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В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция

В центре Киева возле входа на станцию метро "Майдан Незалежности" ножом убили мужчину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Информация о происшествии поступила в полицию в 20:10.

"Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
а не дохрена ли зеков понавыпускали? это следствие продажности судей, которые шьют хулиганку или условное вместо того чтобы посадить бандита лет на 12.
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08.12.2020 22:47
+8
Да нет все по другому, количество тюрем уменьшается и это не потому что преступность уменьшилась, а потому что в Мин.юсту очень земля нужна. И на чинается на месте бывшей зоны жилищное строильство "под эгидой Министерства Юстиуции"( так написано на борде возле отдела продаж) Я смеюсь: место намолено, столько людей с куполами здесь было,
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08.12.2020 22:55
+7
при чом тут нарид? судьи перестали сажать мурчащих выплятков.
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08.12.2020 22:50
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Авакян, когда твои менты наведут порядок в стране, или мы опять возвращаемся в девяностые???
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08.12.2020 22:47 Ответить
Яким чином мєнт може вправити мізки бидлу? Нормальна людина на інших з ножем не нападає.
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08.12.2020 22:52 Ответить
Ни в коем случае не поддерживаю мусорил, но причём тут 90е?? Это бытовушный конфликт, это было и наверно будет во все времена..и во всём мире.
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08.12.2020 22:58 Ответить
Звереет народ потихоньку В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8417а может и не потихоньку
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08.12.2020 22:47 Ответить
да 90-е на подходе. Зесволочи доводят народ
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08.12.2020 22:56 Ответить
а не дохрена ли зеков понавыпускали? это следствие продажности судей, которые шьют хулиганку или условное вместо того чтобы посадить бандита лет на 12.
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08.12.2020 22:47 Ответить
Да нет все по другому, количество тюрем уменьшается и это не потому что преступность уменьшилась, а потому что в Мин.юсту очень земля нужна. И на чинается на месте бывшей зоны жилищное строильство "под эгидой Министерства Юстиуции"( так написано на борде возле отдела продаж) Я смеюсь: место намолено, столько людей с куполами здесь было,
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08.12.2020 22:55 Ответить
Просту у зеков нет денег на люкс-камеру.
А все тюрьмы или закрывают или приватизируют под 5-звездочные.
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09.12.2020 14:03 Ответить
Прямо в центре столицы, как алкаши в каком-то сельском клубе.
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08.12.2020 22:48 Ответить
а Кеннеди где замочили, на ранчо с буйволами?
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08.12.2020 22:49 Ответить
Не правда. Я в тёмное время не хожу по быдло-районам, а провожу время с семьёй.
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08.12.2020 23:09 Ответить
ты ничего не понял
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08.12.2020 23:15 Ответить
.У нас и без тебя достаточно непонятых гениев, иди в палату, там колёса раздают.
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08.12.2020 23:43 Ответить
Щось нарід зовсім показився..
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08.12.2020 22:49 Ответить
при чом тут нарид? судьи перестали сажать мурчащих выплятков.
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08.12.2020 22:50 Ответить
Аваков! В каждой маршрутке и в каждом магазине вот это зоновское быдло! Тебя уволить надо!
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08.12.2020 22:53 Ответить
Если даже лично Аваков бандюка приведет, не факт что его посадят))
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08.12.2020 22:57 Ответить
Наверно оппоненты не сошлись во мнении кто был умнее: Сократ или Платон.
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08.12.2020 22:56 Ответить
ну тот кто ходит с ножом, явно без мозгов.
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08.12.2020 23:07 Ответить
ЖАХ! вже нацполіція людей ріже!...
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08.12.2020 22:57 Ответить
Та завжди десь когось село в Києві підрізало, бо село, там навіть розмовляти нема про що... понаїхали.
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08.12.2020 23:20 Ответить
Прочитал в ДТП Киев, что убитый мужчина возвращался с женой домой. Увидел знакомых, подошли поздороваться..... И вот чем закончилось.... 30 лет.....
Будьте избирательны при своих "знакомствах".
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08.12.2020 23:22 Ответить
Один пытался залезть в карман а другой за руку схватил? Из-за чего может быть конфликт в переходе метро где все бегут и морды кирпичом?
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08.12.2020 23:28 Ответить
...кроме ментов есть еще эти виталькины комунальна варта + бродячие нац.дружины + нац. гвардейци + прокурорские сбушные тихари и туча ряженых. Внимание! к слову центр евростолицы......один уже решил конфликт в броварах перевозчиков. порция видосов на подходе да?
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08.12.2020 23:30 Ответить
Стерненко? Шо, апять? Самаабарона?
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09.12.2020 00:18 Ответить
Лицо "не местной национальности"?
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09.12.2020 00:24 Ответить
Бєз опрєдєльонной национальності.
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09.12.2020 09:51 Ответить
А где же видео ? Центр столицы !
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09.12.2020 10:49 Ответить
 
 