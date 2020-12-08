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Міносвіти пропонує зробити ЗНО з додаткових предметів платним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міносвіти пропонує зробити ЗНО з додаткових предметів платним

Міністерство освіти і науки пропонує встановити оплату за здачу ЗНО понад встановлену кількість навчальних предметів.

Про це йдеться в проєкті наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства для громадського обговорення, передає Цензор.НЕТ.

"Проходження зовнішнього оцінювання: встановленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів Державного бюджету; понад установлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України", - сказано в проєкті.

Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.

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У 2021 році кожен зареєстрований користувач має право пройти тестування максимум з п'яти навчальних предметів.

Загалом, зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме з 12 предметів: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
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Топ коментарі
+11
Я смотрю вы там вообще офанарели?
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08.12.2020 16:41
+5
У мене питання: а яким законодавчим актом передбачено проходження ВНО по додатковим предметам? Чи це "хотєлки" ректорату окремих ВУЗів? Я сумніваюсь, що це бажання абітурієнтів...
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08.12.2020 16:56
+2
Нічого дивного, мелицину вже зробили платною, тепер освіту.
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08.12.2020 16:55
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Я смотрю вы там вообще офанарели?
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08.12.2020 16:41 Відповісти
Шкарлету відмовили у наборі двох рабів (заступників), решив наколядувати іншим способом.
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08.12.2020 18:59 Відповісти
Яка чудова новина!
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08.12.2020 16:42 Відповісти
да, 73% за неї голосували.
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08.12.2020 19:48 Відповісти
Скоро будем в трущебах жить! Образование будет недосягаемым!
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08.12.2020 16:53 Відповісти
Нічого дивного, мелицину вже зробили платною, тепер освіту.
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08.12.2020 16:55 Відповісти
У мене питання: а яким законодавчим актом передбачено проходження ВНО по додатковим предметам? Чи це "хотєлки" ректорату окремих ВУЗів? Я сумніваюсь, що це бажання абітурієнтів...
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08.12.2020 16:56 Відповісти
"Хотєлка" від Шкарлета, наказом, а не законом. ВУЗи ні до чого, хоча навряд чи проти
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08.12.2020 17:24 Відповісти
наприклад, мова нацменшини здається після написання заяви.
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08.12.2020 19:01 Відповісти
"независимое оценивание будет проходить по 12 предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык...".

Де тут "мова нацменшини"?...
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08.12.2020 19:29 Відповісти
то тобі особоодарьонному написали список тих, що безкоштовні. а мова у статті за ті, що не увійшли у цей список, а це ті, на здачу яких пишеться заява, як на додаткові.
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08.12.2020 19:39 Відповісти
В якому саме ВУЗі передбачено здачу ЗНО зі знання мови "нацменшини"? І якої саме "нацменшини"?... "ЗНО" - загальнодержавна програма. В Україні одна мова державна - українська. Яке може буть ЗНО зі знання мови нацменшини? Ти "з головою "дружиш"?
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08.12.2020 20:20 Відповісти
ніде, але право і можливість у нацменшин таке є. так само як здати математику, чи біологію мовою нацменшини.
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08.12.2020 20:47 Відповісти
Не "крути очком"... Одна справа - здавать хімію російською мовою, і зовсім інше - здавать російську мову і літературу, як предмет... Я писав саме про останнє...
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08.12.2020 20:56 Відповісти
ну то пиши жалі, пісатєль.
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08.12.2020 21:04 Відповісти
Так пишу ж, пишу... Щоб такі як ти, неуки", свій "розум" менше показували...
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08.12.2020 21:09 Відповісти
ну чим би дитя не тішиломь аби не плакало. А нацменшини все ж можуть здати свій предмет.
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08.12.2020 21:29 Відповісти
Та я не плачу... І не тішуся... Це ти тут "на гімно сходиш" - хотів випендриться, а тебе мордою в лайно ткнули...
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08.12.2020 21:34 Відповісти
н уто ти сам собі придумав і дрочиш на це.
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08.12.2020 21:36 Відповісти
вірніше, у три обов/язкові. Наприклад, ти хочеш вступити на бакалавра з дошкільної освіти, тобі треба для цього здати три ЗНО-предмети 1. укр.мова і літ, 2. історія України 3. один з цих на вібір математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія. У сумі 3 предмети, а ти хоче ще якийсь 4тий, бо цілишся ще на якогось бакалавра, де той предмет потрібен. Ось він у тебе 4тий і тому платний.
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08.12.2020 19:45 Відповісти
Планується, що учасники ЗНО за умови оплати отримають право пройти тестування з більшої кількості навчальних предметів, ніж встановлено Міністерством освіти і науки. А встановлено три ЗНО-предмети як норма. за 4й треба пдатити.
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08.12.2020 19:52 Відповісти
Уже не знают, где бабла сбить..
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08.12.2020 16:59 Відповісти
дышать хоть при сдаче ЗНО бесплатно воздухом можно будет или платить придется... Минобразования предлагает сделать ВНО по дополнительным предметам платным - Цензор.НЕТ 9998
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08.12.2020 17:01 Відповісти
Податок на дихання вже ввели. Або маска, або 170-255 грн.
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08.12.2020 17:05 Відповісти
На счет дышать бесплатно это под вопросом.А вот воздух попортить выхлопными газами можно бесплатно.
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08.12.2020 17:12 Відповісти
Але чомусь "путінські мразі" виклали свої принципи в Меморандумі співпраці з МВФ...
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08.12.2020 17:05 Відповісти
Или это утка, от путинских СМИ!
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08.12.2020 17:17 Відповісти
Шкарлет - вутка місцева. вірніш вутак. Мінфін не дозволив йому ввести посади ще двох замісників, бо бабла немає. вирішив наколядувать за ЗНО.
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08.12.2020 19:03 Відповісти
Зелёная власть не была бы зелёной властью, если бы каждую неделю не предлагала новый способ отбора денег у проголосовавших за неё глупых, доверчивых украинцев.
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08.12.2020 17:36 Відповісти
Каких вам ***** ещё реформ не хватает?!
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08.12.2020 18:26 Відповісти
 
 