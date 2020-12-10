Николаевский облсовет возглавила представительница "Слуги Народа" Замазеева

Депутаты Николаевского облсовета выбрали представительницу "Слуги народа" Анну Замазееву главой облсовета.

Об этом сообщает партия в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ее кандидатуру поддержали 52 депутата во время сессии облсовета.

"Я пошла в Николаевский областной совет потому, что хочу изменить существующее положение Николаевщины к лучшему. Нам нужно привлекать инвестиции. Мною были проведены переговоры с представителями крупных иностранных и украинских финансово-промышленных групп, которые заинтересованы в инвестициях в Николаевскую область. Но существует немало препятствий. Наша задача - убрать все барьеры. Создать еще более комфортные условия для привлечения инвестиций", - сказала новая руководительница.

В "Слуге народа" отметили, что Замазеева - кандидат экономических наук, председатель правления "Всеукраинской ассоциации финансовых компаний", имеет опыт в создании бизнес-структур.

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