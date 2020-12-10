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Умер генерал-лейтенант ВСУ, глава администрации Госспецслужбы транспорта Мальков, - Минобороны

Умер генерал-лейтенант ВСУ, глава администрации Госспецслужбы транспорта Мальков, - Минобороны

Сегодня, 10 декабря, ушел из жизни генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны. 

С ним связаны и ассоциируются развитие и успехи службы. Настоящий офицер, порядочный и честный человек. Министр обороны Украины, руководство и коллектив Министерства, личный состав Государственной специальной службы транспорта и Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Ивановича", - подчеркивается в сообщении.

Умер генерал-лейтенант ВСУ, глава администрации Госспецслужбы транспорта Мальков, - Минобороны 01
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Автор: 

Минобороны (9306) смерть (9215)


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