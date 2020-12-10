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Депутати Волинської облради висловили недовіру голові ОДА Погуляйку

Депутати Волинської облради висловили недовіру голові ОДА Погуляйку

Сьогодні, 10 грудня, депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської ОДА Юрієві Погуляйку.

Голова облради Григорій Недопад направить це рішення президентові України Володимиру Зеленському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".

На позачерговій сесії восьмого скликання депутати хотіли заслухати звіт голови ОДА про виконання бюджету 2020 року, однак Погуляйко не прийшов.

Висловити недовіру голові запропонував депутат фракції "За майбутнє" Володимир Бондар. Його ініціативу підтримав 51 депутат.

Депутати облради вважають, що в обов'язки голови ОДА входить щорічний звіт перед депутатами. За їхніми словами, Волинь втратила в темпах розвитку відтоді, як її очолює Погуляйко.

За висловлення недовіри голові ОДА проголосували 49 депутатів, проти - 4, утримались - 4. Облрада затвердила протокол лічильної комісії своїм голосуванням і прийняла рішення про висловлення недовіри Погуляйку.

Після цих подій на сторінці Волинської ОДА у Facebook з'явилася заява Погуляйка.

"...на засідання сьогоднішньої сесії Волинської обласної ради мене не запросили. І взагалі у голови ОДА є робочий графік, який формується не за два дні, а у понеділок про скликання сесії ще не йшлося. Я обов’язково прозвітую перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня – лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів України", - заявив Погуляйко.

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призначення (2280) ОДА (1625) Волинська область (862)


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Зеленський вже розглянув їх звернення https://www.youtube.com/watch?v=5Ky7NdhRGvI
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10.12.2020 16:51 Відповісти
"Смерд вонючий" !!)))
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10.12.2020 16:54 Відповісти
Нехай Погуляйко погуляє !!!)))
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10.12.2020 16:52 Відповісти
Це означає, що беня почав на зелю наїзжати вже по-серйозному?
Наступна недовіра - Верховній Раді?
А коли ініціатива по імпічменту?
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10.12.2020 16:55 Відповісти
Давно пора гнати мітлою цього нездару даунбасовського, нічим крім того що пристроювати своїх "колег" з лугандону не займається. У волинській області вже найнижчі зарплати в Україні, хоча ще рік тому були в середині списку, ось це показовий результат цього госПІДАРА
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10.12.2020 17:56 Відповісти
Геть лугандонців з Волині.
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10.12.2020 19:14 Відповісти
 
 