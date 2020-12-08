Беларусь предупредила о возможных задержках при пересечении границы с Украиной
Гомельская таможня предупреждает о возможных задержках на белорусско-украинской границе
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили БЕЛТА в таможне.
"В пункте пропуска "Новая Гута" (сопредельный украинский - "Новые Ярыловичи") 8 декабря будут проводиться электромонтажные работы с 13:00 до 15:00. В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами", - рассказали на таможне.
Гомельская таможня просит учитывать эту информацию при планировании маршрута следования и по возможности выбирать иные пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.
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