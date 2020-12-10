Кулеба провів зустріч із новообраною президенткою Молдови Санду
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках свого візиту в Молдову провів першу зустріч з обраною президенткою Маєю Санду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.
"Радий зустрічі з обраною президенткою Молдови Маєю Санду. Очікую її візиту в Україну в січні 2021 року, аби відкрити нову успішну сторінку у відносинах України і Молдови, оскільки ми разом продовжуємо рухатися до членства в ЄС", - написав Дмитро Кулеба.
Зустріч відбулася в урядовій будівлі, а саме в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови.
Топ коментарі
+3 Євгенович Евгеньевич
показати весь коментар10.12.2020 19:07
+2 Євгенович Евгеньевич
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+2 Игокович
показати весь коментар10.12.2020 19:05
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Цебула зустріч з людиною, яка перемогла на виборах, але ще не прийняла присягу, отже ще не є Президентом.
А от що насправді вирішив Конституційний суд Молдови: https://news.liga.net/world/news/konstitutsionnyy-sud-moldovy-utverdil-pobedu-sandu-na-vyborah-prezidenta "Конституционный суд Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента"
Та й по тому, яку ахінею ви несете, це одразу видно!