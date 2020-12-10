Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко
Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, дополнительно к тем "оранжевым ограничениям", которые действовали и продолжают действовать, правительство приняло решение об обновлении правил работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.
"Также запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в заведениях общественного питания", - сказал главный санврач.
Ляшко добавил, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.
"Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет. Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса", - объяснил санврач.
Ляшко отметил, что после 8 января все это запрещается и начнут действовать совсем другие ограничения. Школы не будут работать - работают дистанционно или каникулы. Студенты также на дистанционном обучении или каникулах. Детские сады продолжают работать.
По его словам, все эти меры вводятся, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса.
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Думаю, что удавятся они все своими 30-тью серебрениками, и поделом!