Кулеба провел встречу с новоизбранным президентом Молдовы Санду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках своего визита в Молдову провел первую встречу с выбранным президентом Майей Санду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Рад встрече с избранным президентом Молдовы Майей Санду. Ожидаю ее визита в Украину в январе 2021 года, чтобы открыть новую успешную страницу в отношениях Украины и Молдовы, поскольку мы вместе продолжаем двигаться к членству в ЕС", - написал Дмитрий Кулеба.

Встреча состоялась в правительственном здании, а именно в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.