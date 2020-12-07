Нардеп раскритиковал НКРЭКУ за новое повышение тарифа на передачу электроэнергии

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии демонстрирует неспособность стабильно работать.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24", передает Обозреватель.

"Очередная смена решения просто свидетельствует о том, что там в комиссии не очень стабильно выполняют свою функцию. Безусловно, это отразится на себестоимости продукции. Безусловно, почувствуют те, у кого доля электроэнергии очень велика. Понятно, что отразится на услугах", - сказал Кучеренко.

По его словам, повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на другие товары и услуги, в том числе на стоимость водоснабжения в стране.

"Уже и сама комиссия очень живо отреагировала, уже подготовила решение о повышении на 20% тарифов на воду. Почему на 20, мне трудно понять. Я буду к ним обращаться. Но проект решения они этот вывесили", - сообщил Кучеренко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час.

Теперь комиссия предлагает поднять тариф на передачу в 2021 году еще больше, до 324,81 грн/МВт -ч, хотя на заседании 11 ноября тариф предлагалось наоборот снизить до 309,8 грн/МВт-час. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.