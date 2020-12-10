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Новости Коронавирус и карантин
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Призывы не носить маску - это часть гибридной войны, - президент Латвии Левитс

Призывы не носить маску - это часть гибридной войны, - президент Латвии Левитс

Один из видов гибридного оружия, направленного на Латвию - это призывы не носить маски во время пандемии коронавируса. Они ослабляют государство, создают хаос и вызывают спад экономики.

Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Если ты хочешь ослабить противника, это (призыв не носить маски. - Ред.) - очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридного нападения. Очень важно, чтобы жители это поняли", — сказал Левитс журналистам.

Он отметил, что до начала гибридной войны России против Украины в 2014 году страны Запада уделяли очень мало внимания противодействию информационным атакам и попыткам манипулировать сознанием граждан.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "К нему до#бались, что он без маски. Ты надень лучше", - в киевском ТРЦ охрана устроила драку с посетителем. ВИДЕО

Теперь же Латвия Латвия должна готовиться не только к вторжению вооруженных сил недружественной страны, но и к попыткам дестабилизировать ситуацию изнутри. Гибридные угрозы становятся все активнее, а граница между внешним влиянием и внутренними процессами во время гибридного нападения стирается

Автор: 

дезинформация (342) карантин (16729) Латвия (1331) маска (166) пропаганда (3672) Левитс Эгилс (29) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Vot segodnia sto videl centre supermarkete,devuska predupradila kakogo to iz pjanic stob odel masku,a on nacial na nejio napadat polucil nakaut.Dumal mozet nado budet pomoc devuske,no udar bil sokrusitelni
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10.12.2020 16:02
+5
он прав. Сейчас рашинские троли из трусов выпрыгивают, что бы рассказать, что маски носить вредно. А следующим шагом будет дискредитация вакцинации.
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10.12.2020 16:25
+4
однозначно! Реальных ковидидиотов осталось мало.
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10.12.2020 16:03
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Vot segodnia sto videl centre supermarkete,devuska predupradila kakogo to iz pjanic stob odel masku,a on nacial na nejio napadat polucil nakaut.Dumal mozet nado budet pomoc devuske,no udar bil sokrusitelni
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10.12.2020 16:02 Ответить
Почему в Литве масочки не помогают? Носите с августа и на улице и бьёте все рекорды!
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10.12.2020 16:55 Ответить
ja dumaju zaraneje oslabilis,a teper imejem rekordi.Eto uze nesmesno .Nado zakrit granici po mojemu na dolgo.Vot segodnia pomer celovek 26 let nenakix drugix bolezn neimel
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10.12.2020 17:01 Ответить
скорее дело в другом. Как известно при неправильном использовании от масок больше вреда, чем пользы. А многие одноразовую используют несколько раз и маска становится инкубатором вирусов и бактерий.
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10.12.2020 17:08 Ответить
Tak vobce v etot period nenuzni byli maski..Otpustili zali zapolneni i areni dopsutim po basketbolu 15000 vot i imejem teper to sto imejem.Bolnici zapolneni,vracej netu poskolku bolni
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10.12.2020 17:16 Ответить
"многие одноразовую используют несколько раз"... Это разве что те оригиналы, которые одну и ту же туалетную бумагу повторно используют...
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10.12.2020 18:02 Ответить
однозначно! Реальных ковидидиотов осталось мало.
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10.12.2020 16:03 Ответить
Зато это реально упоротая секта.
Степень идиотизма у них сравнима только с проскоземельщиками.
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10.12.2020 17:35 Ответить
О яке....
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10.12.2020 16:03 Ответить
Молодец! Справжній президент своєї країни
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10.12.2020 16:05 Ответить
я накатал заяву на муниципалов г. Ладыжин. они развешшивали квитании на дворники за парковку и общались с людьми без масок. ответ от ментов:Порушень не виявлено. 04,12,2020. снял на видео и опять настрочил. жду ответа. а все потому что когда наказиваешшь других, сам должен бить идеалом. расстроен тем что очень мало сознательных и принипиальных людей. скажу всем. ИХ МОЖНО ДРЮЧИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
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10.12.2020 16:07 Ответить
Жди ответа. Спойлер: Они это делали вне "громадських споруд", что разрешено делать без маски.
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10.12.2020 16:41 Ответить
и даже нужно а не можна
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10.12.2020 16:08 Ответить
Не всі повернуться з тої війни
Заклики не носити маску - це частина гібридної війни, - президент Латвії Левітс - Цензор.НЕТ 7194
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10.12.2020 16:23 Ответить
он прав. Сейчас рашинские троли из трусов выпрыгивают, что бы рассказать, что маски носить вредно. А следующим шагом будет дискредитация вакцинации.
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10.12.2020 16:25 Ответить
Я так понимаю, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - является рашкинским троллем))
Ну ОК))
Эй. Ты на побочки вакцины посмотри, на сайте FDA. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое. Файлик ты там найдешь без труда, подсказываю - стр.16. Одна из них, к слову - смерть. Но то таке.
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10.12.2020 16:45 Ответить
Он просто полезный для Рашки идиот. И онтакой не один. К сожалению.
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10.12.2020 18:03 Ответить
А ты не думаешь, что у него несколько иной уровень доступа к информации - по сравнению с 99% проваксеров? Учитывая влиятельность семьи, деньги, связи и так далее?
Ты не думаешь, что учитывая вышеизложенное - у него могут быть некоторые основания, то есть факты - которые подтверждают его позицию?
З.Ы.: Смотрел отчет? Имею чисто философский вопрос. При испытаниях вакцины пфайзер погибло 6 человек по официальным данным. Готов ради человечества быть 7ым? Ну или... готов чтоб 7ой была, к примеру, твоя 7-летняя дочь? (у меня как раз такая и я не готов).
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11.12.2020 09:40 Ответить
Ну есть и просто клинические ковидиоты, претендующие на премию Дарвина.

Один из них - постоянный клиент таких тем отписался ниже.
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10.12.2020 17:34 Ответить
По такой не нормальной и агресивной агитации против соблюдения норм личной гигиены чаще всего и видно пропагандонов.
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10.12.2020 18:46 Ответить
Личная гигиена - святое.
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11.12.2020 09:43 Ответить
Судишь по своей методичке?
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10.12.2020 18:22 Ответить
Что и в этом Раша виновата? Усилить санкции! Чем больше в Латвии ходят без масок -- тем больше санкций на РФ!
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10.12.2020 16:34 Ответить
раша винна завжди і в усьому. тому вона має бути знищена. І всі одразпобачать як без неї стане добре на усій Землі. Відсутності 2-відсоткової країни ніхто не відчує.
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10.12.2020 17:07 Ответить
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10.12.2020 20:45 Ответить
Получатся вся Швеция - это путинские агенты. Ведь там маски носят единицы.
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10.12.2020 17:09 Ответить
http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/27/c_139320383.htm STOCKHOLM, Aug. 26 (Xinhua) --- Swedish drug stores have seen a spike in demand for face masks, Swedish Television (SVT) reported on Wednesday. Three weeks ago, online pharmacist Apotea reported weekly sales of around 150,000 face masks, while the sales figure last week was twice as many, at 395,000, the report said. "We're noting that people are hoarding in anticipation of the Public Health Agency changing its recommendations," Apotea CEO Par Svardson told SVT, referring to the fact that the agency so far has issued no recommendations for the use of face masks in public places. Neither has the government imposed any rules for using face masks in non-medical settings. Drug store chain Kronan told SVT that its face mask sales had gone up by 86 percent in August from the previous month, while the Apoteket and Apotek Hjartat chains also reported a spike in demand during the summer months, with a rise of around 30 percent over the past week.
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10.12.2020 18:09 Ответить
Хочу ещё огорчить поклонников Святого Ковида. Смертность в Швеции всего скорее будет меньше, чем в 2018. Такая вот новая испанка.
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10.12.2020 21:03 Ответить
Ху ня якась.Разве не Зеля с корешами без маски шарахался по кафешкам и показывал всей стране,что на ограничения можно плевать?
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10.12.2020 20:24 Ответить
твереза думка.
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10.12.2020 20:24 Ответить
 
 