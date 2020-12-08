Міносвіти пропонує зробити ЗНО з додаткових предметів платним

Міністерство освіти і науки пропонує встановити оплату за здачу ЗНО понад встановлену кількість навчальних предметів.

Про це йдеться в проєкті наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства для громадського обговорення, передає Цензор.НЕТ.

"Проходження зовнішнього оцінювання: встановленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів Державного бюджету; понад установлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - сказано в проєкті.

Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.

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У 2021 році кожен зареєстрований користувач має право пройти тестування максимум з п'яти навчальних предметів.

Загалом, зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме з 12 предметів: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.