Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко

Ресторани і заклади громадського харчування працюють до 23 годин, але є умова: до 22 має відбутися замовлення і розрахунок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, додатково до тих помаранчевих обмежень, які діяли й продовжують діяти, уряд ухвалив рішення про оновлення правил роботи церков, театрів, кінотеатрів, музеїв.

"Також заборонене проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування", – сказав він.

Ляшко додав, що до 8 січня музеї, кінотеатри, церкви, театри, концертні зали мають працювати з певними обмеженнями.

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"Ресторани та заклади громадського харчування працюють до 23 години, але є умова: до 22 повинно відбутись замовлення і розрахунок. Касові апарати не повинні працювати після 22 години вечора. Також у школах і дитячих садочках дозволено проводити новорічні ялинки, але тільки в межах однієї групи або одного класу".

Ляшко наголосив, що після 8 січня все це забороняється і почнуть діяти зовсім інші умови. Школи не працюватимуть – працюють дистанційно або канікули. Студенти також на дистанційному навчанні або канікулах. Дитячі садочки продовжують працювати.

За його словами, всі ці заходи запроваджуються, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров’я через пандемію коронавірусу.