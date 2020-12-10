Николаевский облсовет возглавила представительница "Слуги Народа" Замазеева
Депутаты Николаевского облсовета выбрали представительницу "Слуги народа" Анну Замазееву главой облсовета.
Об этом сообщает партия в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ее кандидатуру поддержали 52 депутата во время сессии облсовета.
"Я пошла в Николаевский областной совет потому, что хочу изменить существующее положение Николаевщины к лучшему. Нам нужно привлекать инвестиции. Мною были проведены переговоры с представителями крупных иностранных и украинских финансово-промышленных групп, которые заинтересованы в инвестициях в Николаевскую область. Но существует немало препятствий. Наша задача - убрать все барьеры. Создать еще более комфортные условия для привлечения инвестиций", - сказала новая руководительница.
В "Слуге народа" отметили, что Замазеева - кандидат экономических наук, председатель правления "Всеукраинской ассоциации финансовых компаний", имеет опыт в создании бизнес-структур.
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(выскалзался, понимаешь ли, монополист)
Західні інвестори вже не витримають !більш комфортних" умов від зЕбізянської влади.
Чи ви на кацапських розраховуєте?
.... особенно умилило имеет опыт
досвiд науково iта практичноi роботи, в тому числi, на керiвних посадах. Незрозумiло, звiдкiля стiльки негативу, упередженостi та прямих образ у постах? Мабуть тому, що жiнка, та ще й висунута вiд СН? Але нiяко особистоi «зеленоi» iдеологii не icнye, панове! Украiна потребуе змiн I той, хто це розумiе не може бути осторонь полiтичного процесу! Тому, наприклад, Юрiй Бутусов, розглядае можливicть прийти у МО.