"Велике будівництво" уберегло украинскую экономику от глубокого падения, – советник президента
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Советник президента Украины Олег Устенко во время выступления на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" заявил, что "Велике будівництво" спасло украинскую экономику от резкого падения в сравнении с другими европейскими странами.
Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, масштабный инфраструктурный проект стал критически важной мерой стимуляции экономики в 2020 году, которая впоследствии обеспечит долговременное развитие и рост ВВП.
"Благодаря дополнительным государственным расходам, "Велике будівництво" уберегло украинскую экспортоориентированную экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год", – подчеркнул Устенко.
Также советник убежден, что дорожное строительство является важным аспектом по привлечению международных инвестиций и улучшению коммуникации Украины с Европой.
"Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия. Строительство дорог также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанных с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности", – заявил он.
Все это, по убеждению Устенко, будет способствовать росту ВВП, увеличение которого эксперт прогнозирует в районе 5%.
"Развитие концессии – дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", – подытожил советник.
Ранее эксперты заявили, что реализация Национальной программы "Велике будівництво" спасло Украину от большого падения ВВП. К такому выводу группа экспертов во главе с Михаилом Кухарем пришла после анализа антикризисных мер, реализуемых в Украине.
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Что дороги, что жилье, это скорее побочный продукт растущей экономики. Жилье массово строят, только когда на него растут цены, а цены на него растут, когда у людей появляются деньги, а деньги появляются когда растет экономика!!! С дорогами немного сложнее, но они они уж точно больше участвуют в экономике (как и любая инфраструктура) чем жилье
Это как есть только маргарин. Калорийность есть, жиры ... есть.
Зачем другая пища?
Перекос в распределении ресурсов, не лучшее для экономики.
Получите 8 тыс. гривен за убитый бизнес и распишитесь за дорогу в никуда.
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Потрібно здати в концесію ідіотів
Мож, дороги для інвесторів - не головне?
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
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За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення". ...
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта и ремонта поддержания дорог в 2020 году, выросла до 10,29 млн грн, что на 83,4% больше, чем в 2019 году.
При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
На все это из бюджета выделено 32,456 млрд гривен. Учитывая задолженность Укравтодора перед поставщиками, рабочими и подрядчиками в размере на 01.12.2020 г. в 4,111 млрд. гривен можно определенно констатировать что общий объем хищений составил около 7-8 млрд гривен.
Укравтодор - это курица несущая золотые яйца для Зеленского.