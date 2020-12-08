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Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к "Безугольному альянсу", а к 2070 году полностью отказаться от использования угля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Немецко-Украинского энергетического форума.

"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал Шмыгаль.

При этом глава правительства подчеркнул, что без международной технической и финансовой поддержки Украине будет сложно достичь данной цели.

"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил премьер-министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5295
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08.12.2020 17:17
+34
Меня всегда умиляют дебильные заявления вот таких вот горе политиков, которые прогнозруют что будет через 50 лет, не зная при этом будут ли они при власти через месяц
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08.12.2020 17:13
+31
"к 2070 году".. дебил шмыгаль))
кто вспомнит о его "прогнозе" уже в 2030 году? Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6674
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08.12.2020 17:12
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Сс.ка, просто нет слов...
Шо они курят?!!!
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08.12.2020 19:39 Ответить
Це вже нагадує совок: "И на Марсе будут яблони цвести..."
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08.12.2020 19:43 Ответить
На кизяк перейдем
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08.12.2020 19:43 Ответить
Супер, сказали что нерентабельные шахты закроют через 10 лет ( а у нас они на 90% не рентабельные) , а от угля откажемся через 70 лет. Ну значит и шахты закроют через 70. Опять скажут нет политической воли. И будут перекладывать на следующие власти, лишь бы не мы..
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08.12.2020 19:45 Ответить
"И построим самолёты и будем бамбить!"
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08.12.2020 19:52 Ответить
Єдине питання: хоч один зедебіл сприймає цих блазнів серйозно?
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08.12.2020 20:12 Ответить
а шо психушка переехала в здание кабмина Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3415
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08.12.2020 20:17 Ответить
Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1970
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08.12.2020 20:26 Ответить
Нам Микита Хрущов обіцяв, що в 1980 році будемо жити при комунізмі. Де набираються особи з такими фаміліями, як шмигаль, молюска і з таким "мисленням"? В українських казках є Вернидуби, Вернигори, а тут шмигалі.
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08.12.2020 20:40 Ответить
Я так понимаю, к 2100 откажемся от дизелей, к 2150 - от бензиновых, и перейдем, наконец, на электромобили. И заодно, отпразднуем 100-летие отказа от этих двигателей в ЕС, куда мы к этому году еще не вступим. Правнуки Бени Коломойского будут по-прежнему доить Центрэнерго. Правнуки Ахметова озолотятся из-за перехода на электрику. И только правнуки Пинчука разорятся, из-за того, что не смогли вовремя модернизировать производство стали, и не перешли с кокса на электрику. А люди в остальном мире уже будут просто телепортироваться куда нужно.
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08.12.2020 20:50 Ответить
поаны на 50 лет вперед
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08.12.2020 20:51 Ответить
А к 3070 украинцы будут получать зарплаты 4000 Евро если доживут.
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08.12.2020 21:19 Ответить
Естественно, это чучело не доживет до 2070, поэтому обещать можно что угодно, как вот астрологи делают.
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08.12.2020 22:37 Ответить
В Украине что то планирует?вот это новость!
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09.12.2020 00:16 Ответить
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