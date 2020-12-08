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долг (1143) кредит (2339) Минфин (1540) ОВГЗ (58) Марченко Сергей (280)

Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Министерство финансов считает цену несправедливой.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время круглого стола на тему: "Реформирование глобальных финансов: поиск оптимальных путей в нестабильной системе", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В части долгов и заимствований мы достаточно ограничены в наших возможностях в первую очередь из-за того, что рынок достаточно зарегулирован. Спрос на внутренние облигации Министерства финансов незначительный, при том, что процентные ставки являются достаточно высокими", - сказал он.

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Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.

"Мы считаем эту цену несправедливой, с одной стороны, но понимая, что это рынок", - сказал он.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,664 млрд грн (по курсу НБУ). Это в шесть раз меньше, чем на предыдущем аукционе (16,768 млрд грн).

Отметим, по данным НБУ в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.
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Топ комментарии
+14
а потім будуть кликати умовну Яреську ...

Не будут.

Эта схема работает немного иначе.

Сначала гниды экономику валят полностью и начинаются серьёзные проблемы

Потом эти проблемы доходят до кармана и холодильника населения

Потом это население убирает этих гнид (или сами гниды, понимая полный зашквар, сбегают)

И только потом ,если очень повезёт, приходит Яреська и начинает вытаскивать экономику из полной задницы.

Но делает она это не за две недели (почему-то )))

И делает она это экономией на социалке (по другому невозможно)

После чего население проклинает Яреську и выбирает новых гнид, которые тоже проклинают Яреську и обещают шару всем, много и сразу

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08.12.2020 16:01
+12
А у МВФ под 3% взять не пробовали? Пробовали, но вас, зебилов, послали. Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко - Цензор.НЕТ 2463
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08.12.2020 15:52
+7
Вірно, дуже нагадує аргентинський сценарій. Країна бовтається від кризи до кризи вже років 80 Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко - Цензор.НЕТ 6667
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08.12.2020 16:07
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А у МВФ под 3% взять не пробовали? Пробовали, но вас, зебилов, послали. Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко - Цензор.НЕТ 2463
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08.12.2020 15:52 Ответить
Зараз ці дебіли нагребуть зобов'язань, а потім будуть кликати умовну Яреську, щоб врятувала від дефолту.
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08.12.2020 15:54 Ответить
а потім будуть кликати умовну Яреську ...

Не будут.

Эта схема работает немного иначе.

Сначала гниды экономику валят полностью и начинаются серьёзные проблемы

Потом эти проблемы доходят до кармана и холодильника населения

Потом это население убирает этих гнид (или сами гниды, понимая полный зашквар, сбегают)

И только потом ,если очень повезёт, приходит Яреська и начинает вытаскивать экономику из полной задницы.

Но делает она это не за две недели (почему-то )))

И делает она это экономией на социалке (по другому невозможно)

После чего население проклинает Яреську и выбирает новых гнид, которые тоже проклинают Яреську и обещают шару всем, много и сразу

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08.12.2020 16:01 Ответить
Вірно, дуже нагадує аргентинський сценарій. Країна бовтається від кризи до кризи вже років 80 Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко - Цензор.НЕТ 6667
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08.12.2020 16:07 Ответить
"Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко"
Так не позичайте!
Згадалося як колись Зеленський дорікнув минулій владі в начебто великих відсотках запозичення і що різницю потрібно покривати із власної кишені,ну ось ЗЕлені прийшов ваш час,а ну вперед скидатися!
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08.12.2020 15:54 Ответить
Шо, не дают денег под 10%? Так возьмите под 50. Все равно не вам отдавать. Какая разница. Нужно просто брать деньги.
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08.12.2020 16:00 Ответить
канешно, зараз ми віддаємо борги, умовно ,Азірова, не пізніше, то можна і в ломбадах гроші взять, під1 % в день,і нехай думають потім ті ,що прийдуть, як віддавати
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08.12.2020 20:38 Ответить
Не верят инвесторы "зелёной" власти и правильно делают.
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08.12.2020 16:01 Ответить
Под 3% и реформы вас не устраивало? Теперь под 10 никто не дает.
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08.12.2020 16:04 Ответить
а что, Голобородьку в новой ипостаси слабо послать всех "в жопу" и не одалживать?
Или "рынок достаточно зарегулирован" на нормальном языке таки означает, что вас самих послали "в жопу" раньше?
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08.12.2020 16:06 Ответить
Скоро за ОВГЗ Зели будут давать только в рыло.
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08.12.2020 16:07 Ответить
Накачивать бюджет ОВГЗ - это опстошать Золото-валютный запас и давать возможность заработать аферистам - а для государства(властей) одна выгода - отсрочка дефолта !!!
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08.12.2020 16:11 Ответить
3% от МВФ - это грабеж. А вот 10% - это перемога. Дацарювались, что сдачу нечем давать.
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08.12.2020 16:15 Ответить
Вам зелебобикам уже в мире не верит ни одна страна, идите своими облигациями туалеты клеить.
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08.12.2020 16:16 Ответить
Зеленые хотят повторить опыт их любимой рашки и сделать дефолт в Украине. Только у рашки были нефть и газ которыми она расплатилась за долги,а Украина чем будет расплачиватя за дейсвия зеленых неучей и аферистов?
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08.12.2020 22:13 Ответить
 
 