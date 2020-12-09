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НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

9 декабря 2020 НАБУ и ГУ БКОП СБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс. долл. США неправомерной выгоды председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отметили в ведомстве, предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тыс. долл. США.

Среди задержанных - и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицо-посредник в передаче неправомерной выгоды.

Действия лиц предварительно квалифицированы по ч.4 ст.369 ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко 01

По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс. долл. США главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Лица разоблачены 9 декабря 2020 г. во время передачи второго транша неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долл. США.

"Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастра на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП примут все необходимые действия, чтобы предотвратить такое воздействие.

НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко 02

Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с сентября 2020 года", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в НАБУ подчеркнули, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко 03
НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко 04
НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко 05
НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко 06
НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко 07
Фото: пресс-служба НАБУ
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Топ комментарии
+3
Пока не будет реформы судебной власти, до .изды эти дрозды! Завтра взяточники будут на своих местах еще и с компенсацией.
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09.12.2020 15:34
+2
Всі держконтори та інспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 15:01
+2
Та нахєра ви цю дурню показуєте.Хто це зараз на роботу гроші в пакетах заносить?Під замовлення заганяєте провокацію.
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09.12.2020 15:09
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Всі держконтори та інспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 15:01 Ответить
А приватні злодії,тобто саджать треба всіх. НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 4373
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09.12.2020 15:20 Ответить
Та нахєра ви цю дурню показуєте.Хто це зараз на роботу гроші в пакетах заносить?Під замовлення заганяєте провокацію.
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09.12.2020 15:09 Ответить
срочно звоните бенядиктовой..., она отмажет. НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко - Цензор.НЕТ 2450
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09.12.2020 15:12 Ответить
Зачем нам НАБУ погрязшее в беготне за 50 тыс, на Шулявском путипроводе миллиарды, на дорожном строителбстве миллиарды, на скрутках сотни миллиардов а они мелочь по карманам тырят, что им заниматься больше нечем. Ну и законы напринимали, пусть еще побегают за взяточниками за место в детский садик
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09.12.2020 15:20 Ответить
От вони там і бігають,де їм дозволяє влада,бо хто ж буде бігати проти вітру. НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 8923
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09.12.2020 15:23 Ответить
Раз 5 млн гектаров земли своровали- продать остальную. Срочно.По 200 000 гектаров в одни руки. Раз берут и дают взятки-наказание за них отменить.
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09.12.2020 15:21 Ответить
сбуфсб не хрен делать ! НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 4477
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09.12.2020 15:28 Ответить
Прошли мимо них, не предложили процент НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 6342
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09.12.2020 15:31 Ответить
Пока не будет реформы судебной власти, до .изды эти дрозды! Завтра взяточники будут на своих местах еще и с компенсацией.
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09.12.2020 15:34 Ответить
смешная надпись на куртке ГУ БКОЗ. каких КОЗ? больших? или белых?
кто эти названия или сокращения придумывает?? )
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09.12.2020 20:51 Ответить
 
 