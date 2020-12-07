Нардеп розкритикував НКРЕКП за нове підвищення тарифу на передачу електроенергії

Нацкомісія з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії демонструє нездатність стабільно працювати.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко у ефірі телеканалу "Україна 24", передає Обозреватель.

"Чергова зміна рішення просто свідчить про те, що там в комісії не дуже стабільно виконують свою функцію. Безумовно, це відобразиться на собівартості продукції. Безумовно, відчують ті, в кого доля електроенергії дуже велика. Зрозуміло, що відобразиться на послугах", - сказав Кучеренко.

За його словами, підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії матиме наслідком зростання тарифів на інші товари та послуги, зокрема на вартість водопостачання у країні.

"Вже та сама комісія дуже живо відреагувала, вже підготувала рішення про підвищення на 20% тарифів на воду. Чому на 20, мені важко зрозуміти. Я буду до них звертатися. Але проєкт рішення вони цей вивісили", - повідомив Кучеренко.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн/МВт-год до 312,76 грн/МВт-год.

Теперь комісія пропонує підняти тариф на передачу у 2021 році ще більше, до 324,81 грн/МВт-год, хоча на засіданні 11 листопада тариф пропонувалося навпаки знизити до 309,8 грн/МВт-год. Чим викликане бажання ще більше підвищити тариф, у НКРЕКП не пояснюють.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні - призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.