Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко

Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, дополнительно к тем "оранжевым ограничениям", которые действовали и продолжают действовать, правительство приняло решение об обновлении правил работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.

"Также запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в заведениях общественного питания", - сказал главный санврач.

Ляшко добавил, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.

"Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет. Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса", - объяснил санврач.

Ляшко отметил, что после 8 января все это запрещается и начнут действовать совсем другие ограничения. Школы не будут работать - работают дистанционно или каникулы. Студенты также на дистанционном обучении или каникулах. Детские сады продолжают работать.

По его словам, все эти меры вводятся, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

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