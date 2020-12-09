НКРЭКУ на 6% снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года снизит тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).

Такое решение было принято по итогам заседания 9 декабря. Ранее НКРЭКУ планировала повысить тариф на передачу до 324,81 грн/МВт, категорически против выступали представители бизнеса и промышленности. Так, по словам представителей отраслевых ассоциаций, убытки предпринимателей в 2020 году превысили 100 миллиардов гривен, а высокий тариф на передачу электричества вынуждает бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо и вовсе закрываться. Поэтому решение о снижении тарифа они оценивают как взвешенное.

Таким образом, согласно последним уточненным материалам, наибольшую долю в структуре тарифа НЭК на передачу составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям – 26 млрд 557,054 млн грн (доля – 65,02%), операционные расходы – 8 млрд 759,311 млн грн (21,45%), расходы из прибыли – 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), поддержка ГП "Гарантированный покупатель" – 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), финансовые расходы – 467,862 млн грн (1,15%). Объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год, согласно утвержденного Минэнерго прогнозного баланса, ожидается в объеме 138 млрд 959,7 млн кВт-ч.