Помер генерал-лейтенант ЗСУ, глава адміністрації Держспецслужби транспорту Мальков, - Міноборони

Сьогодні, 10 грудня, пішов з життя генерал-лейтенант Збройних Сил України, глава Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

"З ним пов'язані й асоціюються розвиток і успіхи служби. Справжній офіцер, порядна і чесна людина. Міністр оборони України, керівництво та колектив Міністерства, особовий склад Державної спеціальної служби транспорту та Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Івановича", - підкреслюється в повідомленні.







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