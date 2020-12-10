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Новости Коронавирус и карантин
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Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко

Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко

Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, дополнительно к тем "оранжевым ограничениям", которые действовали и продолжают действовать, правительство приняло решение об обновлении правил работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.

"Также запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в заведениях общественного питания", - сказал главный санврач.

Ляшко добавил, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.

"Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет. Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса", - объяснил санврач.

Ляшко отметил, что после 8 января все это запрещается и начнут действовать совсем другие ограничения. Школы не будут работать - работают дистанционно или каникулы. Студенты также на дистанционном обучении или каникулах. Детские сады продолжают работать.

По его словам, все эти меры вводятся, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Также читайте: Здоровое питание, теплые туалеты и обеспечение транспортом: с 1 января в силу вступает новый санитарный регламент в школах. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2583
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10.12.2020 13:30
+5
вот купите торт для зебилов и сидите дома .

Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4077
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10.12.2020 13:23
+4
Головне що концерт кв.95 відбудеться за будь-якої пандемії !!)))
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10.12.2020 13:31
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вот купите торт для зебилов и сидите дома .

Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4077
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10.12.2020 13:23 Ответить
В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина (с)
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10.12.2020 14:15 Ответить
хлебного не пробовал...у нас виноградного достаточно
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10.12.2020 14:36 Ответить
А брагу для самогонки, из зерна, делал? Так это и есть "зелено вино"... (Брага из ржаного солода - зеленоватого цвета...).
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10.12.2020 15:54 Ответить
не,не делал.как то раз в забайкалье из изюма делал
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10.12.2020 16:53 Ответить
Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. Но если не класть главного - муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.*
В гастрономе:
- Мне пожалуйста сок пшеничный, только без мякоти!
- Чего?
- Что чего? Водку давай!
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10.12.2020 16:59 Ответить
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10.12.2020 17:08 Ответить
Встречаются в «глубинке» России, под листом лопуха, два комара. Поздоровались. Один другому говорит:
- С праздником тебя! Приглашаю тебя на пикник!
- А что за праздник?!
- Ну, как, «Что за праздник?!» Как всегда, «День гранёного стакана»…
- А пикник где и когда?
- Да прямо сейчас. Тут, неподалёку, пьяный мужик в канаве спит. Полетели, «побухаем»…
(Для справки - кровь пьют только самки комаров. Самцы питаются соком растений. Однако, для анекдота это неважно). ecial-character:line-break'>
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10.12.2020 18:22 Ответить
А как же новогоднии корпоративы и день Милиции?
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10.12.2020 13:28 Ответить
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2583
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10.12.2020 13:30 Ответить
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7055
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10.12.2020 13:35 Ответить
Ибо ОНИ твари!!!
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10.12.2020 13:37 Ответить
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 993
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10.12.2020 13:43 Ответить
Головне що концерт кв.95 відбудеться за будь-якої пандемії !!)))
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10.12.2020 13:31 Ответить
Вопрос: а почему эти твари из 95 кв. не заразятся и не передохнут?
Думаю, что удавятся они все своими 30-тью серебрениками, и поделом!
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10.12.2020 13:41 Ответить
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7780
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10.12.2020 14:40 Ответить
 
 