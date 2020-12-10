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Конституційний суд Молдови визнав Санду новою президенткою країни

Конституційний суд Молдови визнав Санду новою президенткою країни

Конституційний суд Молдови офіційно визнав Маю Санду новою президенткою країни.

Про це пише newsmaker.md, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на засіданні Конституційного суду адвокат чинного президента Ігоря Додона пропонував перенести його, оскільки за однією зі скарг немає ще остаточного рішення суду. Однак клопотання відхилили.

Водночас глава ЦВК Молдови Дорін Чіміл розповів, що майже за всіма позовами вже винесені рішення. Також він повідомив, що в Апеляційній палаті є дві скарги на те, що у Санду два громадянства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові парламент урізав повноваження новообраної президентки Санду

Після двогодинної наради Конституційний суд затвердив мандат Санду. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Конституційний суду 2 грудня повідомив, що поки не може висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента Молдови.

Автор: 

Молдова (2066) Мая Санду (252)


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Додон это молдавский Трампон.
Ничего скоро и Трамп отправится к Додону.
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10.12.2020 14:30 Відповісти
Коментар від кацапів:
Конституционный суд Молдовы признал Санду новым президентом страны - Цензор.НЕТ 2219
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10.12.2020 14:35 Відповісти
Это не Трампон, а тампон типа "Тампакс" только российского производства, из берёзовой тырсы, от которой занозы бывают.
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10.12.2020 15:02 Відповісти
Zdio ejio Litve,eto pervaja strana sto nepobojalas nas priznat.Spasibo i Lvovu za mitingi te vremana poderzkau nas
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10.12.2020 14:39 Відповісти
Очень приятная умная женщина.Смотрел с Ней интервью Портникова. У нас пока додон полный
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10.12.2020 14:45 Відповісти
Опять маленький человечек хнычет в бункере и пугает мультиками про "Цирконы"
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10.12.2020 15:06 Відповісти
смотрю я на Санду и думку гадаю - ХЛА на швабру, на пляшку, чи на кічу вона визначає
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11.12.2020 00:04 Відповісти
 
 