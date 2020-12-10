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Миколаївську облраду очолила представниця "Слуги народу" Замазеєва

Миколаївську облраду очолила представниця

Депутати Миколаївської облради обрали представницю "Слуги народу" Анну Замазеєву головою області.

Про це повідомляє партія в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що її кандидатуру підтримали 52 депутати під час сесії облради.

"Я пішла в Миколаївську обласну раду тому, що хочу змінити існуючий стан Миколаївщини на краще. Нам потрібно залучати інвестиції. Мною були проведені переговори з представниками великих іноземних та українських фінансово-промислових груп, які зацікавлені в інвестиціях у Миколаївську область. Але існує чимало перешкод. Наше завдання - прибрати всі бар'єри. Створити ще більш комфортні умови для залучення інвестицій", - сказала нова керівниця.

У "Слузі народу" зазначили, що Замазеєва - кандидат економічних наук, голова правління "Всеукраїнської асоціації фінансових компаній", має досвід у створенні бізнес-структур.

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Миколаївська область (2265) облрада (283) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+13
Чей сосна?
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10.12.2020 13:23
+8
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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10.12.2020 13:26
+3
" Создать еще более комфортные условия для привлечения инвестиций", - сказала новая руководительница."

Західні інвестори вже не витримають !більш комфортних" умов від зЕбізянської влади.
Чи ви на кацапських розраховуєте?
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10.12.2020 13:26
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Чей сосна?
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10.12.2020 13:23 Відповісти
Корабёлов !!))
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10.12.2020 13:25 Відповісти
правильный вопрос: чьих сосна?
(выскалзался, понимаешь ли, монополист)
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10.12.2020 13:31 Відповісти
сосна зелених і її коаліції в облраді.
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10.12.2020 15:57 Відповісти
Ганьба корабёлам !!!))
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10.12.2020 13:24 Відповісти
" Создать еще более комфортные условия для привлечения инвестиций", - сказала новая руководительница."

Західні інвестори вже не витримають !більш комфортних" умов від зЕбізянської влади.
Чи ви на кацапських розраховуєте?
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10.12.2020 13:26 Відповісти
На Новінських !!)))
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10.12.2020 13:27 Відповісти
Так оманські інвестори всі ніші заповнили, куди вже там іншим інвесторам втиснутися.
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10.12.2020 14:23 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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10.12.2020 13:26 Відповісти
Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним (Салтыков-Щедрин М.Е.)
.... особенно умилило имеет опыт
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10.12.2020 13:28 Відповісти
Класна сосна, якраз під свята)))
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10.12.2020 13:32 Відповісти
соснище !
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10.12.2020 13:37 Відповісти
Вот как с такими назначениями Украине догнать весь ушедший на 50 лет вперед мир? В США Президенту 78 годков - опытный,много знающий уважаемый в мире...Знания,практика и личный опыт - а потом должность. В Украине чей СОСНА -и должность...Как в Чернигоской области - ЖОНА МИНИСТРА ОБОРОНЫ - да еще и БЕРЕМЕННАЯ....Но ГЛАВНАЯ ПО ОБЛАСТИ...Как просто в Укране попасть на высокую должность...Лично я считаю что вот это главная проблема в Украине,а не коррупция - отсутсвие адекватых людей на руководящих должностях - начиная с Президента страны....
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10.12.2020 13:38 Відповісти
Воно схоже як в природі, бур*ян(якщо його не прополювати) завжди витісняє культурну рослину.
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10.12.2020 14:27 Відповісти
Звiдкiля стiльки негативу,. упередженостi та прямих образ на адресу жiнки? Головне, що вона фахiвець та мае довiру вiд людей. Коли вже буде в нас культура ведення дiскусiй?
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10.12.2020 14:33 Відповісти
Запросіть цього "хвахівця" до Туманного Альбіону після її сороміцього звільнення...
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10.12.2020 16:09 Відповісти
хто фахівець, де фахівець -зАмАзЄЄвА фахівець, ну не смішно.
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10.12.2020 18:16 Відповісти
Гадаю, що миколавцi добре подумали,приймаючи свое рiшення.Людина за фахом економicт, мае
досвiд науково iта практичноi роботи, в тому числi, на керiвних посадах. Незрозумiло, звiдкiля стiльки негативу, упередженостi та прямих образ у постах? Мабуть тому, що жiнка, та ще й висунута вiд СН? Але нiяко особистоi «зеленоi» iдеологii не icнye, панове! Украiна потребуе змiн I той, хто це розумiе не може бути осторонь полiтичного процесу! Тому, наприклад, Юрiй Бутусов, розглядае можливicть прийти у МО.
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10.12.2020 15:13 Відповісти
про які ти зміни говориш, тим більш кацапи.
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10.12.2020 18:17 Відповісти
Ашо она может рекламировать?
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10.12.2020 17:17 Відповісти
Так и зеля имеет высшее образование. А кто там от СН пришел во власть из адекватных? Если не сосна, то тот кто пилит эту сосну. А зелёная идеология существует - "Дебилам всё - патриотам тюрьмы!"
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10.12.2020 18:19 Відповісти
 
 