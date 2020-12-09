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Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов

Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине удалось сбить "ураганное распространение коронавируса" за счет введенных ранее карантинных ограничений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

"Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных", - сказал Степанов.
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Топ комментарии
+17
Надо было просто перестать делать тесты.
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09.12.2020 09:58
+7
ЗЕленые пошли по белорусскому пути - несознанка и вранье.
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09.12.2020 10:00
+7
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 9432 Как у тебя все запущено.
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09.12.2020 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Ну это понятно - если ещё гайку крутануть, резьба сорваться может.
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09.12.2020 09:58 Ответить
Это так же, как в Австралии сорвалась?
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09.12.2020 10:01 Ответить
У нас не было и нет никакой "пандемии". Была истерика в СМИ, и попытки некоторых премьеров штатов развалить единую страну по той же схеме по которой Ротшильды грохнули СССР.
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09.12.2020 10:05 Ответить
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 9432 Как у тебя все запущено.
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09.12.2020 10:30 Ответить
Это называется "Серьезно отнеслись к угрозе и принятые меры оказались эффективными."
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09.12.2020 10:30 Ответить
Видишь ли, тест на вшивость для барановируса был очень простой.
Премьер штата Виктория Андрюс выполнил команду своих китайских хозяев, и на всех жителей штата нацепил намордники. Исключение было сделано для двух категорий населения:
- бегунков (joggers);
- детей в возрасте до 12 лет.
Бегунки, очевидно, наиболее подверженная вероятному заражению категория населения, т.к. они дышат глубоко и тяжело. Дети, в свою очередь, имеют ещё неразвитую имунную систему, т.е. тоже подвержены серьёзнейшему риску если есть инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём (как полиомиелит, например).
Т.е. на эти две категории населения, по науке, нужно было первым делом надеть маски. Сделано же было всё наоборот. Сколько джоггеров и детей подхватили вирус ? Ни один. Никто.
Фейк вся ваша "пандемия". Осталось повесить её организаторов и исполнителей.
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09.12.2020 10:49 Ответить
-И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: "Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему Остап-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами".(с)
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09.12.2020 11:15 Ответить
1. Бегуны практически никогда во время пробежек не приближаются на расстояние менее 1,5 м от случайного прохожего (которым запретили шастать). А на расстояниях больше этого можно дышать глубоко и тяжело (кстати, глубина дыхания мало кореллирует с опасностью заражения ковидом).
2. Имунная система детей полностью формируется в возрасте около 1 года.
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09.12.2020 11:18 Ответить
1. Это да. Я ж забыл что каждый вирус носит в кармане линейку, и отмеряет расстояние до жертвы. Тех кто за полтора метра - тех он не трогает. Правда, в Америке вирус очень грамотный: там он меряет расстояние не в метрических единицах, а в имперских. Причём отметка на линейке у него стоИт на шести футах, что вообще-то никак не равно полутора метрам.
2. Только вот полиомиелитом, корью, ветрянкой и т.д., т.е. инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём, болеют прежде всего дети.
---
П.С. Я очень люблю твои "комментарии". Медаль у Ротшильдов попроси. "За верную службу на благо барановируса".
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09.12.2020 11:23 Ответить
1. Сразувидно поклонника Петросяна.
2. полиомиелитом, корью, ветрянкой болеют все. Просто болеют ими один раз (бывают редкие исключения). Поэтому, переболев в детстве, во взрослом возрасте уже не болеют. Но вероятность заболеть от одинакового вирусного воздействия неиммунизованного взрослого и у детей старше 1 года практически равны.
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09.12.2020 11:34 Ответить
1. Т.е. совместно они бегом не занимаются? И никогда не пробегают по дорожке на встречу друг другу?))
Типичный вопрос если твой оппонент не врет: где горы трупов прежде всего среди них?
2. Ну и среди детишек тоже... ибо иммунитет как ты давал понять ранее - настолько ненадежная штука что доверия к нему нет, только к прививкам))
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09.12.2020 15:08 Ответить
давайте разберемся. За время пандемии ковидуса умерло больше миллиона человек, а заболело много больше. Возможно в Австралии штамм вируса другой, но принцип остается тот же - кто не принимает мер защиты, рискует заболеть с большей вероятностью.
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09.12.2020 16:09 Ответить
Приведенная оппонентом Антипа статистика доказывает что нет
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09.12.2020 16:25 Ответить
не понял про статистику.
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09.12.2020 16:36 Ответить
бегунков (joggers);
- детей в возрасте до 12 лет.
Бегунки, очевидно, наиболее подверженная вероятному заражению категория населения, т.к. они дышат глубоко и тяжело. Дети, в свою очередь, имеют ещё неразвитую имунную систему, т.е. тоже подвержены серьёзнейшему риску если есть инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём (как полиомиелит, например).
Т.е. на эти две категории населения, по науке, нужно было первым делом надеть маски. Сделано же было всё наоборот. Сколько джоггеров и детей подхватили вирус ? Ни один. Никто.

(с, aquarius580 459c2008)
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09.12.2020 16:41 Ответить
имхо бред, чего тут комментировать? У взрослого на этот вирус нет иммунной защиты, равно как и у ребенка. Болезнь как раз заключается в панической реакции иммунной системы.
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09.12.2020 16:44 Ответить
Вот то же и он говорит. Мол если иммунной защиты нет, средств ИЗ они не носят ибо им можно... то по идее вирус должен был их выкосить всех и в первую очередь.
А оно не так...
Вообще... иммунитет должен справляться с респираторкой. Если он не справляется... значит угроблен. Виновник обычно в зеркале.
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09.12.2020 17:13 Ответить
должен...как шутят медики, нет здоровых людей, есть необследованные.
Я вспоминаю другую катастрофу, Чернобыльскую аварию. Тогда тоже вроде ничего не видно опасного, но счетчие радиации стучит. Поэтому мудрость простая - береженого Бог бережет.
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09.12.2020 17:29 Ответить
1. Читать умеете? " Бегуны практически никогда во время пробежек не приближаются на расстояние менее 1,5 м от случайного прохожего (которым запретили шастать). Совметстно бегом занимаются со знакомыми.
2. Это всего лишь Ваше субъективное ошибочное мнение.
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09.12.2020 16:17 Ответить
1. А знакомый заразить не может? Какая степень родства / знакомства дает иммунитет? По логике ковид-верующих одному бегуну достаточно один раз вдохнуть капельку содержащую частицы вируса... и вуаля. Знакомый заразился.
2. Ок. Значит мне верить в иммунитет, но не в прививки?))

Ладно, если без шуток.
1. То что бегуны в основном знакомые - не доказывает ничего. Случайный прохожий вышел в магаз за едой (не запрещено же) в пределах разрешенного радиуса от дома. Там словил чих от ребенка (они переносят безсимптомно, а потому по уверениям многих адептов - нужно закрыть школы чтоб дети не заражали взрослых) и ... заболел безсимптомно. И побежал вместе со знакомым на пробежку. + 1 к зараженным. По пути столкнулся с другим бегуном = +2. Ну и так далее.
2. Среди детишек та же ерунда. Бегун принес домой ребенку, тот заболел. Бегун - зараженный №2 из предыдущего примера принес своему ребенку.
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09.12.2020 16:30 Ответить
1. Состояние здоровья (или факт их контактирования с заболевшими) знакомые хорошо знают.
2. При появилении симптомов человек бегать не пойдет.
3. Если чел и ребенок в масках, то случайный чих редко приводит к передаче инфекции.
4. Столкновение бегунов - событие редкое.
5. Вам не надоело натягивать сову на глобус?
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09.12.2020 17:42 Ответить
1. Не факт.
2. А он безсимптомный.
3. Они не в масках - Ваш оппонент писал как раз об этом.
4. Эмм... не факт. Ну да ладно.
5. Очень точная фраза в отношении адептов ковид. Я её себе запишу. Благодарствую.
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09.12.2020 17:46 Ответить
1. Вы верите что человек скажет знакомому "Моя жена подхватила ковид, пойдем завтра на пробежку?"
2. Бессимптомных около 16-20% от всех заболевших. Так что случай нечастый.
3. С чего Вы взяли что "Случайный прохожий вышел в магаз за едой (не запрещено же) в пределах разрешенного радиуса от дома." был без маски? Мой оппонент писал "Премьер штата Виктория Андрюс выполнил команду своих китайских хозяев, и на всех жителей штата нацепил намордники. Исключение было сделано для двух категорий населения:
- бегунков (joggers);
- детей в возрасте до 12 лет."
5. Судя по вашему вранью и подтасовкам - Вы не устали.
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09.12.2020 18:18 Ответить
1. Я верю что он умолчит, чтоб не потерять возможность выходить из дома. Плюс он может быть безсимптомным и просто не знать.
2. Не-а. Гораздо больше:
Now, a new study by researchers at the University College London revealed that 86 percent of people who tested positive for COVID-19 did not have virus symptoms, such as cough, fever, and loss of taste or smell.

https://www.news-medical.net/news/20201009/86-percent-of-the-UKs-COVID-19-patients-have-no-symptoms.aspx
3. С того что он был ковид-скептиком вроде меня. В Австралии такие есть. Фоточка на новости... мужик вполне себе без маски.
Police warn protesters after 404 arrests
Coronavirus Australia live news: Protesters clashed with police in Melbourne despite the city enjoying its first week of freedom from recent restrictions.https://www.theaustralian.com.au/nation/coronavirus-australia-live-news-oversight-bodys-quarantine-alerts-kept-out-of-covid-inquiry/news-story/1989199ba149b9dac63937eea464ad41
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10.12.2020 10:07 Ответить
А про концентрацию вирусных частиц не слыхали? На воздухе, да еще на бегу поймать много вируса нереально. Возможно подхватить в толпе, но не в парке. Вирус на улице, где всегда воздух движется, быстро теряет концентрацию и дохнет. Он любит стоячий воздух помещений.
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09.12.2020 16:34 Ответить
Итак, малые дозы ковид иммунитет может ... нейтрализовать, так?
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09.12.2020 16:43 Ответить
послушай голос разума. Единичный вирус может погибнуть даже попав на слизистую дыхательных путей. Грубо говоря, из тысячи вирусов, попавших в организм, запустить болезнь могут несколько десятков.
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09.12.2020 16:46 Ответить
А могут и не запустить.
К слову, у нас с Антипом регулярные дискуссии о ковид и прививках.
Два антагониста))
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09.12.2020 17:11 Ответить
Если Вы спросите меня, разбираюсь ли я в медицине, так нет. Но по простому рассуждению, если в пространстве вокруг нет вирусов, то дыши хоть редко, хоть часто, инфекцию не получишь. И наоборот.
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09.12.2020 17:14 Ответить
Это так. А если есть хоть 1?
Стерильное пространство разве что в операционной ну и на некоторых производствах, наверное.
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09.12.2020 17:24 Ответить
Особо свирепствует короновирус именно в Штатах. И болеют и мрут. Потому как много борцов за права, категорически не желающих носить маски и держать дистанцию, мыть руки. Их "свободная страна с равными возможностями" в этом случае оказалась против своих граждан.
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09.12.2020 16:29 Ответить
У нас в Австралии нигде не носили маски, за исключением штата Виктория. Если из статистики "умерших от вируса" вычесть очень старых и смертельно больных людей, общая цифра смертности у нас равняется нулю.
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09.12.2020 22:14 Ответить
«Если вы начали лгать - считайте, что война уже проиграна» Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 3553


https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямамото,_Исороку
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09.12.2020 10:59 Ответить
А если Вы не прекращали лгать...? Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 6647
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09.12.2020 11:21 Ответить
Да вы с марта врёте. Все мозги людям за$рали своим барановирусом. Из каждого утюга и каждой кофемолки стращаете население, уже почти год.
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09.12.2020 11:25 Ответить
Со мной утюги и кофемолки не разговаривают.
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09.12.2020 11:40 Ответить
Пациент, вы регулярно пропускаете приём таблеток. Из-за этого вам мерещатся говорящие утюги.
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09.12.2020 11:54 Ответить
Вам уже целый год "пандемия" мерещится в телевизоре.
Купите себе радиолу "Ригонда". По ней Людмилу Зыкину передают. Хоть и тоска смертная, но всё ж не так прилипчива к слабой психике как байки про барановирус.
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09.12.2020 12:50 Ответить
тебе надо ты и купи
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09.12.2020 12:51 Ответить
мой знакомый маньяк
принимает Маяк
и мешает мне
принимать мышьяк
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09.12.2020 16:10 Ответить
Надо было просто перестать делать тесты.
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09.12.2020 09:58 Ответить
Ты придурок конченый.
Про маски говорит не он, а весь Мир и ВОЗ.

Стал бы я слушать какого-то прохвоста ЗЕленого...
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09.12.2020 14:57 Ответить
Он тоже о них говорит.
Т.е. по остальным пунктам, которые ты выполняешь и более того - одобряешь - претензий нет.
Так шо... ты уж определись. Веришь - верь во всем святому борцуну со страшной болезнью. Но тока во всем.
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09.12.2020 14:58 Ответить
Ну мало ли, что говорит полено.
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09.12.2020 14:59 Ответить
Но ты же выполняешь требования полена - выходит так? Эмм...
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09.12.2020 15:06 Ответить
Я выполняю рекомендации ВОЗ и вирусологов.

А у тебя логика дауна.
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09.12.2020 15:10 Ответить
А как ты думаешь - чьи рекомендации выполняет министр здравоохранения страны-члена ВООЗ. В которой есть представительство этой самой ВООЗ (на ул. Ярославской в Киеве)?
Ну если то что в его ... эмм... голову вложили в ВООЗ ты назваешь "поленом" (с), то у меня более вопросов нет)
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09.12.2020 15:14 Ответить
Знову майстри спорту? Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов - Цензор.НЕТ 1700
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09.12.2020 09:59 Ответить
Чемпионы мира!
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09.12.2020 10:02 Ответить
ЗЕленые пошли по белорусскому пути - несознанка и вранье.
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09.12.2020 10:00 Ответить
100%! С прошлой пятницы семейные врачи перестали давать направления на ПЦР тесты.Всех отправляют на 14 дней домой,просто лежать.Отсюда и уменьшение.В больницу ,что бы положили ,это вообще полная проблема везде,просто не госпитализируют.С таким подходом ,у нас через неделю и вирус пропадет вообще.Правда ,смертность ,откуда то берется и повышается каждый день,при уменьшении больных?
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09.12.2020 10:11 Ответить
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 4301
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09.12.2020 10:12 Ответить
Мертвых больше, больных меньше. Логично че.

Умирайте молча!!!
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09.12.2020 11:43 Ответить
"Мертвых больше, больных меньше. Логично че." - и не говори вот жеж эти Австрийцы с Венграми, не хотят в твою логику...
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09.12.2020 11:51 Ответить
"Хіба ці очі можуть брехати?" (с)
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09.12.2020 10:01 Ответить
ну полный стабилизец...
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09.12.2020 10:01 Ответить
Степанов вчера - это Трамп сегодня.
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09.12.2020 10:01 Ответить
Та нунах. Надеюсь вчерашнего Трампа удавят раньше.
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09.12.2020 11:59 Ответить
та ваще зашибись как стабилизировалась!
а это ж еще интеллектуальный карантин не включили!
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09.12.2020 10:04 Ответить
Перемига на!!!
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09.12.2020 10:04 Ответить
Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов - Цензор.НЕТ 6655
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09.12.2020 10:04 Ответить
осталось продлить этот ряд
30 ноября 12 500 при 33 800 тестов
29 ноября 9 950 при 26 300 тестов
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09.12.2020 11:20 Ответить
Главное количество магазинов Рошен не растет! Здесь все взаимосвязано по словам главного чемпиона по борьбе с ковидом.
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09.12.2020 10:08 Ответить
Так ведь и тут ЗЕ соврал. Рошен себя прекрасно чувствует и развивает свою торговую сеть.
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09.12.2020 11:45 Ответить
За прошлый год "Рошен" заплатил налогов и сборов примерно столько, сколько было потрачено на президента и ГУД вместе - более 2,4 млрд грн. Поэтому за кортеж, гос.дачу, перелеты, лечение в Феофании, Зе должен благодарить "Рошен", а не ерничать.))
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09.12.2020 11:55 Ответить
По сути ЗЕ и Ермак косили под Ковид в Феофании за счет Рошена. Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 3587
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09.12.2020 11:59 Ответить
Даже при *********** Янучмовиче не так нагло с людей лохов делали, как делают при Зелешмоньке.
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09.12.2020 10:10 Ответить
Факты - упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее
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09.12.2020 10:15 Ответить
"- расскажите, как работает стабилизатор.
- та точно так же как и трансформатор, гууууууууууууууууууууу......." (С)
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09.12.2020 10:19 Ответить
Просто народ большинство испугался и понял что надо предохраняться!!
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09.12.2020 10:31 Ответить
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 5644
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09.12.2020 10:37 Ответить
ЗЕстабилизец
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09.12.2020 10:49 Ответить
ідіоти !!!!
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09.12.2020 10:54 Ответить
То, что ситуация стабилизировалась - это наглая ложь. Эти иуды пошли другим путем - уменьшили направления на бесплатное тестирование, но показатель смертей не обманешь, хотя думаю и его скоро будут скрывать. Степанов на все идет, что бы удержаться в кресле. Хоть кто-то ответил за ситуацию, когда за счет фонда строят дороги, а люди без кислорода умирают?
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09.12.2020 11:16 Ответить
вы фсё врётии. зрадааа.
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09.12.2020 11:23 Ответить
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 4339
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09.12.2020 11:25 Ответить
Поскольку ситуация стабилизировалась, потому вводим карантин. Или карантин только на Буковель распространим?
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09.12.2020 11:48 Ответить
померла рекордна кількість людей - 276
стабілізація
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09.12.2020 12:02 Ответить
Не звертайте уваги. Тут одна Танюша стверджує, що це все від "звичайного грипу".
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09.12.2020 15:05 Ответить
Так стверджують ще тисячі вчених і лікарів з усього світу.
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12.12.2020 15:59 Ответить
а умерших он не считает это понятно
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09.12.2020 12:08 Ответить
какаяризнецо?
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09.12.2020 12:55 Ответить
Брехло! Не направляють на тести просто
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09.12.2020 15:02 Ответить
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 2833
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09.12.2020 15:23 Ответить
 
 