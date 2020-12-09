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Пожар в историческом здании в центре Полтавы: один человек погиб, полиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Полтавы открыла уголовное производство по факту пожара в историческом здании в центре города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Полтавской области.

"В полицию города Полтавы 9 декабря около 4 утра, от работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре в историческом здании, расположенном по улице Соборности, 31", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Полтавы и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.

Пожар в историческом здании в центре Полтавы: один человек погиб, полиция открыла уголовное производство 01

Отмечается, что во время тушения пожара в помещении было обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.

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По данному факту следственным Полтавского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Пожар в историческом здании в центре Полтавы: один человек погиб, полиция открыла уголовное производство 02

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Пожар в историческом здании в центре Полтавы: один человек погиб, полиция открыла уголовное производство 03
Фото: сайт Нацполиции
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Черговий дерибан комунальної власності.
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09.12.2020 12:34 Ответить
Хтось щось уже вкрав і багато
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09.12.2020 12:34 Ответить
вот теперь его кто-то купит за дешево, а шо? - там только стены!
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09.12.2020 12:50 Ответить
самое козырное место в Полтаве!
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09.12.2020 12:51 Ответить
место ходовое как раз под супермаркет.
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09.12.2020 12:51 Ответить
Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 2388
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09.12.2020 13:03 Ответить
К руинам Кадетского корпуса, добавится бывшее Дворянское Собрание. И это в самом центре города.
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09.12.2020 16:24 Ответить
 
 