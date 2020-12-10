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Новини Коронавірус і карантин
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Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко

Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко

Ресторани і заклади громадського харчування працюють до 23 годин, але є умова: до 22 має відбутися замовлення і розрахунок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, додатково до тих помаранчевих обмежень, які діяли й продовжують діяти, уряд ухвалив рішення про оновлення правил роботи церков, театрів, кінотеатрів, музеїв.

"Також заборонене проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування", – сказав він.

Ляшко додав, що до 8 січня музеї, кінотеатри, церкви, театри, концертні зали мають працювати з певними обмеженнями.

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"Ресторани та заклади громадського харчування працюють до 23 години, але є умова: до 22 повинно відбутись замовлення і розрахунок. Касові апарати не повинні працювати після 22 години вечора. Також у школах і дитячих садочках дозволено проводити новорічні ялинки, але тільки в межах однієї групи або одного класу".

Ляшко наголосив, що після 8 січня все це забороняється і почнуть діяти зовсім інші умови. Школи не працюватимуть – працюють дистанційно або канікули. Студенти також на дистанційному навчанні або канікулах. Дитячі садочки продовжують працювати.

За його словами, всі ці заходи запроваджуються, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров’я через пандемію коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) ресторани (334) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2583
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10.12.2020 13:30
+5
вот купите торт для зебилов и сидите дома .

Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4077
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10.12.2020 13:23
+4
Головне що концерт кв.95 відбудеться за будь-якої пандемії !!)))
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10.12.2020 13:31
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вот купите торт для зебилов и сидите дома .

Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4077
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10.12.2020 13:23 Відповісти
В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина (с)
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10.12.2020 14:15 Відповісти
хлебного не пробовал...у нас виноградного достаточно
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10.12.2020 14:36 Відповісти
А брагу для самогонки, из зерна, делал? Так это и есть "зелено вино"... (Брага из ржаного солода - зеленоватого цвета...).
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10.12.2020 15:54 Відповісти
не,не делал.как то раз в забайкалье из изюма делал
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10.12.2020 16:53 Відповісти
Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. Но если не класть главного - муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.*
В гастрономе:
- Мне пожалуйста сок пшеничный, только без мякоти!
- Чего?
- Что чего? Водку давай!
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10.12.2020 16:59 Відповісти
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10.12.2020 17:08 Відповісти
Встречаются в «глубинке» России, под листом лопуха, два комара. Поздоровались. Один другому говорит:
- С праздником тебя! Приглашаю тебя на пикник!
- А что за праздник?!
- Ну, как, «Что за праздник?!» Как всегда, «День гранёного стакана»…
- А пикник где и когда?
- Да прямо сейчас. Тут, неподалёку, пьяный мужик в канаве спит. Полетели, «побухаем»…
(Для справки - кровь пьют только самки комаров. Самцы питаются соком растений. Однако, для анекдота это неважно). ecial-character:line-break'>
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10.12.2020 18:22 Відповісти
А как же новогоднии корпоративы и день Милиции?
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10.12.2020 13:28 Відповісти
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2583
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10.12.2020 13:30 Відповісти
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7055
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10.12.2020 13:35 Відповісти
Ибо ОНИ твари!!!
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10.12.2020 13:37 Відповісти
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 993
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10.12.2020 13:43 Відповісти
Головне що концерт кв.95 відбудеться за будь-якої пандемії !!)))
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10.12.2020 13:31 Відповісти
Вопрос: а почему эти твари из 95 кв. не заразятся и не передохнут?
Думаю, что удавятся они все своими 30-тью серебрениками, и поделом!
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10.12.2020 13:41 Відповісти
Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7780
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10.12.2020 14:40 Відповісти
 
 