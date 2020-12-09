НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік
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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), із січня 2021 року знизить тариф ПрАТ "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 6% (на 18,83 грн/МВт-год) порівняно з чинним у грудні - до 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ).
Таке рішення ухвалено за підсумками засідання 9 грудня. Раніше НКРЕКП планувала підвищити тариф на передачу до 324,81 грн/МВт, категорично проти виступали представники бізнесу і промисловості. Так, за словами представників галузевих асоціацій, збитки підприємців у 2020 році перевищили 100 мільярдів гривень, а високий тариф на передачу електроенергії змушує бізнес або скорочувати персонал, або знижувати обсяги виробництва, або й зовсім закриватися. Тому рішення про зниження тарифу вони оцінюють як зважене.
Таким чином, згідно з останніми уточненими матеріалами, найбільшу частку в структурі тарифу НЕК на передачу становлять витрати за спецзобов’язаннями щодо компенсації "зеленим" виробникам - 26 млрд 557,054 млн грн (частка - 65,02%), операційні витрати - 8 млрд 759,311 млн грн ( 21,45%), витрати з прибутку - 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), підтримка ДП "Гарантований покупець" - 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), фінансові витрати - 467,862 млн грн ( 1,15%). Обсяг передачі "Укренерго" на 2021 рік, згідно із затвердженим Міненерго прогнозним балансом, очікується в обсязі 138 млрд 959,7 млн кВт-год.
Будь ласка, зачекайте...
Занавес. ***** даже не нужно вводить в Украину войска. Мафия и бандиты при власти уничтожат украинцев и украинскую економику сами.
Две статьи за 2009 и 2011 год, где вас терпил уже готовили к повышениям тарифов из-за убыточности и невозможности поднимать устаревшие фонды:
https://zn.ua/energy_market/tarifnye_tupiki_ukrainskoy_energetiki.html
http://svb.ua/news/tarifnaya-politika-v-energetike-kamen-pretknoveniya-dlya-vsei-ekonomiki
порознь, даже в стаде, мы все блеющие овцы, мы никто, мы 0
маленькая, но организованная кучка нас ставит раком, стрижут
Или ЕС требует дотировать *зеленую енергетику* Ахметова и КО, завышенную в 10 раз и в то же время требует отменить дотации самого бедного населения Украины.
Тоесть идет преднамеренное уничтожение украинского народа.
Вот такая вот математика.
кінцевому споживачу тариф на 6% не знижується..
2 ч. ·
А коли ми вже розпочнемо сплачувати транспортування світла до вікон, звуку до вух, та сперматозоїдів до яйцеклітини?
А то якось замало платіжок маємо сплачувати…
20 ч. ·
За транспортування електрики у 2021му будемо сплачувати так само, як і за транспортування газу.
Цікаво, де ще у світі є подібний
nu