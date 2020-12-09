ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье, - Казанский.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье. Однако, по его словам, ситуация с Донбассом хуже, ведь у ОРДЛО общая граница с Россией.

По словам Казанского, оккупированные части Донбасса давно превратились в "черную дыру" и источник неконтролируемых доходов для политической и силовой верхушки России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Возможно, некий "план Б" уже по факту и реализуется, причем не украинской стороной: угасание военного конфликта и цементирование текущей политической и экономической ситуации. Поэтому россияне и закрыли перемещение через линию разграничения. Мы видим превращение этой территории в укоренившееся Приднестровье", – сказал изданию Денис Казанский.

При этом он добавил, что во время переговоров представители наемников РФ требуют вывод войск только с украинской территории, а не с ОРДЛО, ссылаясь на минские соглашения.

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"Например, они показывают на 10 пункт минских соглашений и требуют, чтобы войска выводились только с территории Украины, а не с территории ОРДЛО, якобы они - это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО - это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там совершенно шизофреническая реальность", - рассказал Казанский.