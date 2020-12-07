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Новости Коронавирус и карантин
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Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине января, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине января, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин рассказал, когда ожидать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом Кузин рассказал в интервью "LIGA.net", передает Цензор.НЕТ.

"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезнью ожидается не ранее февраля 2021 года", - отметил и.о. главы ЦОЗ.

По словам Кузина, карантинные ограничения должны быть на грани коек, которые доступны в медсистеме страны.

Кузин добавил, что перед введением локдауна необходимо учитывать способность системы здравоохранения и ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс.

Также читайте: Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить в три этапа, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В аккурат между концертами 95 КВАРТАЛА ?
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07.12.2020 17:29
+2
В связи с этим на Карпаты добавили 3 дополнительных поезда. Или чтобы ехали ЗА короной, или чтобы там УВЕЛИЧИТЬ статистику заболеваемости.
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07.12.2020 17:45
+1
Какой заболеваемости, если она с каждый днем меньше и меньше?
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07.12.2020 17:23
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Какой заболеваемости, если она с каждый днем меньше и меньше?
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07.12.2020 17:23 Ответить
Вот поэтому все на Новый Год собираются оторваться по полной ?
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07.12.2020 17:25 Ответить
Так ось ти який Кузін з кукурудзиною...
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07.12.2020 17:26 Ответить
В аккурат между концертами 95 КВАРТАЛА ?
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07.12.2020 17:29 Ответить
В связи с этим на Карпаты добавили 3 дополнительных поезда. Или чтобы ехали ЗА короной, или чтобы там УВЕЛИЧИТЬ статистику заболеваемости.
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07.12.2020 17:45 Ответить
А локдаун почти до конца января -это чтобы экономику в хлам?
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07.12.2020 18:08 Ответить
Если торгаши базарные дома посидят месяц - экономика этого не заметит.
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07.12.2020 18:26 Ответить
Очевидно, глава ЦОЗ Кузин не смотрит ящик и не знает, что преЗедент зафиксировал спад пандемии, причем этот спад идет в геометрической прогрессии. Такими темпами Зедебилы расчитывают победить пандемию к концу зимы.
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07.12.2020 19:13 Ответить
Все верно после отсутствия строгого карантина в декабре и первых праздничных дней января , через 2 недели будет получен " результат" непоследовательности власти и их страхов за свои рейтинги. Так это мы и без них знаем.. Середина января и приход зверька " писец"., министра здр. охр в отставку, сан врача тоже вероятно, Шмыгаль под вопросом ( в зависимости от размеров пришедшего " зверька", Зеля скажет что я тут не причем, меня убедили в обратном.
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07.12.2020 20:08 Ответить
уже сбился со счёту, это тысячный пик или тысяча-первый . Это опять нового клоуна вкинули?)
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07.12.2020 21:39 Ответить
 
 