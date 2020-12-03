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В Молдове парламент урезал полномочия новоизбранного президента Санду

В Молдове парламент урезал полномочия новоизбранного президента Санду

Парламент Молдовы ограничил полномочия президента, переведя в себе в подчинение Службу информации и безопасности (СИБ).

Такое решение принято в пятницу сразу двух чтениях, без обсуждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект был зарегистрирован за день до утверждения. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая заявила о попытке депутатов узурпировать власть.

За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство - фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор", 51 из 101 депутата.

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Оппозиция не участвовала в голосовании, ее депутаты свистели и скандировали "Позор коалиции Шордон" (Шор и Додон). У здания парламента проходила акция протеста.

Молдавские депутаты уже пытались подчинить себе Службу информации и безопасности в 2016 году, тогда это произошло по инициативе самого богатого гражданина страны Плахотнюка. В 2019 году Санду добилась того, чтобы вернуть орган под контроль президента.

Также на Цензор.НЕТ: Конституционный суд Молдовы отложил признание результатов выборов президента

Автор: 

Молдова (1867) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+50
Майе нужно срочно разгонять это пророссийское кодло и делать перевыборы парламента. На перевыборах её партия возьмет большинство.
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03.12.2020 16:58
+44
почалось....русня очнулась
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03.12.2020 16:54
+26
та ясно что из намордовии рога ростут.

Майа уже заявила кацапне шо бабла за оплаты газов которые спалила русня в приднестровье платить не будет, ибо западло. Так же она заявила что первые визиты будут к своим дружественным странам в Романию и Украину. вот кацапню и плющит и колбасит, как с недопоя боярки.
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03.12.2020 17:10
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И каким образом она разгонит коалицию из большинства? Напомню, в Молдове должность президента номинальная! Там у премьера больше полномочий!
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03.12.2020 18:25 Ответить
Получается Мая Санду будет
✓ медальки раздавать
✓ гражданство РМ выдавать
✓ встречать гостей, послов
✓ с новым годом поздравлять

реальной власти. у нее нет
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03.12.2020 18:47 Ответить
Протестами. Сегодня был протест перед парламентом. Я ходил сегодня на протест. Только что Санду объявила протест в воскресенье на главной площади страны. И протесты будут продолжаться, потому что сейчас у граждан предпочтение другое, а не то, что было по итогам 2019 года.
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03.12.2020 19:26 Ответить
как там русня в 14 году блеяла? Санду президент Мира!
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03.12.2020 18:03 Ответить
С большой вероятностью Конституционный Суд Молдовы отменит решение парламента и Санду вернут полномочия над контрразведкой государства. Конституционный Суд отменил решение которое Додон проталкивал в парламент об оформлении кредита из России. Должны отменить и сегодняшнее решение.
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03.12.2020 19:28 Ответить
"Парламент Молдовы предварительно одобрил проект о статусе русского языка и возвращении программ РФ"

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/3/7117261/

Это действия врага!
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03.12.2020 20:10 Ответить
Примерно - мы не далеко от них, у нас такая же хя
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03.12.2020 20:14 Ответить
Я застерігав від зайвої ейфорії з приводу перемоги М.Санду. "Мая покаже, Мая зробить, Мая вижене кацапів з Придністрянщини, Мая поведе в Європу, нам би таку як Мая...". Точно так було з приходом до влади Віктора Ющенка - ейфорія до неба, а далі....
Повторюся - нічого вона не зробить(зокрема з Придністрянщиною), як не зробили всі уряди і президенти Молдови за весь час від Снєгура, Лучинського, Вороніна...і іже з ними.
Насамперед - на сьогодні М.Санду ще не президент Молдови і, якщо закликатиме до бунту - можливо, ним не стане. По-друге - не М. Санду виграла вибори, а Додон їх програв, скомпроментувавшись, та і те з дуже невеликим розривом.
По-третє М. Санду закликає до масових протестів, тим самим веде дуже небезпечну гру, бо це бунт, стихія не контрольована, де обов"язково будуть треті сили і може закінчитися кровопролиттям в Молдові і повним відокремленням Лівобережжя. І при цьому М. Санду може не вступити на посаду...
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03.12.2020 20:33 Ответить
Нуу ... тоді Велика Румунія і утвориться.
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03.12.2020 20:43 Ответить
Нічого не утвориться. Як лише румуни рипнуться кроїти кордони - від Румунії залишиться ледве половина...
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03.12.2020 21:11 Ответить
Це ти зіскочиш з бутилкі і переполовініш Румунію?
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04.12.2020 01:49 Ответить
"Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/3/7117271/
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03.12.2020 21:03 Ответить
Кацапские мрази подсуетились ! Пора слуг Путлира выносить вперед ногами!
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03.12.2020 22:41 Ответить
Прямо как у Ющенко. А потом молдавани скажут шо так надеялись а она ниче не смогла и их разочаровала.
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03.12.2020 22:41 Ответить
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