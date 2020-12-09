Пожар в историческом здании в центре Полтавы: один человек погиб, полиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж

Полиция Полтавы открыла уголовное производство по факту пожара в историческом здании в центре города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Полтавской области.

"В полицию города Полтавы 9 декабря около 4 утра, от работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре в историческом здании, расположенном по улице Соборности, 31", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Полтавы и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.

Отмечается, что во время тушения пожара в помещении было обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.

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По данному факту следственным Полтавского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.



Фото: сайт Нацполиции