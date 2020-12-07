Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине января, - и.о. главы ЦОЗ Кузин
И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин рассказал, когда ожидать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Об этом Кузин рассказал в интервью "LIGA.net", передает Цензор.НЕТ.
"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезнью ожидается не ранее февраля 2021 года", - отметил и.о. главы ЦОЗ.
По словам Кузина, карантинные ограничения должны быть на грани коек, которые доступны в медсистеме страны.
Кузин добавил, что перед введением локдауна необходимо учитывать способность системы здравоохранения и ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс.
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