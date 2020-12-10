Заклики не носити маску - це частина гібридної війни, - президент Латвії Левітс
Один із видів гібридної зброї, спрямованої на Латвію - це заклики не носити маски під час пандемії коронавірусу. Вони послаблюють державу, створюють хаос і викликають спад економіки.
Про це заявив президент Латвії Егіл Левітс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Якщо ти хочеш послабити противника, це (заклик не носити маски. - ред.) - дуже хороший метод. Це один із проявів гібридного нападу. Дуже важливо, щоб жителі це зрозуміли", - сказав Левітс журналістам.
Він зазначив, що до початку гібридної війни Росії проти України в 2014 році країни Заходу приділяли дуже мало уваги протидії інформаційним атакам і спробам маніпулювати свідомістю громадян.
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Тепер же Латвія повинна готуватися не тільки до вторгнення збройних сил недружньої країни, а й до спроб дестабілізувати ситуацію зсередини. Гібридні загрози стають все активнішими, а межа між зовнішнім впливом і внутрішніми процесами під час гібридного нападу стирається.
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Степень идиотизма у них сравнима только с проскоземельщиками.
Ну ОК))
Эй. Ты на побочки вакцины посмотри, на сайте FDA. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое. Файлик ты там найдешь без труда, подсказываю - стр.16. Одна из них, к слову - смерть. Но то таке.
Ты не думаешь, что учитывая вышеизложенное - у него могут быть некоторые основания, то есть факты - которые подтверждают его позицию?
З.Ы.: Смотрел отчет? Имею чисто философский вопрос. При испытаниях вакцины пфайзер погибло 6 человек по официальным данным. Готов ради человечества быть 7ым? Ну или... готов чтоб 7ой была, к примеру, твоя 7-летняя дочь? (у меня как раз такая и я не готов).
Один из них - постоянный клиент таких тем отписался ниже.