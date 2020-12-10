"Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента

Радник президента України Олег Устенко під час виступу на форумі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі" заявив, що "Велике будівництво" врятувало українську економіку від різкого падіння порівняно з іншими європейськими країнами.

Про це інформує УНІАН.

За його словами, масштабний інфраструктурний проєкт став критично важливою мірою стимуляції економіки в 2020 році, яка надалі забезпечить довготривалий розвиток разом зі зростанням ВВП.

"Завдяки додатковим державним витратам "Велике будівництво" вберегло українську експортоорієнтовану економіку від більш стрімкого і глибокого падіння в кризовий 2020 рік", – наголосив Устенко.

Також радник переконаний, що дорожнє будівництво є важливим аспектом щодо залучення міжнародних інвестицій та поліпшення комунікації України з Європою.

"Коли є земля, можна поставити завод, але немає належної мережі інфраструктури. В умовах, коли конкуренція за інвестиційний ресурс зростає, Україна повинна запропонувати інвестору додаткові умови. Будівництво доріг також є вирішенням численних питань у довгостроковій перспективі, пов'язаних із міжнародною комунікацією, оскільки Україна має транзитні можливості", – заявив він.

Все це, на переконання Устенка, сприятиме зростанню ВВП, рівень якого експерт прогнозує в районі 5%.

"Розвиток концесії – доріг та інфраструктури – може давати позитивний ефект у довгостроковій перспективі й необхідний економічний ріст, завдяки якому ВВП повинен досягти позначки в 5%", – підсумував радник.

Раніше експерти заявили, що реалізація Національної програми "Велике будівництво" врятувала Україну від значного падіння ВВП. До такого висновку група експертів на чолі з Михайлом Кухарем дійшла після аналізу антикризових заходів, що реалізуються в Україні.