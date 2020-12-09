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Платное ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования, - УЦОКО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Платное ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования, - УЦОКО

В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что возможность сдавать внешнее независимое оценивание по дополнительным предметам платно расширит возможности соискателей образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы УЦОКО.

"В социальных сетях распространяется информация о попытке Министерства образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования ввести платное ВНО. Конечно, это будоражит общество, поскольку ВНО является важной составляющей системы образования, предполагает соблюдение принципа равенства всех граждан. Должны отметить, что в проект приказа "Об утверждении изменений в порядок проведения ВНО результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" действительно предусмотрено введение возможности сдавать ВНО за средства физических или юридических лиц, однако эта норма только расширит возможности соискателей образования, поскольку позволит сдавать дополнительное количество предметов ВНО", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что речь идет о возможности сдавать не только ВНО по нескольким необходимым предметам за счет государства, но и по дополнительным предметам за свой счет. Сообщается, что участвовать в платном ВНО участники будут не раньше 2022 года.

"Обобщая, отметим то, что количество предметов ВНО, которые можно сдавать за счет государства, всегда будет давать возможность доступа граждан к желаемым высшим учебным заведениям. А норма, о которой идет речь, расширит возможности граждан, которые захотят попробовать свои силы по многим учебным предметам", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования предлагает сделать ВНО по дополнительным предметам платным
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Совсем с дуба рухнули???
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09.12.2020 13:55 Ответить
Ну да расширит ваши карманы...
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09.12.2020 13:59 Ответить
схема проста до безобразия: следующий шаг - ограничить кол-во бесплатных экзаменов ВНО и, вуаля!, несите ваши денежки. Янык со своим сашей-стоматологом по выкачиванию денег- просто щенок на фоне зелюков
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09.12.2020 14:10 Ответить
Ну, учні завжди намагаються перевершити свого вчителя...
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09.12.2020 15:20 Ответить
Ну конечно... платно это всегда лучше чем бесплатно...
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09.12.2020 16:34 Ответить
Я что то не понял... А зачем вообще нужны "дополнительные" предметы, если они не обязательны!?
А если они "обязательны" - на каком основании они платные !?

И каким образом платность "расширит возможности соискателей", а бесплатность - "нет" !?
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09.12.2020 22:17 Ответить
 
 