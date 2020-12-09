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Полиция разоблачила более 14 тыс. коррупционных правонарушений в 2020 году

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полиция разоблачила более 14 тыс. коррупционных правонарушений в 2020 году

Сотрудники Национальной полиции в 2020 году обнаружили более 14 тыс. коррупционных правонарушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.

Отмечается, что в настоящее время сообщено о подозрении 2821 служащему.

"В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полицейские направили уголовные производства по 3180 криминальным коррупционным правонарушениям. Из них 176 были совершены в составе организованной группы и преступной организации. Сумма ущерба составляет более 2 миллиардов гривен. Сейчас обеспечено возмещение ущерба на сумму 774,5 миллиона гривен", - рассказали в полиции.

Отмечается, что больше всего уголовных коррупционных правонарушений, расследование которых уже закончено, совершенные в бюджетной сфере - 563.

Всего правоохранители закончили расследование по 1594 фактах коррупционных правонарушений по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, 193 - по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, 168 - по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК и других.

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А посадки и конфискации где?Дореформировались пля. Полиция разоблачила более 14 тыс. коррупционных правонарушений в 2020 году - Цензор.НЕТ 8065
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09.12.2020 17:30 Ответить
А ГПУктова, дала ход 44м
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09.12.2020 17:30 Ответить
На две (2) недели, общественных работ, всех!!!
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09.12.2020 17:41 Ответить
И получила 14 тысяч "благодарностей" за прикрытие.
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09.12.2020 18:16 Ответить
"Полиция разоблачила более 14 тыс. коррупционных правонарушений в 2020 году". Якщо не можеш побороти корупцію, мусиш її очолити - саме так діє поліція на Рівненщині. Відкрив 10 кримінальних справ щодо незаконного захоплення гаражів. Справа проста, дуже проста, усі факти вже встановив суд. Необхідно лише їх зібрати в одну папочку і передати в суд. Однак шість років поліція абсолютно нічого не робить. Думаю, у чому справа ! Став правозахисником. Почав писав в газети, робити конференції, маю 30 рішень суду про бездіяльність слідчого (тридцать) !!!.... І ніякої реакції влади. Абсолютно ! В радянські часи за анонімку могли посадити, а тут на рішення суду не звертають увагу ! Не держава а помийна яма. Звертався в СБУ, прокуратуру, службу внутрішніх розслідувань. Як тут оголошення, що проводиться конкурс на зайняття вакантних посад в Рівненській області. Даєш хабар 25 штук і ти начальник відділу, 500 тис. баксів - начальник поліції Рівного. Тут до мене дійшло значення КПК, КК і верховенства права. Чим ця історія закінчилась ? Тихенько , без преси, поміняли керівника поліції області. Тишком - нишком. Може ще й грамотою нагородили старого начальника і вручили мільйон гривень відпускних. І тут я думаю, це окремий злочинець, чи це вся організація злочинна ?
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09.12.2020 18:29 Ответить
Тысячегектарные лагеря переполнены осуждёнными коррупционерами.
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09.12.2020 19:39 Ответить
 
 