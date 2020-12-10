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Кулеба провів зустріч із новообраною президенткою Молдови Санду

Кулеба провів зустріч із новообраною президенткою Молдови Санду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках свого візиту в Молдову провів першу зустріч з обраною президенткою Маєю Санду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Радий зустрічі з обраною президенткою Молдови Маєю Санду. Очікую її візиту в Україну в січні 2021 року, аби відкрити нову успішну сторінку у відносинах України і Молдови, оскільки ми разом продовжуємо рухатися до членства в ЄС", - написав Дмитро Кулеба.

Зустріч відбулася в урядовій будівлі, а саме в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конституційний суд Молдови визнав Санду новою президенткою країни

Автор: 

Молдова (2066) Кулеба Дмитро (3604) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+3
Питання не до Кулеби, а до автора грандіозного заголовку.
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10.12.2020 19:07
+2
Може це вона з ним зустрілася?
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10.12.2020 19:05
+2
Кулеба провел встречу... Не слишком роскошно как для министра. Может все же он был принят президентом Молдовы.
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10.12.2020 19:05
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Кулеба, ты уже отреагировал как то на участие кацапстана в НАТОвских учениях...??
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10.12.2020 18:59 Відповісти
А з якого дива він має на фейки реагувати? Він же не бот і не дурень...)))
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10.12.2020 19:06 Відповісти
утром была заметка на цензоре.., правда со ссылкой на эхо мацквы. Наверное, кацапский фейк. Тогда, сорри.
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10.12.2020 20:10 Відповісти
Это был, безусловно, прорыв года
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10.12.2020 19:02 Відповісти
Для кулебы 100%.
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10.12.2020 19:06 Відповісти
кулеба это тот ,что работает у завхоза .ОПы шнырем ?
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10.12.2020 20:27 Відповісти
Може це вона з ним зустрілася?
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10.12.2020 19:05 Відповісти
Кулеба провел встречу... Не слишком роскошно как для министра. Может все же он был принят президентом Молдовы.
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10.12.2020 19:05 Відповісти
Питання не до Кулеби, а до автора грандіозного заголовку.
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10.12.2020 19:07 Відповісти
Автору конечно хотелось сделать из кулебы царя всея Земли.
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10.12.2020 19:11 Відповісти
Сильно сумніваюся. Бо автор тут працює.
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10.12.2020 19:13 Відповісти
Додоном він не був прийнятий, а Майя поки ще не Президент.
Цебула зустріч з людиною, яка перемогла на виборах, але ще не прийняла присягу, отже ще не є Президентом.
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10.12.2020 19:57 Відповісти
По решению Конституционного Суда Майя Санду ПРИЗНАНА ПРЕЗИДЕНТОМ Молдовы! А тот " наш президент" таскает свою тушенку из резиденции в Кондрице. Ему уже нужно упаковывать все для Ростова.а он все еще тут поплевывает на вентилятор. Судите сами. Уже не только Конституционный Суд Молдовы,но уже и Верховный суд вынес отрицательную резолюцию по "принятым" на коленкам законам относительно SIS,таможни,налоговой,и бюджету. А додон на брифинге заявляет -Ну и что что верховный Суд принял такое решение? Парламент может проголосовать за эти законы в последнем чтении! Вот так... Ну как можно относится к президенту,который призывает принимать законы нарушающие Конституцию?
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10.12.2020 20:36 Відповісти
Побільше російськи новини читайте - вони Вам ще й не таке напишуть.
А от що насправді вирішив Конституційний суд Молдови: https://news.liga.net/world/news/konstitutsionnyy-sud-moldovy-utverdil-pobedu-sandu-na-vyborah-prezidenta "Конституционный суд Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента"
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10.12.2020 21:09 Відповісти
А ну покажи,умник,где я написал,что Майя Санду УЖЕ президент Молдовы? И еще покажи,где я написал,что я "...росiйски новини ..." читаю? А если не умеешь читать и делать выводы,то это значит всего лишь,что ты не умеешь пользоваться своими мозгами (если они вообще у тебя есть),и я в этом виноват.
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11.12.2020 16:36 Відповісти
Якщо Ви будете стверджувати, що оце: "По решению Конституционного Суда Майя Санду ПРИЗНАНА ПРЕЗИДЕНТОМ Молдовы!" не є твердженням, що вона ВЖЕ є президентом, то Ви московіт.
Та й по тому, яку ахінею ви несете, це одразу видно!
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11.12.2020 17:54 Відповісти
Холоп! Московитами это твои предки,ты и твои дети! Гавкни еще один раз,и тебе еще один кретин проплюсует!
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14.12.2020 10:17 Відповісти
І так - Президентом Майя стане 24 грудня, після церемоніі інавгурації!
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10.12.2020 21:12 Відповісти
И еще. Если тебе ставит "лайк" какой-то прокремлевский кретин-провокатор,то тогда вступает в силу поговорка,-"Скажи мне кто твой друг,-и я скажу тебе,кто ты такой."
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11.12.2020 16:39 Відповісти
Тем более он в гостях, а не у него... Неудачный оборот, да и снимок не из лучших...
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10.12.2020 22:02 Відповісти
 
 