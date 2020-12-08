Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко
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Ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Министерство финансов считает цену несправедливой.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время круглого стола на тему: "Реформирование глобальных финансов: поиск оптимальных путей в нестабильной системе", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В части долгов и заимствований мы достаточно ограничены в наших возможностях в первую очередь из-за того, что рынок достаточно зарегулирован. Спрос на внутренние облигации Министерства финансов незначительный, при том, что процентные ставки являются достаточно высокими", - сказал он.
Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.
"Мы считаем эту цену несправедливой, с одной стороны, но понимая, что это рынок", - сказал он.
Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,664 млрд грн (по курсу НБУ). Это в шесть раз меньше, чем на предыдущем аукционе (16,768 млрд грн).
Отметим, по данным НБУ в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.
Пожалуйста, подождите...
Не будут.
Эта схема работает немного иначе.
Сначала гниды экономику валят полностью и начинаются серьёзные проблемы
Потом эти проблемы доходят до кармана и холодильника населения
Потом это население убирает этих гнид (или сами гниды, понимая полный зашквар, сбегают)
И только потом ,если очень повезёт, приходит Яреська и начинает вытаскивать экономику из полной задницы.
Но делает она это не за две недели (почему-то )))
И делает она это экономией на социалке (по другому невозможно)
После чего население проклинает Яреську и выбирает новых гнид, которые тоже проклинают Яреську и обещают шару всем, много и сразу
Так не позичайте!
Згадалося як колись Зеленський дорікнув минулій владі в начебто великих відсотках запозичення і що різницю потрібно покривати із власної кишені,ну ось ЗЕлені прийшов ваш час,а ну вперед скидатися!
Или "рынок достаточно зарегулирован" на нормальном языке таки означает, что вас самих послали "в жопу" раньше?