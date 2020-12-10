Кулеба провел встречу с новоизбранным президентом Молдовы Санду
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках своего визита в Молдову провел первую встречу с выбранным президентом Майей Санду.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Рад встрече с избранным президентом Молдовы Майей Санду. Ожидаю ее визита в Украину в январе 2021 года, чтобы открыть новую успешную страницу в отношениях Украины и Молдовы, поскольку мы вместе продолжаем двигаться к членству в ЕС", - написал Дмитрий Кулеба.
Встреча состоялась в правительственном здании, а именно в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.
Топ комментарии
+3 Євгенович Евгеньевич
показать весь комментарий10.12.2020 19:07
+2 Євгенович Евгеньевич
показать весь комментарий10.12.2020 19:05
+2 Игокович
показать весь комментарий10.12.2020 19:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цебула зустріч з людиною, яка перемогла на виборах, але ще не прийняла присягу, отже ще не є Президентом.
А от що насправді вирішив Конституційний суд Молдови: https://news.liga.net/world/news/konstitutsionnyy-sud-moldovy-utverdil-pobedu-sandu-na-vyborah-prezidenta "Конституционный суд Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента"
Та й по тому, яку ахінею ви несете, це одразу видно!