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Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль

Україна планує найближчим часом приєднатися до "Безвугільного альянсу", а до 2070 року повністю відмовитися від використання вугілля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході Німецько-Українського енергетичного форуму.

"Україна незабаром приєднається до "Безвугільного альянсу". Ми плануємо поступово, до 2050 року, скоротити кількість вугільних шахт, і до 2070 року - відмовитися від використання викопного виду палива, ставши кліматично нейтральними", - сказав Шмигаль.

При цьому глава уряду підкреслив, що без міжнародної технічної та фінансової підтримки Україні буде складно досягти цієї мети.

"Зрозуміло, що самостійно Україні буде складно досягти такої мети, якщо Україна не залучатиме міжнародну технічну і фінансову допомогу", - зазначив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифу на передачу електроенергії знищить вугільну галузь України, - експерт

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5295
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08.12.2020 17:17
+34
Меня всегда умиляют дебильные заявления вот таких вот горе политиков, которые прогнозруют что будет через 50 лет, не зная при этом будут ли они при власти через месяц
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08.12.2020 17:13
+31
"к 2070 году".. дебил шмыгаль))
кто вспомнит о его "прогнозе" уже в 2030 году? Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6674
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08.12.2020 17:12
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Сс.ка, просто нет слов...
Шо они курят?!!!
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08.12.2020 19:39 Відповісти
Це вже нагадує совок: "И на Марсе будут яблони цвести..."
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08.12.2020 19:43 Відповісти
На кизяк перейдем
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08.12.2020 19:43 Відповісти
Супер, сказали что нерентабельные шахты закроют через 10 лет ( а у нас они на 90% не рентабельные) , а от угля откажемся через 70 лет. Ну значит и шахты закроют через 70. Опять скажут нет политической воли. И будут перекладывать на следующие власти, лишь бы не мы..
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08.12.2020 19:45 Відповісти
"И построим самолёты и будем бамбить!"
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08.12.2020 19:52 Відповісти
Єдине питання: хоч один зедебіл сприймає цих блазнів серйозно?
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08.12.2020 20:12 Відповісти
а шо психушка переехала в здание кабмина Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3415
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08.12.2020 20:17 Відповісти
Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1970
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08.12.2020 20:26 Відповісти
Нам Микита Хрущов обіцяв, що в 1980 році будемо жити при комунізмі. Де набираються особи з такими фаміліями, як шмигаль, молюска і з таким "мисленням"? В українських казках є Вернидуби, Вернигори, а тут шмигалі.
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08.12.2020 20:40 Відповісти
Я так понимаю, к 2100 откажемся от дизелей, к 2150 - от бензиновых, и перейдем, наконец, на электромобили. И заодно, отпразднуем 100-летие отказа от этих двигателей в ЕС, куда мы к этому году еще не вступим. Правнуки Бени Коломойского будут по-прежнему доить Центрэнерго. Правнуки Ахметова озолотятся из-за перехода на электрику. И только правнуки Пинчука разорятся, из-за того, что не смогли вовремя модернизировать производство стали, и не перешли с кокса на электрику. А люди в остальном мире уже будут просто телепортироваться куда нужно.
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08.12.2020 20:50 Відповісти
поаны на 50 лет вперед
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08.12.2020 20:51 Відповісти
А к 3070 украинцы будут получать зарплаты 4000 Евро если доживут.
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08.12.2020 21:19 Відповісти
Естественно, это чучело не доживет до 2070, поэтому обещать можно что угодно, как вот астрологи делают.
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08.12.2020 22:37 Відповісти
В Украине что то планирует?вот это новость!
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09.12.2020 00:16 Відповісти
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