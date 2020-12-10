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Энергоатом (241) НКРЭКУ (448)

"Энергоатом" просит НКРЭКУ не отменять поддержку генерирующих компаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Энергоатом" просит НКРЭКУ не отменять поддержку генерирующих компаний

НАЭК "Энергоатом" обратился к НКРЭКУ с просьбой снять с рассмотрения вопрос об отмене мер поддержки генерирующих компаний, введенных на время карантина.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в НКРЭКУ со ссылкой на письмо "Энергоатома".

"Действительно, мы получили письма от энергогенирирующих предприятий с возражениями по поводу планов снизить ночной прайс-кэп и ввести ограничение по цене продажи Гарпока. Энергоатом также попросил снять эти вопросы с повестки дня завтрашнего заседания", - сообщил источник.

По его словам, в письме госкомпания предупредила об ухудшении финансового состояния компании в случае принятия запланированного на 11 декабря решения.

Она попросила комиссию отложить вопрос и провести дополнительные консультации.

Со слов источника, "Энергоатом" отдельно указал, планы НКРЭКУ по снижению прайс-кэпа поставят под угрозу выполнения утвержденной президентом Зеленским программы развития ядерной энергетики.

"Ухудшение ситуации после принятия этого решения (о снижении ночного прайс-кэпа и введении ограничения для Гарпока - ред.) ставит под угрозу надлежащее финансирование и выполнение мер, направленных на устойчивое функционирование ядерной энергетики и дальнейшего развития ядерной энергетики, определенных указом президента", - цитирует источник в комиссии письмо "Энергоатома".

Напомним, 11 декабря НКРЭКУ планирует отменить меры поддержки энергорынка, введенные весной на период карантина.

В частности, комиссия планирует снова понизить ночной прайс-кэп до уровня ниже заявленной производителями себестоимости и ввести ценовые ограничения при продаже электроэнергии "Гарантированным покупателем".

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Кака челобитную падайоте холопы!
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10.12.2020 15:38 Ответить
Що для "Енергоатома" карантин скінчився і пандеміі нема ??)))
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10.12.2020 15:38 Ответить
Що "Енергоатом" вакцинували "Спутніком" !!!!)))
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10.12.2020 15:39 Ответить
выдумали словечки иностранные и не понимают смысла прайс кеп
*****
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10.12.2020 15:41 Ответить
КЭП "Енергоатом" просить НКРЕКП не скасовувати підтримку генеруючих компаній - Цензор.НЕТ 9746 фин. фиксированный максимум процентной ставки в облигационном займе
КЭП фин. сокр. к квалифицированная электронная подпись; электронная подпись, полученная только в удостоверяющем центре и использующаяся для сдачи отчётности в контролирующие органы государственной власти и для участия в электронных торгах
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10.12.2020 15:42 Ответить
Це не придумане слово, а англійське. Ще багато англійських слів в нашій мові, які ви слабо розумієте. Наприклад, компютер, якийсь колись красиво називався електронно-обчислювальна машина. Правда, краще звучить?
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10.12.2020 15:58 Ответить
Чому приватні інтереси завжди задовольняються за рахунок державних підприємств? чому немає справжньої конкуренції? вартість електрики від АЕС в 3 рази дешевше від теплової і 10 разів дешевше сонячної
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10.12.2020 16:06 Ответить
 
 