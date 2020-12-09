НКРЭКУ на 6% снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года снизит тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).
Такое решение было принято по итогам заседания 9 декабря. Ранее НКРЭКУ планировала повысить тариф на передачу до 324,81 грн/МВт, категорически против выступали представители бизнеса и промышленности. Так, по словам представителей отраслевых ассоциаций, убытки предпринимателей в 2020 году превысили 100 миллиардов гривен, а высокий тариф на передачу электричества вынуждает бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо и вовсе закрываться. Поэтому решение о снижении тарифа они оценивают как взвешенное.
Таким образом, согласно последним уточненным материалам, наибольшую долю в структуре тарифа НЭК на передачу составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям – 26 млрд 557,054 млн грн (доля – 65,02%), операционные расходы – 8 млрд 759,311 млн грн (21,45%), расходы из прибыли – 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), поддержка ГП "Гарантированный покупатель" – 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), финансовые расходы – 467,862 млн грн (1,15%). Объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год, согласно утвержденного Минэнерго прогнозного баланса, ожидается в объеме 138 млрд 959,7 млн кВт-ч.
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Занавес. ***** даже не нужно вводить в Украину войска. Мафия и бандиты при власти уничтожат украинцев и украинскую економику сами.
Две статьи за 2009 и 2011 год, где вас терпил уже готовили к повышениям тарифов из-за убыточности и невозможности поднимать устаревшие фонды:
https://zn.ua/energy_market/tarifnye_tupiki_ukrainskoy_energetiki.html
http://svb.ua/news/tarifnaya-politika-v-energetike-kamen-pretknoveniya-dlya-vsei-ekonomiki
порознь, даже в стаде, мы все блеющие овцы, мы никто, мы 0
маленькая, но организованная кучка нас ставит раком, стрижут
Или ЕС требует дотировать *зеленую енергетику* Ахметова и КО, завышенную в 10 раз и в то же время требует отменить дотации самого бедного населения Украины.
Тоесть идет преднамеренное уничтожение украинского народа.
Вот такая вот математика.
кінцевому споживачу тариф на 6% не знижується..
2 ч. ·
А коли ми вже розпочнемо сплачувати транспортування світла до вікон, звуку до вух, та сперматозоїдів до яйцеклітини?
А то якось замало платіжок маємо сплачувати…
20 ч. ·
За транспортування електрики у 2021му будемо сплачувати так само, як і за транспортування газу.
Цікаво, де ще у світі є подібний
nu