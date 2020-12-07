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Нардеп раскритиковал НКРЭКУ за новое повышение тарифа на передачу электроэнергии

Нардеп раскритиковал НКРЭКУ за новое повышение тарифа на передачу электроэнергии

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии демонстрирует неспособность стабильно работать.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24", передает Обозреватель.

"Очередная смена решения просто свидетельствует о том, что там в комиссии не очень стабильно выполняют свою функцию. Безусловно, это отразится на себестоимости продукции. Безусловно, почувствуют те, у кого доля электроэнергии очень велика. Понятно, что отразится на услугах", - сказал Кучеренко.

По его словам, повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на другие товары и услуги, в том числе на стоимость водоснабжения в стране.

"Уже и сама комиссия очень живо отреагировала, уже подготовила решение о повышении на 20% тарифов на воду. Почему на 20, мне трудно понять. Я буду к ним обращаться. Но проект решения они этот вывесили", - сообщил Кучеренко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час.

Теперь комиссия предлагает поднять тариф на передачу в 2021 году еще больше, до 324,81 грн/МВт -ч, хотя на заседании 11 ноября тариф предлагалось наоборот снизить до 309,8 грн/МВт-час. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Автор: 

Кучеренко (112) Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+15
Якщо оператори магістральних електромереж не можуть забезпечити їх функціонування за виділені гроші, то потрібно не тарифи піднімати, а забирати мережі в цих операторів і передавати іншим операторам!
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07.12.2020 18:14
+11
НКРЕ нипричем. Кто-то ж должен оплатить конец епохи бедности.
https://biz.censor.net/news/3214161/************************************************************************************
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07.12.2020 18:13
+6
И дальше будут повышать
Кому на мерс не хватает - кому на хатынку на Лазурном берегу
До тех пор повышать будут, пока эту комиссию на проводах не развесят
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07.12.2020 18:09
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Правила форума Совет форумчан
і шо..?
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07.12.2020 18:09 Ответить
Якщо оператори магістральних електромереж не можуть забезпечити їх функціонування за виділені гроші, то потрібно не тарифи піднімати, а забирати мережі в цих операторів і передавати іншим операторам!
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07.12.2020 18:14 Ответить
слушно..поміркована націоналізація стратегічних активів не завадить..
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07.12.2020 18:17 Ответить
І нічого. Зелені тарифи. Європа. Обіцянки. Спочатку хотіли кинути ту Європу з тими зеленими тарифами. Але це буде для них боляче. Дуже. А бабло потрібно десь взяти. І тут знову нарід на думку прийшов.
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07.12.2020 18:24 Ответить
нарід прийшов на думку ще за часів "атопукіннападьот"..ахмет як був монополістом (що стражда від суцільних збитків ), так і залишився..свята людина..
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07.12.2020 18:35 Ответить
Так ти з погреба вилізь на світ божий, ***** напало ще в 2014 році.
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07.12.2020 19:03 Ответить
я у курсі..але вже забебався контекст фрази вашій секті тлумакувати..
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07.12.2020 19:06 Ответить
А ну да, ну да, розумію тебе сцикопіхота. Хоч не всрався ти в погребі поки сидів?
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07.12.2020 19:09 Ответить
так..не такий сміливий як твій боженька..убогий.. бо нема чого було в офшори ховати..коли орда поперла..вибачай..
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07.12.2020 19:26 Ответить
тобі до Порошенка як ***** до Київа рачки.
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07.12.2020 19:31 Ответить
тобто він не сцикун, а дуже добре вчився дипломатії..а я сірий..куди мені до ваших псевдобогів..
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07.12.2020 19:36 Ответить
Відсутній в мене такий бог, просто є повага до людини. Але ти цього не зрозумієш.
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07.12.2020 20:47 Ответить
Тому нарід вирішив підтримати Ахметку а заодно і інших олігархів і проголосував за їхнього ставленика Зєлєнского. Нє?
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07.12.2020 23:38 Ответить
И дальше будут повышать
Кому на мерс не хватает - кому на хатынку на Лазурном берегу
До тех пор повышать будут, пока эту комиссию на проводах не развесят
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07.12.2020 18:09 Ответить
НКРЕ нипричем. Кто-то ж должен оплатить конец епохи бедности.
https://biz.censor.net/news/3214161/************************************************************************************
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07.12.2020 18:13 Ответить
У меня они только пососут конец "эпохи бедности" Я поставил себе солнечные панели
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07.12.2020 18:17 Ответить
тре не комісію, а спонсорів комісії..
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07.12.2020 18:13 Ответить
Спонсоров на соседней опоре
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07.12.2020 18:15 Ответить
поки ні одного не бачив..лише жиріють..мабуть криза..
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07.12.2020 18:18 Ответить
І коли дійде черга до "розвішування", мудрий нарід ,як завжди, дєлєгірує своі полномочія. Сину Зєлєнского. 😁
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07.12.2020 18:17 Ответить
Тоді нарід нехай вчиться смоктати лапу, чи щось іще
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07.12.2020 18:21 Ответить
И только на вопрос:"когда ждать повышения зарплаты? " канцелярия управления выдала портянку на целый А4 седьмым шрифтом,со ссылками на ковид, экономический кризис, войну, бездарных "слуг", награбленное папиредниками,отсутствие спроса на продукцию...и с коротким выводом в конце- " говорить о повышении должностных окладов пока еще преждевременно... "! А тут сразу такой праздник!
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07.12.2020 18:15 Ответить
Да они только и знаю как побольше содрать с людей, эффективно управлять не умеют. Нужно уволить НКРЭКУ с работы. Логично ведь, если человек не справляется с работой, его увольняют.
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07.12.2020 18:15 Ответить
Толку критиковать КУКАРЕКУ. Беня и Ринат решили, зебилы выполняют.
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07.12.2020 18:19 Ответить
как они там бедненькие? может ещё поднять тарифы?
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07.12.2020 18:26 Ответить
Нелегитимная НКРЭКУ диктует всем свои условия, им можно просто не подчинятся, у НКРЭКУ нет исполнительных механизмов. Принуждает только немощное правительство.
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07.12.2020 18:30 Ответить
За это стояла площадь!
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07.12.2020 18:40 Ответить
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07.12.2020 18:43 Ответить
Ну підняли трохи ціни, нічого страшного - по перше укрїнці економічно впевнено стоять на ногах, а по друге ціни ніколи не піднімлються вище домайданного рівня, тому що це нелогічно.
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07.12.2020 18:45 Ответить
"Нардеп раскритиковал НКРЭКУ за новое повышение тарифа на передачу электроэнергии" - электроэнергия по проводам передаётся со скоростью света. Зелёные придурки, объясните как вы достигли скорости света в передаче электроэнергии.
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07.12.2020 19:21 Ответить
А ми кричимо, що незалежні. Якесь ХХХХХХ НКРЕ і Коболев що хочуть то і з нацією роблять і ложили великий ХХХХХХ на тих 30 млн, рабів, які ще залишилися в Україні. Якщо ворог Росія, то наш президент, уряд і ВР вороги вдвічі гірші. То хто господар в Україні?
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07.12.2020 21:37 Ответить
А ми кричимо, що незалежні. Якесь ХХХХХХ НКРЕ і Коболев що хочуть то і з нацією роблять і ложили великий ХХХХХХ на тих 30 млн, рабів, які ще залишилися в Україні. Якщо ворог Росія, то наш президент, уряд і ВР вороги вдвічі гірші. То хто господар в Україні?
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07.12.2020 21:39 Ответить
А ми кричимо, що незалежні. Якесь ХХХХХХ НКРЕ і Коболев що хочуть то і з нацією роблять і ложили великий ХХХХХХ на тих 30 млн, рабів, які ще залишилися в Україні. Якщо ворог Росія, то наш президент, уряд і ВР вороги вдвічі гірші. То хто господар в Україні?
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07.12.2020 21:41 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

ТИ сьогоднi живеш так Як вчора проголосувавНардеп розкритикував НКРЕКП за нове підвищення тарифу на передачу електроенергії - Цензор.НЕТ 3338
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07.12.2020 22:31 Ответить
 
 