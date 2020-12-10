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Помер генерал-лейтенант ЗСУ, глава адміністрації Держспецслужби транспорту Мальков, - Міноборони
Сьогодні, 10 грудня, пішов з життя генерал-лейтенант Збройних Сил України, глава Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
"З ним пов'язані й асоціюються розвиток і успіхи служби. Справжній офіцер, порядна і чесна людина. Міністр оборони України, керівництво та колектив Міністерства, особовий склад Державної спеціальної служби транспорту та Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Івановича", - підкреслюється в повідомленні.
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