не жалко, мне жалко нормальных человечных людей.
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11.08.2020 20:28 Відповісти
уран в шахтах роют..
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12.08.2020 07:58 Відповісти
Есть и открытый способ добычи. В любом случае -это не экологичный бизнес и вреден для людей.
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12.08.2020 08:33 Відповісти
Для чого нам Опімах розповідає? Ми уран в сумках будемо возити чи розробляти проекти АЕС?
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11.08.2020 19:25 Відповісти
Пан не в курсе. Ни одна цивилизованная страна не позволит у себя строить АЭС без лицензии Комиссии по ядерному регулированию США. Пану бы не мешало более детально с этим вопросом ознакомиться.
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11.08.2020 19:35 Відповісти
Це ви про кого?
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11.08.2020 19:38 Відповісти
Я о разработке проектов АЭС.
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11.08.2020 19:43 Відповісти
Те, що МАГАТЕ контролює розробку АЕС відомо.
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11.08.2020 19:46 Відповісти
Вопрос не в МАГАТЭ, параллельных структур хватает, а о комиссии NRC
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11.08.2020 19:53 Відповісти
Без мощностей по обогащению урана и собственного производства ТВС расчитывать на независимость нереально. Нужно опираться на инвестиции США, пока есть благоприятное время.
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11.08.2020 19:29 Відповісти
не будет никакого "собственного производства ТВС".
Запад твердо стоит на принципах нераспространения ядерных технологий и даст по шапке любому кто хотя бы заикнется об этом.
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11.08.2020 19:58 Відповісти
На основании сказанного Вами и комментатором выше, а также того что сказано в статье составим пазл. Что собственно хочет очередной чинуша естественно не без пользы для себя любимого. Тупо добывать урановую руду и продавать ее в другие страны. Естественно через кучу фирм прокладок как у нас водится. Результат - руда тютю. Для страны шишь без масла. Мало того. Не исключаю, что еще из бюджета помогать будем отечественному т.с. производителю. Картинка знакомая. Кста, а где там дешевые украинские нефть и газ что у нас добываются и что как любые полезные ископаемые принадлежат украинскому народу согласно конституции?
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11.08.2020 21:47 Відповісти
У меня с первых строк статьи возникло впечатление, что чинуша (или кто там у него в хозяевах) продали Зеленскому идею про "энергонезависимость" чтобы им выделили бабла на эту благородную цель, а они его успешно распилят.
Но писать это не стал т.к. выглядит все слишком дико. Даже последний имбецил знает что Украина топливо для АЭС не производит, ну даже дла Зеленского найопка должна быть видна невооруженным глазом.
Хотя, если принять за аксиому что власть разваливается и бюджет рвут на куски каждый кто может, не особо заморачиваясь придумыванием каких-то благородных целей, то может так оно и есть.
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11.08.2020 22:00 Відповісти
Та тут даже не бабло. Тут энергетические ресурсы. Как с тем же газом и нефтью. Мы газа к примеру по словам того же министра энергетики добываем порядка 15 млрд. кубов. Что практически полностью перекрывает потребности населения и промышленности. Цена на этот газ абсолютна другая. Но все мы и население и промышленность платим за газ такую цену, как якобы весь потребляемый Украиной газ импортный. До Порошенко подобного не было никогда. Даже при том же бандюке Овоще. Всегда цена газа по крайней мере для населения рассчитывалась с учетом собственной добычи. А вот куда сейчас газ собственной добычи идет смотрю большое табу. Никто ничего не знает и не говорит.
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12.08.2020 10:15 Відповісти
Мы про уран ващета. Уран свой Украина потребить не может.
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12.08.2020 11:18 Відповісти
Так я и не возражаю. Уран естественно Украина потребить не может, хотя и имеет все возможности реализовать обогащение урана и производство топливных сборок. Только кто даст? Вопрос риторический. Посему никакой энергонезависимости это недаст. Но липкие лапки чинушам хочется и сюда запустить и гешефт с этого поиметь.
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12.08.2020 11:27 Відповісти
Вы прослушали бла бла бла, которые повторяются ежегодно уже тридцатый сезон".
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11.08.2020 19:30 Відповісти
А обогащать уран будем в молочных центрифугах?
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11.08.2020 19:34 Відповісти
У нас есть производство ультрацентрифуг для фармацевтики, да такое, что Швейцария, Германия и т.д. этим пользуются. Ваш сарказм не от большого ума.
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11.08.2020 19:39 Відповісти
І ці центрифуги годяться для збагачення урану?
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11.08.2020 19:44 Відповісти
Конечно, это вопрос насколько их можно раскрутить. Ирану в разумных пределах это не удалось.
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11.08.2020 19:57 Відповісти
Насмішив.
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11.08.2020 20:07 Відповісти
это мимо кассы, к обогащению урана отношения не имеют.
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11.08.2020 19:46 Відповісти
Зато в твоем посту интеллект прослеживается ого го!
Если для тебе фармацевтическая центрифуга и газовая центрифуга (работающая непрерывно 25-30 лет в агрессивной среде!) это устройства одного уровня, то с тобой точно все ясно!
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11.08.2020 19:55 Відповісти
Віддамо Ірану, який під санкціями.
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11.08.2020 19:40 Відповісти
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12.08.2020 08:00 Відповісти
Украина не производит топливные элементы , для чего нужно "увеличение добычи урана для достижения энергонезависимости "?
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11.08.2020 19:40 Відповісти
Ми їх закуповували в росії і США.
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11.08.2020 19:41 Відповісти
и будем дальше закупать. Украина не делает ТВЭЛы и не будет делать в ближайшее время, а скорее всего и вообще никогда.
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11.08.2020 19:47 Відповісти
Украина не делает ТВЭЛы и не будет делать в ближайшее время, а скорее всего и вообще никогда./ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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11.08.2020 20:17 Відповісти
но еще помню при Хряке надувались, планировали в Смолино завод строить по изготовлению топлиа..но скорей всего просто чтоб своровать сотню-другую миллионов денег..
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12.08.2020 08:08 Відповісти
Да, потому что ЧАЭС работала на реакторах РБМК, одноконтурных, с положительным коэффициентом реактивности, которые запрещены во всем цивилизованном мире.
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11.08.2020 19:49 Відповісти
І який зв'язок вашого коментаря з моїм?
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11.08.2020 19:53 Відповісти
Про уран. Премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявляет(2006 г.) , что полный ядерный цикл по производству топлива может быть создан в Украине за 12 лет./ США выступают против создания в Украине замкнутого ядерного цикла. Об этом после встречи с Премьер-министром Украины Юрием Ехануровым сообщил Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст.
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11.08.2020 19:45 Відповісти
Естественно против. США и Европа против расползания ядерных технологий.
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11.08.2020 19:49 Відповісти
США и Европа против расползания ядерных технологий./В 1940 году сотрудниками УФТИ Ф.Ланге, В. А. Масловым была подана заявка на «Способ приготовления урановой смеси, обогащенной ураном с массовым числом 235. Многокамерная центрифуга», на которую выдано авторское свидетельство № 6359с/ Технологиями обогащения урана обладают все ядерные державы, а также Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Япония
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11.08.2020 20:00 Відповісти
"расползание" означает появление ядерных технологий в странах в которых их на сегодня нет.
Так что твой пример мимо кассы.
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11.08.2020 20:08 Відповісти
нормально? а чего урана?
а не возобновляемая зеленая энергетика - солнечные батареи и ветровые генераторы?
их же можно налепить везде...на каждом пустыре, терриконе, в степи и на крыше...
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11.08.2020 19:47 Відповісти
ты готов платить за "возобновляемую" энергию в 4 раза больше?
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11.08.2020 19:48 Відповісти
я не готов дышать урановой пылью

уран в естественном виде содержит всего лишь один процент радиоактивного, расщепляющегося, урана - 235, который используется в атомной промышленности и при изготовлении ядерного оружия...
но для того чтобы выделить из урановой руды уран-235, руда подвергают специальной химической обработке... оставшиеся после выделения урана-235... 99 процентов руды называют "обедненным ураном". .
обедненный уран содержит менее радиоактивный уран-238, какие-то остатки урана-235, совсем незначительное количество урана-236 (он получается при переработке, в природных условиях его не существует) и токсичные тяжелые металлы.
куда девать горы отходов, шлаков и урановой пыли ?????
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11.08.2020 19:59 Відповісти
так не дыши. В Украине уран не обогащают и никогда не будут.
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11.08.2020 20:09 Відповісти
кто знает?
ВостГОК (г. Желтые Воды) кроме добычи урана (еще со времен совка..."химия" для ЗеКов) что-то там...умеет... но экологии и людям от этого мало счастья !

поэтому, не могу понять о чем спор???
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11.08.2020 20:20 Відповісти
я тоже не понимаю о чем ты споришь ВостГОК делает первичное обогащение руды. Производить ТВЭЛы они не могут. Точка.
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11.08.2020 20:23 Відповісти
я про экология и сравнимо несравнимый вред от уранового производства или от производства электроэнергии зеленой... точка.
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11.08.2020 20:26 Відповісти
Ты готов платить за "экологию" в 4 раза дороже?
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11.08.2020 21:01 Відповісти
а ты готов работать на урановом руднике ?
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11.08.2020 21:16 Відповісти
если будут нормально платить и обеспечивать средствами защиты - то да. Это не опасней чем в супермаркете на кассе сидеть.
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11.08.2020 22:03 Відповісти
никогда не будут./ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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11.08.2020 20:22 Відповісти
а де ти візьмеш електроенергію в тиху українську ніч ?
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11.08.2020 20:01 Відповісти
а на ДнепроГЭС... Кременчугской, Каневской, Киевской...Каховской...может отсыпят в тихую украинскую ночь
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11.08.2020 20:08 Відповісти
де ти для них води набереш?
" Всего в 2019 году в ОЭС произведено 153 млрд 949,6 млн кВт-ч

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2019 году произвели 7 млрд 866,6 млн кВт-ч"

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11.08.2020 20:30 Відповісти
так я ж про ночь ))) чисто перетерпеть до рассвета))))
ну как-то ж они до сих пор пыхтят)))
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11.08.2020 20:32 Відповісти
Перетерпеть ночь и перетерпеть Зиму
Зимой СЭС практически ничего не генерируют,
1 кВт СЭС за сутки генерирует летом 6-8 кВт*час а зимой 0,1 - 0,2 кВт*час.
Зимой Украине нужно 550 млн.кВт*час в сутки
???
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12.08.2020 08:30 Відповісти
ой, сколько той зимы )))
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12.08.2020 09:12 Відповісти
ПЗДЖ
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11.08.2020 19:50 Відповісти
Главу Госгеонедр уволить за профнепригодность. Украина не производит топливо для АЭС и производить не собирается. Сколько урана не добывай, на "энергетической независимости" это никак не отразится.
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11.08.2020 19:56 Відповісти
Не про кляту Юльку? Не цікаво.
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11.08.2020 19:59 Відповісти
независимости./Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой.Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой.Рукой в которой будет атомная бомба.По примеру Израиля. Премьер- министр которого Голда Меир сказала. «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим». Кодлан Коломойского будет вредить -выслать его к Путину, К.е.м.ь. Чтобы Украина не исчезла как исчезла УНР.
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11.08.2020 20:04 Відповісти
не будет бонбы в Украине никогда.
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11.08.2020 20:09 Відповісти
никогда./ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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11.08.2020 20:19 Відповісти
норм, в реакторы лопатой его закидывать и усе, ТВЭЛы придумали трусы !
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11.08.2020 20:28 Відповісти
Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.- ну вот первый зеленый дегенерат претендент на полировку рожи. эта правящая мразь хочет засрать территорию Украины урановыми разработками. добытый уран будут продавать за бало и прятать бабло по офшорам. для производства топливных элементов в Украине нет инфраструктуры , нет специалистов. зеленной мрази главное добыть и продать. а там трава не рости.
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11.08.2020 20:52 Відповісти
Ладно. Уран добыли. А обогащать где? В Украине - нельзя. С вероятностью в 90% - в РФ. Ну или продавать в виде руды тем кто сделает ТВЕЛы. (скорее всего - РФ).
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11.08.2020 20:58 Відповісти
НЕПРАВИЛЬНО! ....приоритет - добыча трития. И его использование в малогабаритных автономных источниках энергии.
Кхе, кхе.....ну что? Попробуем догнать строителей пирамид? Теперь задача не гундосить слобо тебе Илон Маск? Теперь задача...а слабо тебе вот так!,,....бог Ра????!
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11.08.2020 21:01 Відповісти
 
 