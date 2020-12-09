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Новости Политика Украины
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Приднестровье (617) россия (91354) Донбасс (26927) Казанский Денис (307) Трехсторонняя контактная группа (842)

ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье, - Казанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье, - Казанский

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье. Однако, по его словам, ситуация с Донбассом хуже, ведь у ОРДЛО общая граница с Россией.

По словам Казанского, оккупированные части Донбасса давно превратились в "черную дыру" и источник неконтролируемых доходов для политической и силовой верхушки России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Возможно, некий "план Б" уже по факту и реализуется, причем не украинской стороной: угасание военного конфликта и цементирование текущей политической и экономической ситуации. Поэтому россияне и закрыли перемещение через линию разграничения. Мы видим превращение этой территории в укоренившееся Приднестровье", – сказал изданию Денис Казанский.

При этом он добавил, что во время переговоров представители наемников РФ требуют вывод войск только с украинской территории, а не с ОРДЛО, ссылаясь на минские соглашения.

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"Например, они показывают на 10 пункт минских соглашений и требуют, чтобы войска выводились только с территории Украины, а не с территории ОРДЛО, якобы они - это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО - это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там совершенно шизофреническая реальность", - рассказал Казанский.
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Топ комментарии
+12
только полная блокада ОРДЛО даст результат...
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09.12.2020 09:55
+4
С последующим наступлением ВСУ
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09.12.2020 10:55
+3
Блт, об этом люди с моском говорили ещё пять лет назад.
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09.12.2020 10:05
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Всем не угодишь. Некоторые несознательные граждане Украины костерят обнуленного президента России господина Владимира Путина за то, что его православные войска, пьяные казаки с Кубани и спецназ «ЧВК «Вагнера» седьмой год бомбят ТЭЦ в украинском городе Счастье и Донецкую фильтровальную станцию. Потомкам Тараса Шевченко не нравится, что «зеленые человечки» в Феодосии украли и вывезли на московию картины Айвазовского. Жители временно оккупированных россиянами областей Донбасса жалуются журналистам «ЛАЙНОНЬЮС», что после того, как бурятские, чухонские, тувинские и кадыровские наёмники вторглись на Донбасс и стали вывозить эшелонами уголь в Россию, местные жители стали отапливать свои жилища дровами и кизяком (высохшие на солнце коровьи выделения), а лесопосадки заметно поредели. А китайцам он нравится. Всем не угодишь. Владимир Люциферович за двадцать лет своего царствования поднял Залесье с колен, «с барского плеча» передал братскому Китаю в аренду на 49 лет более четырех миллионов гектаров пахотных земель. Это территория больше государства Гонконг.
В подписанном совместном Коммюнике «опережающего развития» (можете погуглить на Ютубе) оговорено право желтолицых пришельцев выселять русскоговорящих православных аборигенов, живущих ныне на подаренных территориях из их домов и отнимать их паи и пастбища.
Самому глубокому озеру на планете, крупнейшему резервуару пресной воды грозит обмеление не только из-за предполагаемого строительства трех монгольских электростанций, но и благодаря дружелюбию и бескорыстности старика Кабаева, который предложил китайцам выкачивать из Байкала для своих нужд два миллиона тонн воды в год.
Раздаватель земель русских - добрейшая душа, отдал также в аренду китайцам 1 млн. гектаров леса под вырубку. Горы хлыстов (хлыст - в лесозаготовительных работах, ствол поваленного дерева, отделённый от корневой части и очищенный от сучьев) теперь гниют вдоль российских дорог. Постепенно российская империя превращается из бензоколонки в китайскую лесопилку. Не забыл хозяин Кремля и о нуждах своего народа и разрешил мокше собирать в лесу валежник. Когда князь Темнейший решил обнулить сроки своего президентства, он еще не знал, что обнулит заодно и рубли.
Государственная Дума Российской Федерации поддержала желание трудящихся РФ внести поправку к Конституции об обнулении президентского срока несменяемого президента и продлила его полномочия ещё до 2036 года.
Скромно глядя в камеру и слегка покраснев, «всехпереигрун» заявил, что «вынужден подчиниться воле народа». И только сам народ, глядя по вечерам в «зомбоящик», слегка офигевает от наглости и вероломства вепса. Никогда еще российский православный народ не жил так плохо, как при Байдене! Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
В Приамурье переселенцы из Поднебесной уже избивают православных россиян. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vtxmGO9lAWg
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09.12.2020 10:26 Ответить
только полная блокада ОРДЛО даст результат...
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09.12.2020 09:55 Ответить
С последующим наступлением ВСУ
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09.12.2020 10:55 Ответить
И зачем нам кормить потом эту гопоту, восстанавливать разграбленные заводы, нет лучше активная оборона по примеру Израиля, ПРО "железный купол" и точечное уничтожение беспилотниками главарей. Когда Россия развалится, вернём с контрибуциями себе всё
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09.12.2020 15:47 Ответить
ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье, - Казанский.

Це всім зрозуміло. Але в подальшому можлива мутація до стану Сомалі та Еритреї. Буде під боком свій фсб-шний ІДІЛ Тагі-і-і-і-л...
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09.12.2020 09:55 Ответить
Не Преднестровье , а Абхазия или Ю.Осетия.,где нет границ с РФ
и стоят ихние военные.
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09.12.2020 10:00 Ответить
ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье, - Казанский,а потом тихо сказал , благодаря нынешней власти. ОРДЛО перетворюється на вкорінене Придністров'я, - Казанський - Цензор.НЕТ 2687 ОРДЛО это и концентрационный лагерь Московии , оккупационное население не выпускают, население(нарид) Юго востока Украины находится в буферной зоне между Московией и Киевом ,и не до конца понимает,что если будет разобщённое с Украинским народом ,то может сильно пострадать в годы войны.Руководство Юговостока Украины старается как то заигрывать с Кремлём и как видим власть Украины тоже не отстаёт,но всё дело в том что Расии нужна вся Украина ,только когда Украинский народ станет единым ,то легче будет отбить любого оккупанта и тогда соседи будут больше уважать такое государство. Народ Финляндии доказал это,
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09.12.2020 10:03 Ответить
Это было понятно еще 5 лет назад!
Процесс притормозили санкции.
Чем больше затягивается время, тем больше вероятность выборов. Проведут выборы и ...
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09.12.2020 10:04 Ответить
Апиридил. ОРДЛО перетворюється на вкорінене Придністров'я, - Казанський - Цензор.НЕТ 9987
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09.12.2020 10:06 Ответить
Блт, об этом люди с моском говорили ещё пять лет назад.
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09.12.2020 10:05 Ответить
поколение с 15 --- 25 лет заточено на Россию
чем дальше тем больше будет проблем
а решение только одно забрать как отдали
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09.12.2020 10:07 Ответить
Люди пристосовуються до б/я умов. Немає розвітку? Більшості - пох "і так сойдьот"(нар.муд.)))
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09.12.2020 10:10 Ответить
разумно на данный момент временно заморозить ситуацию с возвратом этого гетто. ну не потянет страна такой якорь. а превратить всю Украину в ареал гражданского разбирательства нельзя. Страны не будет..
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09.12.2020 10:11 Ответить
Вспомните освистанного Карлсона, который по крышам прятался. Что галстук ел. Он улизнул, и Абазию с Осетией на него не повесили. Хоть это и Грузия.
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09.12.2020 11:30 Ответить
У меня такое впечатление, что эта их ТКГ создана лишь ради того, чтобы показать, что власть что-то делает и не зря от пуза кормиться с наших налогов. Реально они там все уже давно понимают, что с бесконечных многолетних переговоров ничего не выйдет, но не знают что делать кроме симуляции бесконечных переговоров.
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09.12.2020 10:34 Ответить
если эти презервуары из даунбасии и лугандонии не поднимут восстание и не изгонят кацапоидных оккупантов, то после освобождения оккупированных земель всех отправить в бессрочный карантин... потому что сопли о какой-то ненужной группе, которая кроме моря соплей не выдала ничего, уже надоели...
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09.12.2020 10:54 Ответить
Не буде повстання там ...
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09.12.2020 11:56 Ответить
я з Вами згоден...так... і так буде до тих пір, поки нам буде всеодно яка назва вулиці по якій ми ходимо... тому що членом лабать на піаніні - це не націю виховувати...
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09.12.2020 20:23 Ответить
Якщо тому ОРДЛО допомогають зелені колаборанти дивляться в очі фюреру, мають філософію не стріляти бо яка різниця для них окупант чи Україна , то окупанту там комфортно і затишно, у буде те ОРДЛО тліти років з 30 доки, або РФ, або Україна не лусне від владних ідіотів.
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09.12.2020 11:48 Ответить
Ситуацію з Н. Карабахом вже 30 років розрулюють.
Відбувся переможний демарш Азербайджану. І що ? А нічого ... У Карабасі тепер російські миротворці.
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09.12.2020 11:58 Ответить
1. Вернуть ОРДЛО можно ТОЛЬКО на условиях Путина.
2. Приднестровье - так Приднестровье!
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09.12.2020 12:03 Ответить
Так уже превратилось. Вот только в Приднестровье Молдавия пенсий не платит. В отличии от нас, дебилушок....
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09.12.2020 12:43 Ответить
Зато из Приднестровья массово везут голосовать в Молдову, у нас хоть этого пока нет
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09.12.2020 15:54 Ответить
ОРДЛО превращается в перитонический гнойник...
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09.12.2020 12:52 Ответить
Якщо ця "сирота казанська", (як представник України по Донбасу!) так примітивно розбирається в Донбаській і Придністрянській проблемі, - то варто жахнутися від рівня представників нинішньої "української" керівної кліки! Схожість лише в тому, що: 1.Донбас і Придністрянщина - то українські землі, заселені українцями; 2.Ці землі потрібно інтегрувати і повертати до складу України; 3. Робити це треба в різний спосіб і різні часові терміни, але робити, а не скавчати;
А різниця (колосальна !) в тому, що (тут Казанський, видно випадково поглянув на мапу ... буває...) :1.Донбас має спільний кордон з Московщиною і ступінь змосковщення населення незрівнянно більша за Лівобережжя Дністра. 2. Московська "допомога"(зброя) йде ешелонами безперешкодно; 3.Донбас просякнутий україноненависницькими настроями, котрих серед українців Придністрянщини немає; 4.Донбас прагне сепаратизму і відділення від України, водночас на Лівобережжі сильні проукраїнські настрої (Тираспольське керівництво свого часу зверталося до Банкової з цього приводу); 5. На Лівобережжі якраз сильні антирумунські настрої, власне сам процес відділення стався через несприйняття українцями насильницької румунізації і загрози "аншлюсу" Румунією Молдови, котра наразі більш, ніж реальна.
Тому, якби Казанський хоч трохи "петрав" у цій темі - то "допетрав" би, що Придністрянщину повернути до складу України може бути набагато легше, ніж реінтегрувати Донбас... і "превращєніє ОРДЛО в укорєнівшєєся Пріднєстровьє" - то чудовий і бажаний для України процес.
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09.12.2020 13:24 Ответить
Чем донбасятам хуже- тем они быстрее сдрыснут в Раху. Туда им и дорога!
А наши украинцы должны пользоваться все тем что есть у Украины.
Смерть (Гаага) Путину!
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21.02.2021 06:18 Ответить
 
 