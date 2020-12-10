Миколаївську облраду очолила представниця "Слуги народу" Замазеєва
Депутати Миколаївської облради обрали представницю "Слуги народу" Анну Замазеєву головою області.
Про це повідомляє партія в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Зазначають, що її кандидатуру підтримали 52 депутати під час сесії облради.
"Я пішла в Миколаївську обласну раду тому, що хочу змінити існуючий стан Миколаївщини на краще. Нам потрібно залучати інвестиції. Мною були проведені переговори з представниками великих іноземних та українських фінансово-промислових груп, які зацікавлені в інвестиціях у Миколаївську область. Але існує чимало перешкод. Наше завдання - прибрати всі бар'єри. Створити ще більш комфортні умови для залучення інвестицій", - сказала нова керівниця.
У "Слузі народу" зазначили, що Замазеєва - кандидат економічних наук, голова правління "Всеукраїнської асоціації фінансових компаній", має досвід у створенні бізнес-структур.
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(выскалзался, понимаешь ли, монополист)
Західні інвестори вже не витримають !більш комфортних" умов від зЕбізянської влади.
Чи ви на кацапських розраховуєте?
.... особенно умилило имеет опыт
досвiд науково iта практичноi роботи, в тому числi, на керiвних посадах. Незрозумiло, звiдкiля стiльки негативу, упередженостi та прямих образ у постах? Мабуть тому, що жiнка, та ще й висунута вiд СН? Але нiяко особистоi «зеленоi» iдеологii не icнye, панове! Украiна потребуе змiн I той, хто це розумiе не може бути осторонь полiтичного процесу! Тому, наприклад, Юрiй Бутусов, розглядае можливicть прийти у МО.