Заклики не носити маску - це частина гібридної війни, - президент Латвії Левітс

Один із видів гібридної зброї, спрямованої на Латвію - це заклики не носити маски під час пандемії коронавірусу. Вони послаблюють державу, створюють хаос і викликають спад економіки.

Про це заявив президент Латвії Егіл Левітс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Якщо ти хочеш послабити противника, це (заклик не носити маски. - ред.) - дуже хороший метод. Це один із проявів гібридного нападу. Дуже важливо, щоб жителі це зрозуміли", - сказав Левітс журналістам.

Він зазначив, що до початку гібридної війни Росії проти України в 2014 році країни Заходу приділяли дуже мало уваги протидії інформаційним атакам і спробам маніпулювати свідомістю громадян.

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Тепер же Латвія повинна готуватися не тільки до вторгнення збройних сил недружньої країни, а й до спроб дестабілізувати ситуацію зсередини. Гібридні загрози стають все активнішими, а межа між зовнішнім впливом і внутрішніми процесами під час гібридного нападу стирається.