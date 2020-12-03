В Молдове парламент урезал полномочия новоизбранного президента Санду
Парламент Молдовы ограничил полномочия президента, переведя в себе в подчинение Службу информации и безопасности (СИБ).
Такое решение принято в пятницу сразу двух чтениях, без обсуждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Проект был зарегистрирован за день до утверждения. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая заявила о попытке депутатов узурпировать власть.
За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство - фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор", 51 из 101 депутата.
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Оппозиция не участвовала в голосовании, ее депутаты свистели и скандировали "Позор коалиции Шордон" (Шор и Додон). У здания парламента проходила акция протеста.
Молдавские депутаты уже пытались подчинить себе Службу информации и безопасности в 2016 году, тогда это произошло по инициативе самого богатого гражданина страны Плахотнюка. В 2019 году Санду добилась того, чтобы вернуть орган под контроль президента.
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реальной власти. у нее нет
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/3/7117261/
Это действия врага!
Повторюся - нічого вона не зробить(зокрема з Придністрянщиною), як не зробили всі уряди і президенти Молдови за весь час від Снєгура, Лучинського, Вороніна...і іже з ними.
Насамперед - на сьогодні М.Санду ще не президент Молдови і, якщо закликатиме до бунту - можливо, ним не стане. По-друге - не М. Санду виграла вибори, а Додон їх програв, скомпроментувавшись, та і те з дуже невеликим розривом.
По-третє М. Санду закликає до масових протестів, тим самим веде дуже небезпечну гру, бо це бунт, стихія не контрольована, де обов"язково будуть треті сили і може закінчитися кровопролиттям в Молдові і повним відокремленням Лівобережжя. І при цьому М. Санду може не вступити на посаду...
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/3/7117271/