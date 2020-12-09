Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов
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Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Украине удалось сбить "ураганное распространение коронавируса" за счет введенных ранее карантинных ограничений.
"Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных", - сказал Степанов.
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Премьер штата Виктория Андрюс выполнил команду своих китайских хозяев, и на всех жителей штата нацепил намордники. Исключение было сделано для двух категорий населения:
- бегунков (joggers);
- детей в возрасте до 12 лет.
Бегунки, очевидно, наиболее подверженная вероятному заражению категория населения, т.к. они дышат глубоко и тяжело. Дети, в свою очередь, имеют ещё неразвитую имунную систему, т.е. тоже подвержены серьёзнейшему риску если есть инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём (как полиомиелит, например).
Т.е. на эти две категории населения, по науке, нужно было первым делом надеть маски. Сделано же было всё наоборот. Сколько джоггеров и детей подхватили вирус ? Ни один. Никто.
Фейк вся ваша "пандемия". Осталось повесить её организаторов и исполнителей.
2. Имунная система детей полностью формируется в возрасте около 1 года.
2. Только вот полиомиелитом, корью, ветрянкой и т.д., т.е. инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём, болеют прежде всего дети.
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П.С. Я очень люблю твои "комментарии". Медаль у Ротшильдов попроси. "За верную службу на благо барановируса".
2. полиомиелитом, корью, ветрянкой болеют все. Просто болеют ими один раз (бывают редкие исключения). Поэтому, переболев в детстве, во взрослом возрасте уже не болеют. Но вероятность заболеть от одинакового вирусного воздействия неиммунизованного взрослого и у детей старше 1 года практически равны.
Типичный вопрос если твой оппонент не врет: где горы трупов прежде всего среди них?
2. Ну и среди детишек тоже... ибо иммунитет как ты давал понять ранее - настолько ненадежная штука что доверия к нему нет, только к прививкам))
- детей в возрасте до 12 лет.
Бегунки, очевидно, наиболее подверженная вероятному заражению категория населения, т.к. они дышат глубоко и тяжело. Дети, в свою очередь, имеют ещё неразвитую имунную систему, т.е. тоже подвержены серьёзнейшему риску если есть инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём (как полиомиелит, например).
Т.е. на эти две категории населения, по науке, нужно было первым делом надеть маски. Сделано же было всё наоборот. Сколько джоггеров и детей подхватили вирус ? Ни один. Никто.
(с, aquarius580 459c2008)
А оно не так...
Вообще... иммунитет должен справляться с респираторкой. Если он не справляется... значит угроблен. Виновник обычно в зеркале.
Я вспоминаю другую катастрофу, Чернобыльскую аварию. Тогда тоже вроде ничего не видно опасного, но счетчие радиации стучит. Поэтому мудрость простая - береженого Бог бережет.
2. Это всего лишь Ваше субъективное ошибочное мнение.
2. Ок. Значит мне верить в иммунитет, но не в прививки?))
Ладно, если без шуток.
1. То что бегуны в основном знакомые - не доказывает ничего. Случайный прохожий вышел в магаз за едой (не запрещено же) в пределах разрешенного радиуса от дома. Там словил чих от ребенка (они переносят безсимптомно, а потому по уверениям многих адептов - нужно закрыть школы чтоб дети не заражали взрослых) и ... заболел безсимптомно. И побежал вместе со знакомым на пробежку. + 1 к зараженным. По пути столкнулся с другим бегуном = +2. Ну и так далее.
2. Среди детишек та же ерунда. Бегун принес домой ребенку, тот заболел. Бегун - зараженный №2 из предыдущего примера принес своему ребенку.
2. При появилении симптомов человек бегать не пойдет.
3. Если чел и ребенок в масках, то случайный чих редко приводит к передаче инфекции.
4. Столкновение бегунов - событие редкое.
5. Вам не надоело натягивать сову на глобус?
2. А он безсимптомный.
3. Они не в масках - Ваш оппонент писал как раз об этом.
4. Эмм... не факт. Ну да ладно.
5. Очень точная фраза в отношении адептов ковид. Я её себе запишу. Благодарствую.
2. Бессимптомных около 16-20% от всех заболевших. Так что случай нечастый.
3. С чего Вы взяли что "Случайный прохожий вышел в магаз за едой (не запрещено же) в пределах разрешенного радиуса от дома." был без маски? Мой оппонент писал "Премьер штата Виктория Андрюс выполнил команду своих китайских хозяев, и на всех жителей штата нацепил намордники. Исключение было сделано для двух категорий населения:
- бегунков (joggers);
- детей в возрасте до 12 лет."
5. Судя по вашему вранью и подтасовкам - Вы не устали.
2. Не-а. Гораздо больше:
Now, a new study by researchers at the University College London revealed that 86 percent of people who tested positive for COVID-19 did not have virus symptoms, such as cough, fever, and loss of taste or smell.
https://www.news-medical.net/news/20201009/86-percent-of-the-UKs-COVID-19-patients-have-no-symptoms.aspx
3. С того что он был ковид-скептиком вроде меня. В Австралии такие есть. Фоточка на новости... мужик вполне себе без маски.
Police warn protesters after 404 arrests
Coronavirus Australia live news: Protesters clashed with police in Melbourne despite the city enjoying its first week of freedom from recent restrictions.https://www.theaustralian.com.au/nation/coronavirus-australia-live-news-oversight-bodys-quarantine-alerts-kept-out-of-covid-inquiry/news-story/1989199ba149b9dac63937eea464ad41
К слову, у нас с Антипом регулярные дискуссии о ковид и прививках.
Два антагониста))
Стерильное пространство разве что в операционной ну и на некоторых производствах, наверное.
Чтобы оценить вероятность того, что капля будет содержать хотя бы одну частицу вируса, Басу использовал исследование количества вируса в мокроте и слизи пациентов с COVID-19 и учел обезвоживание. Он консервативно оценил около 300 вирусных частиц как порог заражения. Как правило, для ингаляционной вирусной инфекции требуется от 1950 до 3000 вирусных частиц.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямамото,_Исороку
Купите себе радиолу "Ригонда". По ней Людмилу Зыкину передают. Хоть и тоска смертная, но всё ж не так прилипчива к слабой психике как байки про барановирус.
принимает Маяк
и мешает мне
принимать мышьяк
Про маски говорит не он, а весь Мир и ВОЗ.
Стал бы я слушать какого-то прохвоста ЗЕленого...
Т.е. по остальным пунктам, которые ты выполняешь и более того - одобряешь - претензий нет.
Так шо... ты уж определись. Веришь - верь во всем святому борцуну со страшной болезнью. Но тока во всем.
А у тебя логика дауна.
Ну если то что в его ... эмм... голову вложили в ВООЗ ты назваешь "поленом" (с), то у меня более вопросов нет)
Умирайте молча!!!
а это ж еще интеллектуальный карантин не включили!
30 ноября 12 500 при 33 800 тестов
29 ноября 9 950 при 26 300 тестов
- та точно так же как и трансформатор, гууууууууууууууууууууу......." (С)
стабілізація