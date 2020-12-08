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Минобразования предлагает сделать ВНО по дополнительным предметам платным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобразования предлагает сделать ВНО по дополнительным предметам платным

Министерство образования и науки предлагает установить оплату за сдачу ВНО сверх установленного количества учебных предметов.

Об этом говорится в проекте приказа об утверждении Изменений в Порядок проведения ВНО, обнародованном на сайте министерства для общественного обсуждения, передает Цензор.НЕТ.

"Прохождение внешнего оценивания: установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств Государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины" , - говорится в проекте.

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Общественное обсуждение этого и других предложений продлится до 21 декабря.

В 2021 году каждый зарегистрированный пользователь имеет право пройти тестирование максимум по пяти учебным предметам.

В общем, внешнее независимое оценивание будет проходить по 12 предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
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Топ комментарии
+11
Я смотрю вы там вообще офанарели?
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08.12.2020 16:41
+5
У мене питання: а яким законодавчим актом передбачено проходження ВНО по додатковим предметам? Чи це "хотєлки" ректорату окремих ВУЗів? Я сумніваюсь, що це бажання абітурієнтів...
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08.12.2020 16:56
+2
Нічого дивного, мелицину вже зробили платною, тепер освіту.
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08.12.2020 16:55
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Я смотрю вы там вообще офанарели?
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08.12.2020 16:41 Ответить
Шкарлету відмовили у наборі двох рабів (заступників), решив наколядувати іншим способом.
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08.12.2020 18:59 Ответить
Яка чудова новина!
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08.12.2020 16:42 Ответить
да, 73% за неї голосували.
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08.12.2020 19:48 Ответить
Скоро будем в трущебах жить! Образование будет недосягаемым!
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08.12.2020 16:53 Ответить
Нічого дивного, мелицину вже зробили платною, тепер освіту.
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08.12.2020 16:55 Ответить
У мене питання: а яким законодавчим актом передбачено проходження ВНО по додатковим предметам? Чи це "хотєлки" ректорату окремих ВУЗів? Я сумніваюсь, що це бажання абітурієнтів...
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08.12.2020 16:56 Ответить
"Хотєлка" від Шкарлета, наказом, а не законом. ВУЗи ні до чого, хоча навряд чи проти
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08.12.2020 17:24 Ответить
наприклад, мова нацменшини здається після написання заяви.
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08.12.2020 19:01 Ответить
"независимое оценивание будет проходить по 12 предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык...".

Де тут "мова нацменшини"?...
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08.12.2020 19:29 Ответить
то тобі особоодарьонному написали список тих, що безкоштовні. а мова у статті за ті, що не увійшли у цей список, а це ті, на здачу яких пишеться заява, як на додаткові.
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08.12.2020 19:39 Ответить
В якому саме ВУЗі передбачено здачу ЗНО зі знання мови "нацменшини"? І якої саме "нацменшини"?... "ЗНО" - загальнодержавна програма. В Україні одна мова державна - українська. Яке може буть ЗНО зі знання мови нацменшини? Ти "з головою "дружиш"?
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08.12.2020 20:20 Ответить
ніде, але право і можливість у нацменшин таке є. так само як здати математику, чи біологію мовою нацменшини.
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08.12.2020 20:47 Ответить
Не "крути очком"... Одна справа - здавать хімію російською мовою, і зовсім інше - здавать російську мову і літературу, як предмет... Я писав саме про останнє...
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08.12.2020 20:56 Ответить
ну то пиши жалі, пісатєль.
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08.12.2020 21:04 Ответить
Так пишу ж, пишу... Щоб такі як ти, неуки", свій "розум" менше показували...
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08.12.2020 21:09 Ответить
ну чим би дитя не тішиломь аби не плакало. А нацменшини все ж можуть здати свій предмет.
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08.12.2020 21:29 Ответить
Та я не плачу... І не тішуся... Це ти тут "на гімно сходиш" - хотів випендриться, а тебе мордою в лайно ткнули...
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08.12.2020 21:34 Ответить
н уто ти сам собі придумав і дрочиш на це.
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08.12.2020 21:36 Ответить
вірніше, у три обов/язкові. Наприклад, ти хочеш вступити на бакалавра з дошкільної освіти, тобі треба для цього здати три ЗНО-предмети 1. укр.мова і літ, 2. історія України 3. один з цих на вібір математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія. У сумі 3 предмети, а ти хоче ще якийсь 4тий, бо цілишся ще на якогось бакалавра, де той предмет потрібен. Ось він у тебе 4тий і тому платний.
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08.12.2020 19:45 Ответить
Планується, що учасники ЗНО за умови оплати отримають право пройти тестування з більшої кількості навчальних предметів, ніж встановлено Міністерством освіти і науки. А встановлено три ЗНО-предмети як норма. за 4й треба пдатити.
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08.12.2020 19:52 Ответить
Уже не знают, где бабла сбить..
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08.12.2020 16:59 Ответить
дышать хоть при сдаче ЗНО бесплатно воздухом можно будет или платить придется... Минобразования предлагает сделать ВНО по дополнительным предметам платным - Цензор.НЕТ 9998
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08.12.2020 17:01 Ответить
Податок на дихання вже ввели. Або маска, або 170-255 грн.
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08.12.2020 17:05 Ответить
На счет дышать бесплатно это под вопросом.А вот воздух попортить выхлопными газами можно бесплатно.
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08.12.2020 17:12 Ответить
Але чомусь "путінські мразі" виклали свої принципи в Меморандумі співпраці з МВФ...
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08.12.2020 17:05 Ответить
Или это утка, от путинских СМИ!
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08.12.2020 17:17 Ответить
Шкарлет - вутка місцева. вірніш вутак. Мінфін не дозволив йому ввести посади ще двох замісників, бо бабла немає. вирішив наколядувать за ЗНО.
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08.12.2020 19:03 Ответить
Зелёная власть не была бы зелёной властью, если бы каждую неделю не предлагала новый способ отбора денег у проголосовавших за неё глупых, доверчивых украинцев.
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08.12.2020 17:36 Ответить
Каких вам ***** ещё реформ не хватает?!
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08.12.2020 18:26 Ответить
 
 