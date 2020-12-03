В Молдове парламент урезал полномочия новоизбранного президента Санду

Парламент Молдовы ограничил полномочия президента, переведя в себе в подчинение Службу информации и безопасности (СИБ).

Такое решение принято в пятницу сразу двух чтениях, без обсуждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект был зарегистрирован за день до утверждения. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая заявила о попытке депутатов узурпировать власть.

За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство - фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор", 51 из 101 депутата.

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Оппозиция не участвовала в голосовании, ее депутаты свистели и скандировали "Позор коалиции Шордон" (Шор и Додон). У здания парламента проходила акция протеста.

Молдавские депутаты уже пытались подчинить себе Службу информации и безопасности в 2016 году, тогда это произошло по инициативе самого богатого гражданина страны Плахотнюка. В 2019 году Санду добилась того, чтобы вернуть орган под контроль президента.

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