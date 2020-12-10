Конституционный суд Молдовы признал Санду новым президентом страны

Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом страны.

Об этом пишет newsmaker.md, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на заседании Конституционного суда адвокат действующего президента Игоря Додона предлагал перенести его, поскольку по одной из жалоб нет еще окончательного решения суда. Однако ходатайство отклонили.

В то же время глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил рассказал, что почти по всем искам уже вынесены решения. Также он сообщил, что в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Санду два гражданства.

После двухчасового совещания Конституционный суд утвердил мандат Санду. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, Конституционный суд 2 декабря сообщил, что пока не может высказаться по поводу окончательных итогов выборов президента Молдовы.

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