Призывы не носить маску - это часть гибридной войны, - президент Латвии Левитс

Один из видов гибридного оружия, направленного на Латвию - это призывы не носить маски во время пандемии коронавируса. Они ослабляют государство, создают хаос и вызывают спад экономики.

Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Если ты хочешь ослабить противника, это (призыв не носить маски. - Ред.) - очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридного нападения. Очень важно, чтобы жители это поняли", — сказал Левитс журналистам.

Он отметил, что до начала гибридной войны России против Украины в 2014 году страны Запада уделяли очень мало внимания противодействию информационным атакам и попыткам манипулировать сознанием граждан.

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Теперь же Латвия Латвия должна готовиться не только к вторжению вооруженных сил недружественной страны, но и к попыткам дестабилизировать ситуацию изнутри. Гибридные угрозы становятся все активнее, а граница между внешним влиянием и внутренними процессами во время гибридного нападения стирается