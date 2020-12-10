Умер генерал-лейтенант ВСУ, глава администрации Госспецслужбы транспорта Мальков, - Минобороны
Сегодня, 10 декабря, ушел из жизни генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
С ним связаны и ассоциируются развитие и успехи службы. Настоящий офицер, порядочный и честный человек. Министр обороны Украины, руководство и коллектив Министерства, личный состав Государственной специальной службы транспорта и Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Ивановича", - подчеркивается в сообщении.
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