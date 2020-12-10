Депутаты Волынского облсовета выразили недоверие главе ОГА Погуляйко

Сегодня, 10 декабря, депутаты Волынского областного совета выразили недоверие главе Волынской ОГА Юрию Погуляйко.

Глава облсовета Григорий Недопад направит это решение президенту Украины Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВолиньPost".

На внеочередной сессии восьмого созыва депутаты хотели заслушать отчет главы ОГА о выполнении бюджета 2020, однако Погуляйко не пришел.

Выразить недоверие главе предложил депутат фракции "За будущее" Владимир Бондарь. Его инициативу поддержал 51 депутат.

Депутаты облсовета считают, что в обязанности главы ОГА входит ежегодный отчет перед депутатами. По их словам, Волынь потеряла в темпах развития с тех пор, как ее возглавляет Погуляйко.

За выражение недоверия главе ОГА проголосовали 49 депутатов, против - 4, воздержались - 4. Облсовет утвердил протокол счетной комиссии своим голосованием и принял решение о выражении недоверия Погуляйко.

После данных событий на странице Волынской ОГА в Facebook появилось заявление Погуляйко.

"...на заседание сегодняшней сессии Волынского областного совета меня не пригласили. И вообще у председателя ОГА есть рабочий график, формируется не за два дня, а в понедельник о созыве сессии еще не было. Я обязательно отчитаюсь перед депутатским корпусом о выполнении бюджета 2020 года, однако, не раньше января - февраля 2021 года. В частности, только после выполнения бюджета 2020 года и его утверждение Министерством финансов Украины", - заявил Погуляйко.

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