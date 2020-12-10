Кулеба провів зустріч із новообраною президенткою Молдови Санду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках свого візиту в Молдову провів першу зустріч з обраною президенткою Маєю Санду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Радий зустрічі з обраною президенткою Молдови Маєю Санду. Очікую її візиту в Україну в січні 2021 року, аби відкрити нову успішну сторінку у відносинах України і Молдови, оскільки ми разом продовжуємо рухатися до членства в ЄС", - написав Дмитро Кулеба.

Зустріч відбулася в урядовій будівлі, а саме в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови.

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