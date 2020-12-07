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Нардеп розкритикував НКРЕКП за нове підвищення тарифу на передачу електроенергії

Нардеп розкритикував НКРЕКП за нове підвищення тарифу на передачу електроенергії

Нацкомісія з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії демонструє нездатність стабільно працювати.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко у ефірі телеканалу "Україна 24", передає Обозреватель.

"Чергова зміна рішення просто свідчить про те, що там в комісії не дуже стабільно виконують свою функцію. Безумовно, це відобразиться на собівартості продукції. Безумовно, відчують ті, в кого доля електроенергії дуже велика. Зрозуміло, що відобразиться на послугах", - сказав Кучеренко.

За його словами, підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії матиме наслідком зростання тарифів на інші товари та послуги, зокрема на вартість водопостачання у країні.

"Вже та сама комісія дуже живо відреагувала, вже підготувала рішення про підвищення на 20% тарифів на воду. Чому на 20, мені важко зрозуміти. Я буду до них звертатися. Але проєкт рішення вони цей вивісили", - повідомив Кучеренко.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн/МВт-год до 312,76 грн/МВт-год.

Теперь комісія пропонує підняти тариф на передачу у 2021 році ще більше, до 324,81 грн/МВт-год, хоча на засіданні 11 листопада тариф пропонувалося навпаки знизити до 309,8 грн/МВт-год. Чим викликане бажання ще більше підвищити тариф, у НКРЕКП не пояснюють.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні - призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) електроенергія (6184) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+15
Якщо оператори магістральних електромереж не можуть забезпечити їх функціонування за виділені гроші, то потрібно не тарифи піднімати, а забирати мережі в цих операторів і передавати іншим операторам!
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07.12.2020 18:14
+11
НКРЕ нипричем. Кто-то ж должен оплатить конец епохи бедности.
https://biz.censor.net/news/3214161/************************************************************************************
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07.12.2020 18:13
+6
И дальше будут повышать
Кому на мерс не хватает - кому на хатынку на Лазурном берегу
До тех пор повышать будут, пока эту комиссию на проводах не развесят
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07.12.2020 18:09
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і шо..?
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07.12.2020 18:09 Відповісти
Якщо оператори магістральних електромереж не можуть забезпечити їх функціонування за виділені гроші, то потрібно не тарифи піднімати, а забирати мережі в цих операторів і передавати іншим операторам!
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07.12.2020 18:14 Відповісти
слушно..поміркована націоналізація стратегічних активів не завадить..
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07.12.2020 18:17 Відповісти
І нічого. Зелені тарифи. Європа. Обіцянки. Спочатку хотіли кинути ту Європу з тими зеленими тарифами. Але це буде для них боляче. Дуже. А бабло потрібно десь взяти. І тут знову нарід на думку прийшов.
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07.12.2020 18:24 Відповісти
нарід прийшов на думку ще за часів "атопукіннападьот"..ахмет як був монополістом (що стражда від суцільних збитків ), так і залишився..свята людина..
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07.12.2020 18:35 Відповісти
Так ти з погреба вилізь на світ божий, ***** напало ще в 2014 році.
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07.12.2020 19:03 Відповісти
я у курсі..але вже забебався контекст фрази вашій секті тлумакувати..
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07.12.2020 19:06 Відповісти
А ну да, ну да, розумію тебе сцикопіхота. Хоч не всрався ти в погребі поки сидів?
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07.12.2020 19:09 Відповісти
так..не такий сміливий як твій боженька..убогий.. бо нема чого було в офшори ховати..коли орда поперла..вибачай..
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07.12.2020 19:26 Відповісти
тобі до Порошенка як ***** до Київа рачки.
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07.12.2020 19:31 Відповісти
тобто він не сцикун, а дуже добре вчився дипломатії..а я сірий..куди мені до ваших псевдобогів..
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07.12.2020 19:36 Відповісти
Відсутній в мене такий бог, просто є повага до людини. Але ти цього не зрозумієш.
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07.12.2020 20:47 Відповісти
Тому нарід вирішив підтримати Ахметку а заодно і інших олігархів і проголосував за їхнього ставленика Зєлєнского. Нє?
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07.12.2020 23:38 Відповісти
И дальше будут повышать
Кому на мерс не хватает - кому на хатынку на Лазурном берегу
До тех пор повышать будут, пока эту комиссию на проводах не развесят
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07.12.2020 18:09 Відповісти
НКРЕ нипричем. Кто-то ж должен оплатить конец епохи бедности.
https://biz.censor.net/news/3214161/************************************************************************************
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07.12.2020 18:13 Відповісти
У меня они только пососут конец "эпохи бедности" Я поставил себе солнечные панели
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07.12.2020 18:17 Відповісти
тре не комісію, а спонсорів комісії..
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07.12.2020 18:13 Відповісти
Спонсоров на соседней опоре
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07.12.2020 18:15 Відповісти
поки ні одного не бачив..лише жиріють..мабуть криза..
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07.12.2020 18:18 Відповісти
І коли дійде черга до "розвішування", мудрий нарід ,як завжди, дєлєгірує своі полномочія. Сину Зєлєнского. 😁
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07.12.2020 18:17 Відповісти
Тоді нарід нехай вчиться смоктати лапу, чи щось іще
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07.12.2020 18:21 Відповісти
И только на вопрос:"когда ждать повышения зарплаты? " канцелярия управления выдала портянку на целый А4 седьмым шрифтом,со ссылками на ковид, экономический кризис, войну, бездарных "слуг", награбленное папиредниками,отсутствие спроса на продукцию...и с коротким выводом в конце- " говорить о повышении должностных окладов пока еще преждевременно... "! А тут сразу такой праздник!
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07.12.2020 18:15 Відповісти
Да они только и знаю как побольше содрать с людей, эффективно управлять не умеют. Нужно уволить НКРЭКУ с работы. Логично ведь, если человек не справляется с работой, его увольняют.
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07.12.2020 18:15 Відповісти
Толку критиковать КУКАРЕКУ. Беня и Ринат решили, зебилы выполняют.
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07.12.2020 18:19 Відповісти
как они там бедненькие? может ещё поднять тарифы?
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07.12.2020 18:26 Відповісти
Нелегитимная НКРЭКУ диктует всем свои условия, им можно просто не подчинятся, у НКРЭКУ нет исполнительных механизмов. Принуждает только немощное правительство.
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07.12.2020 18:30 Відповісти
За это стояла площадь!
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07.12.2020 18:40 Відповісти
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07.12.2020 18:43 Відповісти
Ну підняли трохи ціни, нічого страшного - по перше укрїнці економічно впевнено стоять на ногах, а по друге ціни ніколи не піднімлються вище домайданного рівня, тому що це нелогічно.
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07.12.2020 18:45 Відповісти
"Нардеп раскритиковал НКРЭКУ за новое повышение тарифа на передачу электроэнергии" - электроэнергия по проводам передаётся со скоростью света. Зелёные придурки, объясните как вы достигли скорости света в передаче электроэнергии.
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07.12.2020 19:21 Відповісти
А ми кричимо, що незалежні. Якесь ХХХХХХ НКРЕ і Коболев що хочуть то і з нацією роблять і ложили великий ХХХХХХ на тих 30 млн, рабів, які ще залишилися в Україні. Якщо ворог Росія, то наш президент, уряд і ВР вороги вдвічі гірші. То хто господар в Україні?
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07.12.2020 21:37 Відповісти
А ми кричимо, що незалежні. Якесь ХХХХХХ НКРЕ і Коболев що хочуть то і з нацією роблять і ложили великий ХХХХХХ на тих 30 млн, рабів, які ще залишилися в Україні. Якщо ворог Росія, то наш президент, уряд і ВР вороги вдвічі гірші. То хто господар в Україні?
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07.12.2020 21:39 Відповісти
А ми кричимо, що незалежні. Якесь ХХХХХХ НКРЕ і Коболев що хочуть то і з нацією роблять і ложили великий ХХХХХХ на тих 30 млн, рабів, які ще залишилися в Україні. Якщо ворог Росія, то наш президент, уряд і ВР вороги вдвічі гірші. То хто господар в Україні?
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07.12.2020 21:41 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

ТИ сьогоднi живеш так Як вчора проголосувавНардеп розкритикував НКРЕКП за нове підвищення тарифу на передачу електроенергії - Цензор.НЕТ 3338
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07.12.2020 22:31 Відповісти
 
 