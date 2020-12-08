Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к "Безугольному альянсу", а к 2070 году полностью отказаться от использования угля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Немецко-Украинского энергетического форума.

"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал Шмыгаль.

При этом глава правительства подчеркнул, что без международной технической и финансовой поддержки Украине будет сложно достичь данной цели.

"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил премьер-министр.

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