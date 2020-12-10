Конституційний суд Молдови визнав Санду новою президенткою країни

Конституційний суд Молдови офіційно визнав Маю Санду новою президенткою країни.

Про це пише newsmaker.md, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на засіданні Конституційного суду адвокат чинного президента Ігоря Додона пропонував перенести його, оскільки за однією зі скарг немає ще остаточного рішення суду. Однак клопотання відхилили.

Водночас глава ЦВК Молдови Дорін Чіміл розповів, що майже за всіма позовами вже винесені рішення. Також він повідомив, що в Апеляційній палаті є дві скарги на те, що у Санду два громадянства.

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Після двогодинної наради Конституційний суд затвердив мандат Санду. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Конституційний суду 2 грудня повідомив, що поки не може висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента Молдови.