Пріоритет розвитку енергетичної галузі - збільшення видобутку урану для досягнення енергонезалежності, - глава Держгеонадр Опімах

Україні необхідно найближчим часом зробити все для подолання уранової залежності від Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби геології і надр України про це в інтерв'ю "Урядовому кур'єру" розповів Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.

За його словами, Україна входить до десятки країн з найбільшими запасами урану. Але зовнішнє постачання уранового концентрату становлять 70% сировинних потреб атомних електростанцій — стратегічно важливих енергетичних об’єктів. Левову частку імпорту зосередила у своїх руках Росія.

"Фактично йдеться про те, що ми дозволяємо північному сусідові й надалі контролювати базовий сектор життєдіяльності нашої держави, до якого належить вітчизняна енергетика. АЕС забезпечують 50% внутрішнього виробництва електроенергії. Тому збільшення видобутку урану можна зарахувати до пріоритетів розвитку енергетичної галузі й загалом економіки країни", - розповів Роман Опімах журналістам.

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"Тільки залучаючи в промислове освоєння нових уранових родовища, можна досягти імпортозаміщення енергетично важливої ​​сировини. Це один з пріоритетів державної політики, визначений у Енергетичної стратегії-2035", - підкреслив він.

"Тільки залучивши у промислове освоєння нові уранові родовища, можна досягти імпортозаміщення енергетично важливої сировини. Це один із пріоритетів державної політики, визначений в Енергетичній стратегії-2035", - підкреслив він.

Держгеослужба видала спеціальні дозволи на розроблення дев’яти ділянок надр із покладами уранової руди. Чотири з них розробляє державне підприємство "СхідГЗК" (м. Жовті Води).

Багатомільйонні інвестиції в нарощення видобутку урану на додаткових об’єктах готові зробити і приватні українські компанії.