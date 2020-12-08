Украина экспортировала рекордное количество меда в 2020 году

Экспорт меда из Украины за январь-ноябрь 2020 года составил 69,8 тыс. тонн общей стоимостью 117,5 млн долл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Экспорт меда из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда - 69,8 тыс. тонн общей стоимостью - $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году и составлял - 67,8 тыс. тонн ($133,9 млн)", - рассказала национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

По словам эксперта ФАО, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин: неопределенность с дальнейшим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование запасов на весь сезон 2020-2021 года.

Также, причиной роста экспорта меда с Украины в Евросоюз является неурожай меда в ЕС - по предварительным оценкам урожай меда в странах Европы снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий.