Депутати Волинської облради висловили недовіру голові ОДА Погуляйку

Сьогодні, 10 грудня, депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської ОДА Юрієві Погуляйку.

Голова облради Григорій Недопад направить це рішення президентові України Володимиру Зеленському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".

На позачерговій сесії восьмого скликання депутати хотіли заслухати звіт голови ОДА про виконання бюджету 2020 року, однак Погуляйко не прийшов.

Висловити недовіру голові запропонував депутат фракції "За майбутнє" Володимир Бондар. Його ініціативу підтримав 51 депутат.

Депутати облради вважають, що в обов'язки голови ОДА входить щорічний звіт перед депутатами. За їхніми словами, Волинь втратила в темпах розвитку відтоді, як її очолює Погуляйко.

За висловлення недовіри голові ОДА проголосували 49 депутатів, проти - 4, утримались - 4. Облрада затвердила протокол лічильної комісії своїм голосуванням і прийняла рішення про висловлення недовіри Погуляйку.

Після цих подій на сторінці Волинської ОДА у Facebook з'явилася заява Погуляйка.

"...на засідання сьогоднішньої сесії Волинської обласної ради мене не запросили. І взагалі у голови ОДА є робочий графік, який формується не за два дні, а у понеділок про скликання сесії ще не йшлося. Я обов’язково прозвітую перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня – лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів України", - заявив Погуляйко.

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