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Новости Общество
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дороги (2497) Устенко Олег (49)

"Велике будівництво" уберегло украинскую экономику от глубокого падения, – советник президента

Новости Цензор.НЕТ Общество

Советник президента Украины Олег Устенко во время выступления на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" заявил, что "Велике будівництво" спасло украинскую экономику от резкого падения в сравнении с другими европейскими странами.

 Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, масштабный инфраструктурный проект стал критически важной мерой стимуляции экономики в 2020 году, которая впоследствии обеспечит долговременное развитие и рост ВВП.

"Благодаря дополнительным государственным расходам, "Велике будівництво" уберегло украинскую экспортоориентированную экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год", – подчеркнул Устенко.

Также советник убежден, что дорожное строительство является важным аспектом по привлечению международных инвестиций и улучшению коммуникации Украины с Европой.

"Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия. Строительство дорог также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанных с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности", – заявил он.

Все это, по убеждению Устенко, будет способствовать росту ВВП, увеличение которого эксперт прогнозирует в районе 5%.

"Развитие концессии – дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", – подытожил советник.

Ранее эксперты заявили, что реализация Национальной программы "Велике будівництво" спасло Украину от большого падения ВВП. К такому выводу группа экспертов во главе с Михаилом Кухарем пришла после анализа антикризисных мер, реализуемых в Украине.
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Топ комментарии
+14
"Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента - Цензор.НЕТ 123
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10.12.2020 10:26
+10
ВВП уже вырос на 40%?
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10.12.2020 10:22
+8
Никогда, дегенераты зеленые, откаты не будут являться спасательным кругом для экономики. Да и спасать уже нечего. Тупой народ беднеет, ОПГ во главе с зеленским - обогащается. Но это логично. Процесс уже не откатить назад, дальше будет только хуже.
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10.12.2020 10:24
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Правила форума Совет форумчан
Гитлер тоже так считал! Но это подход начала 20-го века!
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10.12.2020 10:20 Ответить
ойй алень
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10.12.2020 11:00 Ответить
откуда они берут таких недалеких ушлепков !!!!!
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10.12.2020 11:03 Ответить
несомненно! а что, экономика еще есть здесь? если да, то в чем она проявляется? стоит обратить внимание на 129-е место в рейтинге стран. хуже папуасов
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10.12.2020 10:21 Ответить
Будівництво доріг ніяк не впливає на економіку, бо бітум і матеріали ми закуповуємо за кордоном! А якби ми будували дешеве житло, то тут ми б реально підняли економіку, бо будівництво житла один з найбільших споживачів металевої арматури і один з головних роботодавців України! Не то ми почали масово будувати - не то! Дороги важливі, але дешеве житло важливіше!
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10.12.2020 10:22 Ответить
все важливо, в економіці все збалансовано і все пов'язано
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10.12.2020 10:32 Ответить
Ігорьок, все про квартиру дешеву мрієш? 😊 Забудь! Відривайся від клави і йди працюй!
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10.12.2020 10:48 Ответить
Очередная глупость (от вас и от Устенко)!
Что дороги, что жилье, это скорее побочный продукт растущей экономики. Жилье массово строят, только когда на него растут цены, а цены на него растут, когда у людей появляются деньги, а деньги появляются когда растет экономика!!! С дорогами немного сложнее, но они они уж точно больше участвуют в экономике (как и любая инфраструктура) чем жилье
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10.12.2020 12:50 Ответить
PS само построенное жилье, никак не влияет на экономику, при самом строительстве, материалы разово произведены и деньги прекочевали из кармана покупателя в карман производителя материалов - все, на этом весь экономический процесс остановился
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10.12.2020 12:56 Ответить
Не погоджуюсь з Вами у Ваших оцінках. Що таке ремонт/будівництво доріг - разовий проект який нічого не додає економіці України. Так будуть їздити по нових дорогах, але і по старих дорогах вже їздили у тих самих напрямках і можна було розумними ремонтами доріг заміною по 100-200 метрів дорожного полотна підтримувати дорогу у працездатному стані. Дешеве житло це зовсім інший механізм який запускає ремонти, купівлю будівельних матеріалів, замовлення послуг, купівлю меблів, будівництво магазинів, створення робочих місць. Порівнювати будівництво дешевого житла з дорогами це порівнювати тепле з м'яким! Для держави будівництво дешевого житла вигідніше в рази ніж багатомільярдні інвестиції в дороги, які будуть знищені за 1-2 роки! Дешеве житло дасть потужний розвиток споживчім ринкам і економіці, дасть робочі місця і зменшить ціни на нерухомість на вторинному ринку, що добре повпливає на загально-економічну ситуацію в країні, люди перестануть купляти по 100 квартир, бо вони дешевшають і почнуть інвестувати в економіку, у виробництво!
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10.12.2020 13:20 Ответить
Прислiв.я щодо того,. що дурнi та дороги-двi найбiльшi негаразди у економiцi краiни, Вам вiдоме?
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10.12.2020 14:59 Ответить
ВВП уже вырос на 40%?
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10.12.2020 10:22 Ответить
на 11.2. Тільки не виріс, а впав.
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10.12.2020 10:41 Ответить
Отрицательный рост, *****. Как в братушек из-за поребрика
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10.12.2020 11:22 Ответить
Никогда, дегенераты зеленые, откаты не будут являться спасательным кругом для экономики. Да и спасать уже нечего. Тупой народ беднеет, ОПГ во главе с зеленским - обогащается. Но это логично. Процесс уже не откатить назад, дальше будет только хуже.
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10.12.2020 10:24 Ответить
"Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента - Цензор.НЕТ 123
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10.12.2020 10:26 Ответить
барыжный пустобрех, факты давай
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10.12.2020 11:02 Ответить
Не скиглы, или тебя в гугле забанили?
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10.12.2020 11:24 Ответить
мозги твои куриные забанили
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10.12.2020 13:21 Ответить
обеспечит долговременное развитие и рост ВВП.
"Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента - Цензор.НЕТ 4468
Это как есть только маргарин. Калорийность есть, жиры ... есть.
Зачем другая пища?
Перекос в распределении ресурсов, не лучшее для экономики.
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10.12.2020 10:27 Ответить
Той Устенко після епохи Зєлєнского радити буде лише свиням на пасовищі. Чоловік вбив своє майбутнє.
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10.12.2020 10:51 Ответить
цікаво в кого він на другій посаді працює ? в Бені ?
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10.12.2020 11:28 Ответить
Думаю, у мами на пів пенсії. 😊
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10.12.2020 12:49 Ответить
українська економіка це кишеня Зебені?
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10.12.2020 10:28 Ответить
Поэтому в бюджете теперь дыра в 200 ярдов, а в больницах дохнут люди в коридорах от ковида. Это результат "спасения".

Получите 8 тыс. гривен за убитый бизнес и распишитесь за дорогу в никуда.
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10.12.2020 10:30 Ответить
когда я слышу как говорит этот Устенко у меня мозги склеиваются и зубы болеть начинают! До чего он нудный и тошнопротивный!
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10.12.2020 10:34 Ответить
такого ти всім нам посадив на шию, 73/43%зебіл Mykhailo Stepanov....
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10.12.2020 10:40 Ответить
Ан Мур, аби ти в підлітковому віці не смоктала за рогом, а книжки читала то тобі б пішло на користь
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10.12.2020 17:30 Ответить
Зато любит деньги.
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10.12.2020 11:36 Ответить
Не знаю я где ети дороги они строят постоянно. Но в Киеве и вокруг Киева как были разбитые дороги так и остались.
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10.12.2020 10:34 Ответить
даже на киевской Кольцевой которую уже лет 20 ремонтируют на разворотах или развязках можно колеса поотрывать... о отсутствии развязок и постоянных пробках вообще молчу
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10.12.2020 10:37 Ответить
"Развитие концессии - дорог...."
***
Потрібно здати в концесію ідіотів
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10.12.2020 10:37 Ответить
А шо ж таке, що за 1,5роки жодної іноземної виробничої фірми в Україні не відкрилось? А чому з 2016/18рр. відкрилось 227? Вродь тоді було будівництво, але невелике...
Мож, дороги для інвесторів - не головне?
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10.12.2020 10:38 Ответить
это точно .а чьи фирмы учавствовали в расспиле этих денег ?
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10.12.2020 10:42 Ответить
Странно только то, что целая Страна, еще недавно гордая и независимая, дает себя иметь кучке жалких путинских клоунов! "Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента - Цензор.НЕТ 1473
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10.12.2020 10:43 Ответить
Для правильного понимания общей системы лжи которую режим Зеленского использует по данному вопросу, сразу разъясним - никакой программы Зеленского "Велике будівництво" в реальности не существует вообще.
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
...

За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення". ...

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта и ремонта поддержания дорог в 2020 году, выросла до 10,29 млн грн, что на 83,4% больше, чем в 2019 году.
При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
На все это из бюджета выделено 32,456 млрд гривен. Учитывая задолженность Укравтодора перед поставщиками, рабочими и подрядчиками в размере на 01.12.2020 г. в 4,111 млрд. гривен можно определенно констатировать что общий объем хищений составил около 7-8 млрд гривен.
Укравтодор - это курица несущая золотые яйца для Зеленского.
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10.12.2020 10:47 Ответить
Швидше так. Ви обрушиви всі галузі економіки, ради "великого крадівництва".
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10.12.2020 10:56 Ответить
Экономику бубачкиного тестя и своих карманов они точно уберегли. Глянем на эти дороги весной.
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10.12.2020 11:01 Ответить
Списдить 35 млрд из короновирусного фонда и закатать эти деньги асфальт - это они называют спасти экономику?! Походу интеллектуальный локдаун набирает обороты в зеМанде.
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10.12.2020 11:10 Ответить
Українську економіку чи турецькі компанії?
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10.12.2020 11:35 Ответить
і чим воно уберегло якщо основні будівники це або турецькі або китайські. Шо їм заборонили гроші виводити в свої країни? ))) Ну так ляпають, що краще б мовчали.
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10.12.2020 11:49 Ответить
Не удивлюсь, если последуют заявления, что КОВИД-19 способствовал совершению системы здравоохранения и экономичному росту в сфере ритуальных услуг.
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10.12.2020 12:06 Ответить
А я лічно счітаю,шо нашу економіку від падєнія спасли очєнь чєловєчниє і мудриє посланія нашего прєзідєнта,воплощониє в єво єженєдєльних роліках...В ніх він очєнь доступно об"ясняв народу,як єму нада поступать в тєх ілі іних сітуяйциях і указивав путі свєтлово будущево...Ще як би він записивав ролікі под акомпонімєнт ігри на роялю то било би ваабщє...
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10.12.2020 12:41 Ответить
Как пистит, шельма.. как пистит !!!!
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10.12.2020 13:23 Ответить
ясно-понятно... наразі падіння ...не глибоке. ага.
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10.12.2020 14:44 Ответить
Програму "Великого будiвництва" за цей рiк виконано! На свiжому повiтрi можна працювати. не зажаючи на ковид. Без дорiг нiякоi економiки не розбудувати. Хаяти цю програму можуть тiльки вороги Украiни.
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10.12.2020 15:08 Ответить
Офис ЗЕ и шарашка Шмігаля гребли бабло не лопатой, а веслом. Тепер хватить не тільки онукам.
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10.12.2020 17:51 Ответить
 
 