Минобразования предлагает сделать ВНО по дополнительным предметам платным

Министерство образования и науки предлагает установить оплату за сдачу ВНО сверх установленного количества учебных предметов.

Об этом говорится в проекте приказа об утверждении Изменений в Порядок проведения ВНО, обнародованном на сайте министерства для общественного обсуждения, передает Цензор.НЕТ.

"Прохождение внешнего оценивания: установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств Государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины" , - говорится в проекте.

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Общественное обсуждение этого и других предложений продлится до 21 декабря.

В 2021 году каждый зарегистрированный пользователь имеет право пройти тестирование максимум по пяти учебным предметам.

В общем, внешнее независимое оценивание будет проходить по 12 предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.