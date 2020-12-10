"Енергоатом" просить НКРЕКП не скасовувати підтримку генеруючих компаній
НАЕК "Енергоатом" звернувся до НКРЕКП з проханням зняти з розгляду питання про скасування заходів підтримки генеруючих компаній, введених на час карантину.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в НКРЕКП з посиланням на лист "Енергоатому".
"Дійсно, ми отримали листа від енергогенеруючих підприємств з запереченнями з приводу планів знизити нічний прайс-кеп і ввести обмеження за ціною продажу Гарпоку. Енергоатом також попросив зняти ці питання з порядку денного завтрашнього засідання", - повідомило джерело.
За його словами, в листі держкомпанія попередила про погіршення фінансового стану компанії у разі прийняття запланованого на 11 грудня рішення.
Вона попросила комісію відкласти питання і провести додаткові консультації.
Зі слів джерела, "Енергоатом" окремо зазначив, плани НКРЕКП зі зниження прайс-кепу поставлять під загрозу виконання затвердженої президентом Зеленським програми розвитку ядерної енергетики.
"Погіршення ситуації після прийняття цього рішення (про зниження нічного прайс-кепу і запровадження обмеження для Гарпока - ред.) ставить під загрозу належне фінансування та виконання заходів, спрямованих на стійке функціонування ядерної енергетики та подальший розвиток ядерної енергетики, визначених указом президента", - цитує джерело в комісії лист "Енергоатому".
Нагадаємо, 11 грудня НКРЕКП планує скасувати заходи підтримки енергоринку, введені навесні на період карантину.
Зокрема, комісія планує знову знизити нічний прайс-кеп до рівня нижче заявленої виробниками собівартості і ввести цінові обмеження при продажу електроенергії "Гарантованим покупцем".
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