Миколаївську облраду очолила представниця "Слуги народу" Замазеєва

Депутати Миколаївської облради обрали представницю "Слуги народу" Анну Замазеєву головою області.

Про це повідомляє партія в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що її кандидатуру підтримали 52 депутати під час сесії облради.

"Я пішла в Миколаївську обласну раду тому, що хочу змінити існуючий стан Миколаївщини на краще. Нам потрібно залучати інвестиції. Мною були проведені переговори з представниками великих іноземних та українських фінансово-промислових груп, які зацікавлені в інвестиціях у Миколаївську область. Але існує чимало перешкод. Наше завдання - прибрати всі бар'єри. Створити ще більш комфортні умови для залучення інвестицій", - сказала нова керівниця.

У "Слузі народу" зазначили, що Замазеєва - кандидат економічних наук, голова правління "Всеукраїнської асоціації фінансових компаній", має досвід у створенні бізнес-структур.

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