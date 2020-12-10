Призывы не носить маску - это часть гибридной войны, - президент Латвии Левитс
Один из видов гибридного оружия, направленного на Латвию - это призывы не носить маски во время пандемии коронавируса. Они ослабляют государство, создают хаос и вызывают спад экономики.
Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Если ты хочешь ослабить противника, это (призыв не носить маски. - Ред.) - очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридного нападения. Очень важно, чтобы жители это поняли", — сказал Левитс журналистам.
Он отметил, что до начала гибридной войны России против Украины в 2014 году страны Запада уделяли очень мало внимания противодействию информационным атакам и попыткам манипулировать сознанием граждан.
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Теперь же Латвия Латвия должна готовиться не только к вторжению вооруженных сил недружественной страны, но и к попыткам дестабилизировать ситуацию изнутри. Гибридные угрозы становятся все активнее, а граница между внешним влиянием и внутренними процессами во время гибридного нападения стирается
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Степень идиотизма у них сравнима только с проскоземельщиками.
Ну ОК))
Эй. Ты на побочки вакцины посмотри, на сайте FDA. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое. Файлик ты там найдешь без труда, подсказываю - стр.16. Одна из них, к слову - смерть. Но то таке.
Ты не думаешь, что учитывая вышеизложенное - у него могут быть некоторые основания, то есть факты - которые подтверждают его позицию?
З.Ы.: Смотрел отчет? Имею чисто философский вопрос. При испытаниях вакцины пфайзер погибло 6 человек по официальным данным. Готов ради человечества быть 7ым? Ну или... готов чтоб 7ой была, к примеру, твоя 7-летняя дочь? (у меня как раз такая и я не готов).
Один из них - постоянный клиент таких тем отписался ниже.