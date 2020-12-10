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Новини
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"Енергоатом" просить НКРЕКП не скасовувати підтримку генеруючих компаній

НАЕК "Енергоатом" звернувся до НКРЕКП з проханням зняти з розгляду питання про скасування заходів підтримки генеруючих компаній, введених на час карантину.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в НКРЕКП з посиланням на лист "Енергоатому".

"Дійсно, ми отримали листа від енергогенеруючих підприємств з запереченнями з приводу планів знизити нічний прайс-кеп і ввести обмеження за ціною продажу Гарпоку. Енергоатом також попросив зняти ці питання з порядку денного завтрашнього засідання", - повідомило джерело.

За його словами, в листі держкомпанія попередила про погіршення фінансового стану компанії у разі прийняття запланованого на 11 грудня рішення.

Вона попросила комісію відкласти питання і провести додаткові консультації.

Зі слів джерела, "Енергоатом" окремо зазначив, плани НКРЕКП зі зниження прайс-кепу поставлять під загрозу виконання затвердженої президентом Зеленським програми розвитку ядерної енергетики.

"Погіршення ситуації після прийняття цього рішення (про зниження нічного прайс-кепу і запровадження обмеження для Гарпока - ред.) ставить під загрозу належне фінансування та виконання заходів, спрямованих на стійке функціонування ядерної енергетики та подальший розвиток ядерної енергетики, визначених указом президента", - цитує джерело в комісії лист "Енергоатому".

Нагадаємо, 11 грудня НКРЕКП планує скасувати заходи підтримки енергоринку, введені навесні на період карантину.

Зокрема, комісія планує знову знизити нічний прайс-кеп до рівня нижче заявленої виробниками собівартості і ввести цінові обмеження при продажу електроенергії "Гарантованим покупцем".

Автор: 

Енергоатом (1633) НКРЕКП (1815)


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Кака челобитную падайоте холопы!
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10.12.2020 15:38 Відповісти
Що для "Енергоатома" карантин скінчився і пандеміі нема ??)))
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10.12.2020 15:38 Відповісти
Що "Енергоатом" вакцинували "Спутніком" !!!!)))
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10.12.2020 15:39 Відповісти
выдумали словечки иностранные и не понимают смысла прайс кеп
*****
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10.12.2020 15:41 Відповісти
КЭП фин. фиксированный https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC максимум процентной ставки в облигационном займе
КЭП фин. сокр. к https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C квалифицированная электронная подпись ; https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C электронная подпись , полученная только в удостоверяющем центре и использующаяся для сдачи отчётности в контролирующие органы государственной власти и для участия в электронных торгах
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10.12.2020 15:42 Відповісти
Це не придумане слово, а англійське. Ще багато англійських слів в нашій мові, які ви слабо розумієте. Наприклад, компютер, якийсь колись красиво називався електронно-обчислювальна машина. Правда, краще звучить?
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10.12.2020 15:58 Відповісти
Чому приватні інтереси завжди задовольняються за рахунок державних підприємств? чому немає справжньої конкуренції? вартість електрики від АЕС в 3 рази дешевше від теплової і 10 разів дешевше сонячної
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10.12.2020 16:06 Відповісти
 
 