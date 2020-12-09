ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье, - Казанский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье. Однако, по его словам, ситуация с Донбассом хуже, ведь у ОРДЛО общая граница с Россией.
По словам Казанского, оккупированные части Донбасса давно превратились в "черную дыру" и источник неконтролируемых доходов для политической и силовой верхушки России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Возможно, некий "план Б" уже по факту и реализуется, причем не украинской стороной: угасание военного конфликта и цементирование текущей политической и экономической ситуации. Поэтому россияне и закрыли перемещение через линию разграничения. Мы видим превращение этой территории в укоренившееся Приднестровье", – сказал изданию Денис Казанский.
При этом он добавил, что во время переговоров представители наемников РФ требуют вывод войск только с украинской территории, а не с ОРДЛО, ссылаясь на минские соглашения.
"Например, они показывают на 10 пункт минских соглашений и требуют, чтобы войска выводились только с территории Украины, а не с территории ОРДЛО, якобы они - это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО - это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там совершенно шизофреническая реальность", - рассказал Казанский.
Пожалуйста, подождите...
В подписанном совместном Коммюнике «опережающего развития» (можете погуглить на Ютубе) оговорено право желтолицых пришельцев выселять русскоговорящих православных аборигенов, живущих ныне на подаренных территориях из их домов и отнимать их паи и пастбища.
Самому глубокому озеру на планете, крупнейшему резервуару пресной воды грозит обмеление не только из-за предполагаемого строительства трех монгольских электростанций, но и благодаря дружелюбию и бескорыстности старика Кабаева, который предложил китайцам выкачивать из Байкала для своих нужд два миллиона тонн воды в год.
Раздаватель земель русских - добрейшая душа, отдал также в аренду китайцам 1 млн. гектаров леса под вырубку. Горы хлыстов (хлыст - в лесозаготовительных работах, ствол поваленного дерева, отделённый от корневой части и очищенный от сучьев) теперь гниют вдоль российских дорог. Постепенно российская империя превращается из бензоколонки в китайскую лесопилку. Не забыл хозяин Кремля и о нуждах своего народа и разрешил мокше собирать в лесу валежник. Когда князь Темнейший решил обнулить сроки своего президентства, он еще не знал, что обнулит заодно и рубли.
Государственная Дума Российской Федерации поддержала желание трудящихся РФ внести поправку к Конституции об обнулении президентского срока несменяемого президента и продлила его полномочия ещё до 2036 года.
Скромно глядя в камеру и слегка покраснев, «всехпереигрун» заявил, что «вынужден подчиниться воле народа». И только сам народ, глядя по вечерам в «зомбоящик», слегка офигевает от наглости и вероломства вепса. Никогда еще российский православный народ не жил так плохо, как при Байдене! Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
В Приамурье переселенцы из Поднебесной уже избивают православных россиян. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vtxmGO9lAWg
Це всім зрозуміло. Але в подальшому можлива мутація до стану Сомалі та Еритреї. Буде під боком свій фсб-шний
ІДІЛТагі-і-і-і-л...
и стоят ихние военные.
Процесс притормозили санкции.
Чем больше затягивается время, тем больше вероятность выборов. Проведут выборы и ...
чем дальше тем больше будет проблем
а решение только одно забрать как отдали
Відбувся переможний демарш Азербайджану. І що ? А нічого ... У Карабасі тепер російські миротворці.
2. Приднестровье - так Приднестровье!
А різниця (колосальна !) в тому, що (тут Казанський, видно випадково поглянув на мапу ... буває...) :1.Донбас має спільний кордон з Московщиною і ступінь змосковщення населення незрівнянно більша за Лівобережжя Дністра. 2. Московська "допомога"(зброя) йде ешелонами безперешкодно; 3.Донбас просякнутий україноненависницькими настроями, котрих серед українців Придністрянщини немає; 4.Донбас прагне сепаратизму і відділення від України, водночас на Лівобережжі сильні проукраїнські настрої (Тираспольське керівництво свого часу зверталося до Банкової з цього приводу); 5. На Лівобережжі якраз сильні антирумунські настрої, власне сам процес відділення стався через несприйняття українцями насильницької румунізації і загрози "аншлюсу" Румунією Молдови, котра наразі більш, ніж реальна.
Тому, якби Казанський хоч трохи "петрав" у цій темі - то "допетрав" би, що Придністрянщину повернути до складу України може бути набагато легше, ніж реінтегрувати Донбас... і "превращєніє ОРДЛО в укорєнівшєєся Пріднєстровьє" - то чудовий і бажаний для України процес.
А наши украинцы должны пользоваться все тем что есть у Украины.
Смерть (Гаага) Путину!