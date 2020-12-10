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Николаевский облсовет возглавила представительница "Слуги Народа" Замазеева

Николаевский облсовет возглавила представительница

Депутаты Николаевского облсовета выбрали представительницу "Слуги народа" Анну Замазееву главой облсовета.

Об этом сообщает партия в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ее кандидатуру поддержали 52 депутата во время сессии облсовета.

"Я пошла в Николаевский областной совет потому, что хочу изменить существующее положение Николаевщины к лучшему. Нам нужно привлекать инвестиции. Мною были проведены переговоры с представителями крупных иностранных и украинских финансово-промышленных групп, которые заинтересованы в инвестициях в Николаевскую область. Но существует немало препятствий. Наша задача - убрать все барьеры. Создать еще более комфортные условия для привлечения инвестиций", - сказала новая руководительница.

В "Слуге народа" отметили, что Замазеева - кандидат экономических наук, председатель правления "Всеукраинской ассоциации финансовых компаний", имеет опыт в создании бизнес-структур.

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Автор: 

Николаевская область (2116) облсовет (538) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+13
Чей сосна?
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10.12.2020 13:23
+8
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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10.12.2020 13:26
+3
" Создать еще более комфортные условия для привлечения инвестиций", - сказала новая руководительница."

Західні інвестори вже не витримають !більш комфортних" умов від зЕбізянської влади.
Чи ви на кацапських розраховуєте?
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10.12.2020 13:26
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Чей сосна?
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10.12.2020 13:23 Ответить
Корабёлов !!))
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10.12.2020 13:25 Ответить
правильный вопрос: чьих сосна?
(выскалзался, понимаешь ли, монополист)
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10.12.2020 13:31 Ответить
сосна зелених і її коаліції в облраді.
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10.12.2020 15:57 Ответить
Ганьба корабёлам !!!))
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10.12.2020 13:24 Ответить
" Создать еще более комфортные условия для привлечения инвестиций", - сказала новая руководительница."

Західні інвестори вже не витримають !більш комфортних" умов від зЕбізянської влади.
Чи ви на кацапських розраховуєте?
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10.12.2020 13:26 Ответить
На Новінських !!)))
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10.12.2020 13:27 Ответить
Так оманські інвестори всі ніші заповнили, куди вже там іншим інвесторам втиснутися.
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10.12.2020 14:23 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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10.12.2020 13:26 Ответить
Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним (Салтыков-Щедрин М.Е.)
.... особенно умилило имеет опыт
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10.12.2020 13:28 Ответить
Класна сосна, якраз під свята)))
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10.12.2020 13:32 Ответить
соснище !
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10.12.2020 13:37 Ответить
Вот как с такими назначениями Украине догнать весь ушедший на 50 лет вперед мир? В США Президенту 78 годков - опытный,много знающий уважаемый в мире...Знания,практика и личный опыт - а потом должность. В Украине чей СОСНА -и должность...Как в Чернигоской области - ЖОНА МИНИСТРА ОБОРОНЫ - да еще и БЕРЕМЕННАЯ....Но ГЛАВНАЯ ПО ОБЛАСТИ...Как просто в Укране попасть на высокую должность...Лично я считаю что вот это главная проблема в Украине,а не коррупция - отсутсвие адекватых людей на руководящих должностях - начиная с Президента страны....
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10.12.2020 13:38 Ответить
Воно схоже як в природі, бур*ян(якщо його не прополювати) завжди витісняє культурну рослину.
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10.12.2020 14:27 Ответить
Звiдкiля стiльки негативу,. упередженостi та прямих образ на адресу жiнки? Головне, що вона фахiвець та мае довiру вiд людей. Коли вже буде в нас культура ведення дiскусiй?
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10.12.2020 14:33 Ответить
Запросіть цього "хвахівця" до Туманного Альбіону після її сороміцього звільнення...
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10.12.2020 16:09 Ответить
хто фахівець, де фахівець -зАмАзЄЄвА фахівець, ну не смішно.
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10.12.2020 18:16 Ответить
Гадаю, що миколавцi добре подумали,приймаючи свое рiшення.Людина за фахом економicт, мае
досвiд науково iта практичноi роботи, в тому числi, на керiвних посадах. Незрозумiло, звiдкiля стiльки негативу, упередженостi та прямих образ у постах? Мабуть тому, що жiнка, та ще й висунута вiд СН? Але нiяко особистоi «зеленоi» iдеологii не icнye, панове! Украiна потребуе змiн I той, хто це розумiе не може бути осторонь полiтичного процесу! Тому, наприклад, Юрiй Бутусов, розглядае можливicть прийти у МО.
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10.12.2020 15:13 Ответить
про які ти зміни говориш, тим більш кацапи.
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10.12.2020 18:17 Ответить
Ашо она может рекламировать?
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10.12.2020 17:17 Ответить
Так и зеля имеет высшее образование. А кто там от СН пришел во власть из адекватных? Если не сосна, то тот кто пилит эту сосну. А зелёная идеология существует - "Дебилам всё - патриотам тюрьмы!"
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10.12.2020 18:19 Ответить
 
 