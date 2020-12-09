УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15595 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 522 39
електроенергія (1924) Електрика (804)

НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), із січня 2021 року знизить тариф ПрАТ "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 6% (на 18,83 грн/МВт-год) порівняно з чинним у грудні - до 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ).

Таке рішення ухвалено за підсумками засідання 9 грудня. Раніше НКРЕКП планувала підвищити тариф на передачу до 324,81 грн/МВт, категорично проти виступали представники бізнесу і промисловості. Так, за словами представників галузевих асоціацій, збитки підприємців у 2020 році перевищили 100 мільярдів гривень, а високий тариф на передачу електроенергії змушує бізнес або скорочувати персонал, або знижувати обсяги виробництва, або й зовсім закриватися. Тому рішення про зниження тарифу вони оцінюють як зважене.

Таким чином, згідно з останніми уточненими матеріалами, найбільшу частку в структурі тарифу НЕК на передачу становлять витрати за спецзобов’язаннями щодо компенсації "зеленим" виробникам - 26 млрд 557,054 млн грн (частка - 65,02%), операційні витрати - 8 млрд 759,311 млн грн ( 21,45%), витрати з прибутку - 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), підтримка ДП "Гарантований покупець" - 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), фінансові витрати - 467,862 млн грн ( 1,15%). Обсяг передачі "Укренерго" на 2021 рік, згідно із затвердженим Міненерго прогнозним балансом, очікується в обсязі 138 млрд 959,7 млн ​​кВт-год.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Ахметов продает експортирует електроенергию в ЕС, Беларашку и Молдову и окупированный крым по 95копеек/кВт. При етом ЕС нам закатывает истерику что електроенергия по 1,7грн/кВт для населения является убыточной.
Или ЕС требует дотировать *зеленую енергетику* Ахметова и КО, завышенную в 10 раз и в то же время требует отменить дотации самого бедного населения Украины.
Тоесть идет преднамеренное уничтожение украинского народа.
Вот такая вот математика.
показати весь коментар
09.12.2020 15:30
+4
Слышь Черт соевый, никто кроме вас ******** гнилых не заикался даже что нужно повышать тарифы. Ето пока ваш покращувач життя вже сегодня Петька Мальдивский к власти не пролез все узнали что покращення будет только в Рошене и на Мальдивах. И ето твой Петька подарил Ахметову Обленерго и почти всю енергетику Украины под предлогом модернизации линий ЛЕП. А оказывается за 5 лет никто ничего и не модернизировал а только качал бабло с украинцев а теперь видители мы опять должны Петьке и Ахметову скинуться на модернизацию ЛЕП.
показати весь коментар
09.12.2020 15:47
+3
нужно запретить зеленый тариф. все кто понаставил панелей пусть используют их для собственных нужд. чо Ринат Бандитыч своей зеленой энергией заводы не обеспечивает, а покупает за копейки у энергоатома?)))
показати весь коментар
09.12.2020 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и кто обьяснит?
показати весь коментар
09.12.2020 14:56 Відповісти
Обосрались?
показати весь коментар
09.12.2020 14:56 Відповісти
Все заради Ахметки та Бені...
показати весь коментар
09.12.2020 14:56 Відповісти
65% всех средств идет на погашение по *зеленым тарифам*.
Занавес. ***** даже не нужно вводить в Украину войска. Мафия и бандиты при власти уничтожат украинцев и украинскую економику сами.
показати весь коментар
09.12.2020 14:58 Відповісти
нужно запретить зеленый тариф. все кто понаставил панелей пусть используют их для собственных нужд. чо Ринат Бандитыч своей зеленой энергией заводы не обеспечивает, а покупает за копейки у энергоатома?)))
показати весь коментар
09.12.2020 15:01 Відповісти
Запрети. А убытки по решению международных арбитражей ты будешь лично компенсировать?)))
показати весь коментар
09.12.2020 15:02 Відповісти
а до какого года там договор по єтой кабале подписан не знаеш?
показати весь коментар
09.12.2020 15:07 Відповісти
до 2030 года. И не договор, а Закон
показати весь коментар
09.12.2020 15:31 Відповісти
И с какого перепугу, Ринат должен зеленой энергией свои заводы обеспечивать?
показати весь коментар
09.12.2020 15:03 Відповісти
бандитыча ваще кильнуть давно пора со снайперки, как и коломышу и баголюбова. Жаль только нету крейзи атошника снайпера первого класса, который бы слетел с катушек и начал творить вендетту и справедливость с помощью винтовки НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік - Цензор.НЕТ 630
показати весь коментар
09.12.2020 15:09 Відповісти
И что тебе это даст? Во первых, Ринат далеко не монополист на рынке зеленой энергии. А во вторых, его станции перейдут по наследству другим лицам. Это конечно если кому-то получится его вальнуть)))
показати весь коментар
09.12.2020 15:30 Відповісти
а сколько на субсидирование тратится денег, включая на субсидии Коломойскому, не в курсе? Зеленый тариф - это еще копейки)))
показати весь коментар
09.12.2020 15:01 Відповісти
30млрд грн в год только на *зеленые тарифы* ето для тебя копейки? Для сравнения, Парашенко в 2018 году выделил на закупку танков для армии в воюющей стране всего 300млн.грн. Тоесть всего 1% от суммы которую заплатили Ахметову за енергию которой небыло тоесть за воздух.
показати весь коментар
09.12.2020 15:07 Відповісти
На субсидирование в разы больше уходит денег. И нефиг было собирать долги перед зелеными инвесторами.
показати весь коментар
09.12.2020 15:29 Відповісти
Особенно мне нравится фраза ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ. С каких пор украинцы стали гарантированным покупателем Ахметовской свердорогой и сверхгрязной (СЕС+ВЕС+ТЕС) енергетики? Вообще то людей которым не дают права выбора называют ТЕРПИЛАМИ.
показати весь коментар
09.12.2020 15:03 Відповісти
С тех пор, как зедебилы выбрали президента.
показати весь коментар
09.12.2020 15:04 Відповісти
С тех пор как вы зедебилы соевые выбрали после Майдана Мародера и московского олигарха зедебила Пецьку а потом зедебила Зеленского. НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік - Цензор.НЕТ 1301
показати весь коментар
09.12.2020 15:24 Відповісти
При Порохе и на Зеленый тариф хватало, и бюджет пополнялся.
показати весь коментар
09.12.2020 15:27 Відповісти
Конечно всем хватало. И Ахметову и Фирташу и Петьке хватало. Правда повысил тарифы для лохтората с 30 копеек до 1,7грн/кВт и с *евробляхеров* по 700тыс.грн драли штрафы за растамоку чтобы на 100 гривень дать пенсионэрам перед выборами.... а так да, всем хватало. и всем поровну. Как баночки черной икры на весь Освенцим
показати весь коментар
09.12.2020 15:34 Відповісти
ну все правильно, надо повышать тарифы. А то до Пороха только ныли что сети в плохом состоянии, надо повышать, и вот наконец-то твердая рука нашлась, которая повысила.
показати весь коментар
09.12.2020 15:37 Відповісти
Слышь Черт соевый, никто кроме вас ******** гнилых не заикался даже что нужно повышать тарифы. Ето пока ваш покращувач життя вже сегодня Петька Мальдивский к власти не пролез все узнали что покращення будет только в Рошене и на Мальдивах. И ето твой Петька подарил Ахметову Обленерго и почти всю енергетику Украины под предлогом модернизации линий ЛЕП. А оказывается за 5 лет никто ничего и не модернизировал а только качал бабло с украинцев а теперь видители мы опять должны Петьке и Ахметову скинуться на модернизацию ЛЕП.
показати весь коментар
09.12.2020 15:47 Відповісти
слыш ты, терпила зедебильная, плати как положено по платежкам а то свет отключат и государству будет нечем платить за мой зеленый тариф. Понял меня хорошо, мразь?

Две статьи за 2009 и 2011 год, где вас терпил уже готовили к повышениям тарифов из-за убыточности и невозможности поднимать устаревшие фонды:
https://zn.ua/energy_market/tarifnye_tupiki_ukrainskoy_energetiki.html
http://svb.ua/news/tarifnaya-politika-v-energetike-kamen-pretknoveniya-dlya-vsei-ekonomiki
показати весь коментар
09.12.2020 17:23 Відповісти
надо создавать "ГО Потребитель" кучковаться, мы все потребители
порознь, даже в стаде, мы все блеющие овцы, мы никто, мы 0
маленькая, но организованная кучка нас ставит раком, стрижут
показати весь коментар
10.12.2020 10:14 Відповісти
"ГО Зедебилы" создавай
показати весь коментар
12.12.2020 19:49 Відповісти
а сама цена на квт для бытового потребителя неизменной сохранится надолго?
показати весь коментар
09.12.2020 15:10 Відповісти
нет, вырастет в два раза
показати весь коментар
09.12.2020 15:28 Відповісти
в генделях по селам, городкам надо объяснять, благодаря кому на закусь стало не хватать и показывать на солнечные панели
показати весь коментар
09.12.2020 17:54 Відповісти
иди объясняй, одним дебилом больше будет)))
показати весь коментар
09.12.2020 18:06 Відповісти
Ахметов продает експортирует електроенергию в ЕС, Беларашку и Молдову и окупированный крым по 95копеек/кВт. При етом ЕС нам закатывает истерику что електроенергия по 1,7грн/кВт для населения является убыточной.
Или ЕС требует дотировать *зеленую енергетику* Ахметова и КО, завышенную в 10 раз и в то же время требует отменить дотации самого бедного населения Украины.
Тоесть идет преднамеренное уничтожение украинского народа.
Вот такая вот математика.
показати весь коментар
09.12.2020 15:30 Відповісти
Прям бытовым потребителям по 95 копеек?
показати весь коментар
09.12.2020 15:32 Відповісти
и с чего ты взял, что зеленая энергия завышена в 10 раз? 4.27 грн сейчас всего-то за зеленый тариф. Ты скоро будешь платить так-же если не больше.
показати весь коментар
09.12.2020 15:35 Відповісти
И то, это для частных станций. Для промышленных всего-то 3.23 без налогов
показати весь коментар
09.12.2020 15:36 Відповісти
і який посередник буде зараховувати ці 6% як прибуток ?

кінцевому споживачу тариф на 6% не знижується..
показати весь коментар
09.12.2020 15:11 Відповісти
"Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике"/ Общая сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 600 млн грн. А денег в казне нет. "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20"./ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ К ним добавился Пинчук: понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно. / Ну при чём здесь Ахметов , Коломойский и Пинчук?
показати весь коментар
09.12.2020 15:40 Відповісти
Коломойский на схемах Геруса нагревается.
показати весь коментар
09.12.2020 15:41 Відповісти
"НКРЭКУ на 6% снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год" - пусть зелёные объяснят физический процесс передачи электроэнергии по проводам и как они достигли скорости света в этом деле.
показати весь коментар
09.12.2020 15:41 Відповісти
Обясните мне, как словосочетания ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ и РЫНОЧНАЯ ЦЕНА а так же ПРАВО ВЫБОРА, о котором нам столько сц***т в уши и Ахметов с Петей со своими *експертами* и Европа, вообще вяжутся в одно понятие у вас? Ето как Свободный Раб.
показати весь коментар
09.12.2020 18:05 Відповісти
Mykola Nikolaus

2 ч. ·

А коли ми вже розпочнемо сплачувати транспортування світла до вікон, звуку до вух, та сперматозоїдів до яйцеклітини?

А то якось замало платіжок маємо сплачувати…
показати весь коментар
09.12.2020 19:13 Відповісти
Mykola Nikolaus

20 ч. ·

За транспортування електрики у 2021му будемо сплачувати так само, як і за транспортування газу.
Цікаво, де ще у світі є подібний
nu
показати весь коментар
09.12.2020 19:14 Відповісти
 
 