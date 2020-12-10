"Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента
Радник президента України Олег Устенко під час виступу на форумі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі" заявив, що "Велике будівництво" врятувало українську економіку від різкого падіння порівняно з іншими європейськими країнами.
Про це інформує УНІАН.
За його словами, масштабний інфраструктурний проєкт став критично важливою мірою стимуляції економіки в 2020 році, яка надалі забезпечить довготривалий розвиток разом зі зростанням ВВП.
"Завдяки додатковим державним витратам "Велике будівництво" вберегло українську експортоорієнтовану економіку від більш стрімкого і глибокого падіння в кризовий 2020 рік", – наголосив Устенко.
Також радник переконаний, що дорожнє будівництво є важливим аспектом щодо залучення міжнародних інвестицій та поліпшення комунікації України з Європою.
"Коли є земля, можна поставити завод, але немає належної мережі інфраструктури. В умовах, коли конкуренція за інвестиційний ресурс зростає, Україна повинна запропонувати інвестору додаткові умови. Будівництво доріг також є вирішенням численних питань у довгостроковій перспективі, пов'язаних із міжнародною комунікацією, оскільки Україна має транзитні можливості", – заявив він.
Все це, на переконання Устенка, сприятиме зростанню ВВП, рівень якого експерт прогнозує в районі 5%.
"Розвиток концесії – доріг та інфраструктури – може давати позитивний ефект у довгостроковій перспективі й необхідний економічний ріст, завдяки якому ВВП повинен досягти позначки в 5%", – підсумував радник.
Раніше експерти заявили, що реалізація Національної програми "Велике будівництво" врятувала Україну від значного падіння ВВП. До такого висновку група експертів на чолі з Михайлом Кухарем дійшла після аналізу антикризових заходів, що реалізуються в Україні.
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Что дороги, что жилье, это скорее побочный продукт растущей экономики. Жилье массово строят, только когда на него растут цены, а цены на него растут, когда у людей появляются деньги, а деньги появляются когда растет экономика!!! С дорогами немного сложнее, но они они уж точно больше участвуют в экономике (как и любая инфраструктура) чем жилье
Это как есть только маргарин. Калорийность есть, жиры ... есть.
Зачем другая пища?
Перекос в распределении ресурсов, не лучшее для экономики.
Получите 8 тыс. гривен за убитый бизнес и распишитесь за дорогу в никуда.
***
Потрібно здати в концесію ідіотів
Мож, дороги для інвесторів - не головне?
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
...
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення". ...
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта и ремонта поддержания дорог в 2020 году, выросла до 10,29 млн грн, что на 83,4% больше, чем в 2019 году.
При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
На все это из бюджета выделено 32,456 млрд гривен. Учитывая задолженность Укравтодора перед поставщиками, рабочими и подрядчиками в размере на 01.12.2020 г. в 4,111 млрд. гривен можно определенно констатировать что общий объем хищений составил около 7-8 млрд гривен.
Укравтодор - это курица несущая золотые яйца для Зеленского.