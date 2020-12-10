РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6870 посетителей онлайн
Новости
2 404 9

Конституционный суд Молдовы признал Санду новым президентом страны

Конституционный суд Молдовы признал Санду новым президентом страны

Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом страны.

Об этом пишет newsmaker.md, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на заседании Конституционного суда адвокат действующего президента Игоря Додона предлагал перенести его, поскольку по одной из жалоб нет еще окончательного решения суда. Однако ходатайство отклонили.

В то же время глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил рассказал, что почти по всем искам уже вынесены решения. Также он сообщил, что в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Санду два гражданства.

После двухчасового совещания Конституционный суд утвердил мандат Санду. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, Конституционный суд 2 декабря сообщил, что пока не может высказаться по поводу окончательных итогов выборов президента Молдовы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Молдове парламент урезал полномочия новоизбранного президента Санду

Автор: 

Молдова (1869) Мая Санду (210)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Додон это молдавский Трампон.
Ничего скоро и Трамп отправится к Додону.
показать весь комментарий
10.12.2020 14:30 Ответить
Коментар від кацапів:
Конституционный суд Молдовы признал Санду новым президентом страны - Цензор.НЕТ 2219
показать весь комментарий
10.12.2020 14:35 Ответить
Это не Трампон, а тампон типа "Тампакс" только российского производства, из берёзовой тырсы, от которой занозы бывают.
показать весь комментарий
10.12.2020 15:02 Ответить
Zdio ejio Litve,eto pervaja strana sto nepobojalas nas priznat.Spasibo i Lvovu za mitingi te vremana poderzkau nas
показать весь комментарий
10.12.2020 14:39 Ответить
Очень приятная умная женщина.Смотрел с Ней интервью Портникова. У нас пока додон полный
показать весь комментарий
10.12.2020 14:45 Ответить
Опять маленький человечек хнычет в бункере и пугает мультиками про "Цирконы"
показать весь комментарий
10.12.2020 15:06 Ответить
смотрю я на Санду и думку гадаю - ХЛА на швабру, на пляшку, чи на кічу вона визначає
показать весь комментарий
11.12.2020 00:04 Ответить
 
 